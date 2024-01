Fashion Award 2024 tôn vinh nỗ lực của người trẻ Việt trong ngành thời trang

Tối 24.1, lễ trao giải SR Fashion Award 2024 được tổ chức tại TP.HCM thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ, giới chuyên môn và tín đồ thời trang Việt.

Fashionista Cô em trendy Khánh Linh và Quỳnh Anh Shyn trên thảm đỏ sự kiện

Thuộc khuôn khổ của dự án Local Pride được Style-Republik khởi xướng vào năm 2019, Fashion Awards là giải thưởng tôn vinh những thương hiệu, cá nhân đã có thành công nổi bật trong năm trên thị trường thời trang nội địa. Trải qua 3 mùa tổ chức, sự kiện đã chứng minh được giá trị của giải thưởng với cộng đồng thời trang Việt và trở thành một bệ phóng giúp các thương hiệu và cá nhân ghi dấu ở cả thị trường thời trang trong nước và quốc tế.

Ban tổ chức cho biết SR Fashion Awards 2024 đã nhận được hơn 1,7 triệu lượt bình chọn dành cho các thương hiệu và cá nhân xuất sắc trong ngành thời trang Việt. Con số này gấp đôi số lượng bình chọn của mùa giải năm 2022.

Bà Trần Hà Mi, đại diện Ban tổ chức cho biết SR Fashion Awards là giải thưởng thời trang công bằng và công tâm cho tất cả những thương hiệu và cá nhân trẻ đam mê với thời trang: "Chúng tôi hướng đến tiêu chí tôn vinh những thương hiệu và cá nhân đã và đang cống hiến không chỉ khả năng sáng tạo, truyền cảm hứng mặc đẹp đến cộng đồng yêu thích thời trang bằng câu chuyện thương hiệu súc tích, mà đó còn là cách họ xây dựng cho thương hiệu của mình những chiến lược kinh doanh thực tế và chuyên nghiệp”

Mạc Trung Kiên, Huỳnh Tú Anh, Lâm Thiên Di... cùng nhiều tên tuổi trong ngành thời trang góp mặt trong lễ trao giải

Khép lại cuộc bầu chọn căng thẳng giữa 160 thương hiệu nội địa và cá nhân, đêm Gala SR Fashion Awards 2024 đã trao giải cho 18 cái tên nổi bật có những đóng góp tích cực cho nền thời trang Việt năm 2023 bao gồm:

Waa.studios, Chautfifth, Cuội lần lượt giành giải thưởng Thương hiệu giày/ dép, Thương hiệu túi xách, Thương hiệu phụ kiện của năm. Thương hiệu thời trang nam, nữ thuộc về MEnimal và Das La Vie.

The Beuter là Thương hiệu thời trang streetwear của năm. Esther Studios là Nhà bán nổi bật trên nền tảng BIDU, Thương hiệu chăm sóc da của năm được trao cho BareSoul. Friset Studio giành giải Thương hiệu thời trang được yêu thích nhất.

“Nàng” Project by Hậu Lê giành giải Bộ ảnh thời trang của năm, Nhiếp ảnh gia triển vọng trao cho NAG Nguyễn Anh Hào và The next Fashion Influencer thuộc về người mẫu Lynh Ci.

NTK Hoàng Minh Hà và đại diện Faslink trao giải Thương hiệu thời trang bền vững cho More Than Blue của nhà thiết kế Chris Ty

NTK Lê Thanh Hòa và Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Lê Hoàng Phương trao giải hạng mục Nhà thiết kế triển vọng cho NTK Quách Đắc Thắng và Thương hiệu Thời trang triển vọng cho CEM tại SR Fashion Awards 2024. Sự kiện trao giải năm nay có dàn khách mời đông đảo gồm siêu mẫu Hà Anh, ca sĩ Khổng Tú Quỳnh, Trang Pháp, Hà Kino, MC Hoàng Oanh...

Đỗ Hương Giang, Phạm Tuấn Ngọc giành giải người mẫu nữ, người mẫu nam của năm

Ảnh: BTC