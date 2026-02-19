  • An Giang
Thời trang 24/7

Du xuân duyên dáng cùng chiếc nón lá truyền thống

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
19/02/2026 18:00 GMT+7

Không chỉ là còn là biểu tượng văn hóa, nón lá còn là phụ kiện tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ Việt khi tết đến xuân về.

Mỗi khi xuân về, chiếc nón lá truyền thống lại trở thành điểm nhấn thanh tao trong bức tranh thời trang du xuân. Không chỉ là phụ kiện che nắng, nón lá còn là biểu tượng văn hóa, tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt.

Nón lá và áo dài

Du xuân duyên dáng cùng chiếc nón lá truyền thống- Ảnh 1.

Không gì tôn vinh nón lá trọn vẹn hơn tà áo dài. Chiếc áo dài gấm màu kem nhạt, chất liệu dày dặn với hoa văn chìm sang trọng, phần tay áo rộng nhẹ, tà áo dài thanh lịch. Chiếc nón lá buộc quai voan trắng mỏng giúp gương mặt thêm phần dịu dàng, phù hợp cho những ngày du xuân

ẢNH: @NGXCLINH

Du xuân duyên dáng cùng chiếc nón lá truyền thống- Ảnh 2.

Thiết kế áo dài cách tân tông hồng pastel mang đến cảm giác trẻ trung. Chất liệu gấm hay voan đều được ưu ái trên những thiết kế truyền thống như áo dài

ẢNH: ELLA.CLOTHES_

Du xuân duyên dáng cùng chiếc nón lá truyền thống- Ảnh 3.

Chỉ cần một chiếc nón lá truyền thống với quai mỏng mềm là đã hoàn thiện hình ảnh cô gái Việt Nam đầy dịu dàng

ẢNH: HELLO.GIFTINY

Du xuân duyên dáng cùng chiếc nón lá truyền thống- Ảnh 4.

Gây ấn tượng với chiếc nón lá được điểm xuyết hoa tươi độc đáo, chiếc quai đính ngọc trai như món phụ kiện cho người diện. Sự sáng tạo này cho thấy nón lá hoàn toàn có thể được biến tấu để phù hợp với hiện đại mà vẫn giữ được tinh thần truyền thống. Áo yếm với thiết kế váy tầng màu hồng phấn kết hợp chi tiết hoa đính nổi mang đậm tính nghệ thuật

ẢNH: @PHUONG_DUNQQ

Du xuân duyên dáng cùng chiếc nón lá truyền thống- Ảnh 5.

Không cần những set trang phục truyền thống, dạo phố ngày đầu xuân với trang phục thoải mái như áo blouse trắng kết hợp quần ống suông đơn giản mang tinh thần tối giản đương đại. Chiếc nón lá đội trên đầu giúp cân bằng nét hiện đại của trang phục, tạo nên sự giao thoa thú vị giữa truyền thống và xu hướng

ẢNH: HELLO.GIFTINY

Du xuân duyên dáng cùng chiếc nón lá truyền thống- Ảnh 6.

Du lịch những ngày đầu năm thì không thể nào thiếu những chiếc váy ren trắng dài thướt tha, nổi bật với những tầng bèo mềm mại và họa tiết ren nổi tinh xảo. Thắt eo bằng chiếc dây lưng mảnh màu đen giúp tôn lên đường cong thanh thoát. Chiếc nón lá truyền thống được lót quai đỏ tạo điểm nhấn duyên dáng đậm chất Á Đông

ẢNH: @XUANPH.LE_

Du xuân duyên dáng cùng chiếc nón lá truyền thống- Ảnh 7.

Chiếc váy trắng dáng ngắn với cổ yếm khoét sâu tạo nét gợi cảm vừa phải. Những tầng bèo xếp lớp tạo độ bồng bềnh nữ tính, kết hợp cùng chiếc nón lá đội cao với phần quai nón đỏ nổi bật giữa nền vàng cổ kính, giúp diện mạo thêm phần rạng rỡ

ẢNH: @NGXCLINH

 

