Du lịch New Zealand và những điều cần lưu ý

Chuẩn bị visa

Việc chuẩn bị visa là bước đầu tiên và quan trọng nhất khi bạn quyết định du lịch đến New Zealand. Quá trình xin visa có thể mất từ 15 - 20 ngày làm việc, do đó bạn nên chuẩn bị giấy tờ đầy đủ và nộp sớm để tránh việc lỡ kế hoạch. Các giấy tờ cần thiết bao gồm hộ chiếu, đơn xin visa, ảnh, chứng minh tài chính và lịch trình du lịch. Lưu ý, nên kiểm tra các yêu cầu cụ thể từ Đại sứ quán New Zealand để đảm bảo không thiếu sót.

ẢNH: PIXABAY

Trang phục



New Zealand nổi tiếng với thời tiết thay đổi nhanh chóng, vì vậy việc chọn trang phục phù hợp là điều rất quan trọng. Bạn nên mang theo quần áo nhiều lớp để có thể dễ dàng điều chỉnh theo nhiệt độ. Trong những tháng mùa hè, quần áo nhẹ và thoải mái là lựa chọn phù hợp, trong khi vào mùa đông, bạn cần chuẩn bị áo ấm, khăn quàng và găng tay. Ngoài ra, giày đi bộ thoải mái cũng rất cần thiết vì New Zealand nổi tiếng với những cung đường trekking đẹp mắt và những khu vực tham quan ngoài trời.

ẢNH: ENVATO

Thời gian nào là đẹp nhất



Thời gian lý tưởng để du lịch New Zealand phụ thuộc vào sở thích cá nhân và hoạt động bạn muốn trải nghiệm. Mùa hè từ tháng 12 đến tháng 2 là thời điểm nhiều du khách lựa chọn nhất do thời tiết ấm áp, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời như trekking, bơi lội và khám phá các bãi biển. Nếu bạn yêu thích trượt tuyết và các hoạt động mùa đông, hãy đến New Zealand vào khoảng từ tháng 6 đến tháng 8. Mùa thu (tháng 3 - 5) và mùa xuân (tháng 9 - 11) cũng là những thời điểm tuyệt vời để tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ.

ẢNH: ENVATO

Thưởng thức ẩm thực nổi tiếng



Ẩm thực New Zealand là sự kết hợp tuyệt vời giữa phong cách ẩm thực châu Âu và truyền thống bản địa Maori. Khi đến đây, bạn nhất định phải thử các món ăn đặc trưng như thịt cừu nướng, bánh Pavlova, hải sản tươi sống và đặc biệt là món Hāngi của người Maori, được chế biến bằng cách nướng thực phẩm trong lòng đất. Đừng quên thưởng thức rượu vang của vùng Marlborough nổi tiếng với hương vị thơm ngon. Ẩm thực tại đây không chỉ đa dạng mà còn phản ánh sự giao thoa văn hóa đầy thú vị.

ẢNH: ENVATO

Địa điểm nên đi tham quan



New Zealand có vô số địa điểm tham quan hấp dẫn, từ những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ đến các thành phố sôi động. Ở đảo Bắc, bạn không thể bỏ qua thành phố Auckland với các bãi biển đẹp và văn hóa đa dạng. Đảo Nam nổi tiếng với Queenstown - nơi được mệnh danh là thủ đô phiêu lưu của thế giới, cùng với Milford Sound, một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Ngoài ra, Rotorua là điểm đến lý tưởng để khám phá văn hóa Maori và những suối nước nóng tự nhiên. Mỗi địa danh tại đây đều mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo và đáng nhớ.

ẢNH: PIXABAY

Khi du lịch New Zealand, bạn nên chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc xin visa, chọn trang phục, đến việc lên kế hoạch tham quan và thưởng thức ẩm thực. Đặc biệt, hãy lưu ý thời gian du lịch phù hợp với mục đích và hoạt động bạn mong muốn trải nghiệm. Đồng thời, đừng quên tuân thủ các quy định và tôn trọng văn hóa địa phương để có một chuyến đi thật trọn vẹn. Những lưu ý này sẽ giúp bạn tận hưởng chuyến du lịch một cách thoải mái và ý nghĩa.



Công ty du lịch Tugo tặng bạn đọc code "DULICHGENZ" trị giá đến 1.000.000 đồng khi đăng ký tour.

Chuyên mục du lịch Gen Z được xây dựng bởi Tugo & Thanh Niên