Giải mã những địa danh trên tờ tiền polymer Việt Nam

Tờ 500.000 đồng: Nhà chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An

Tờ 500.000 đồng Việt Nam mang hình ảnh nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Đây không chỉ là biểu tượng của tình yêu thương và sự kính trọng mà dân tộc dành cho Bác Hồ, mà còn là nơi ghi dấu ấn tuổi thơ của Người, với những câu chuyện về sự giản dị, một cuộc sống gắn liền với nhân dân. Địa điểm này đã trở thành nguồn cảm hứng và động lực cho nhiều thế hệ người Việt Nam.

Tờ 200.000 đồng: Hòn Đỉnh Hương, Vịnh Hạ Long

Tờ 200.000 đồng Việt Nam nổi bật với hình ảnh Hòn Đỉnh Hương, biểu tượng đặc trưng của Vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Hòn Đỉnh Hương, hay còn gọi là Hòn Lư Hương, với hình thù đặc biệt, tượng trưng cho vẻ đẹp kỳ vĩ và huyền bí của vịnh Hạ Long. Đây là điểm đến thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, khẳng định giá trị văn hóa và tự nhiên phong phú của Việt Nam.

Tờ 100.000 đồng: Khuê Văn Các, biểu trưng của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội

Tờ 100.000 đồng Việt Nam trưng bày hình ảnh Khuê Văn Các, biểu trưng của Văn Miếu - Quốc Tử Giám ở Hà Nội. Văn Miếu - Quốc Tử Giám là biểu tượng của trí tuệ, truyền thống hiếu học đã được các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm. Nơi đây là địa chỉ thu hút, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Tờ 50.000 đồng: Nghênh Lương Đình - Phu Văn Lâu, Huế

Tờ 50.000 đồng Việt Nam khắc họa Nghênh Lương Đình và Phu Văn Lâu, hai công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của cố đô Huế. Nằm bên bờ sông Hương thơ mộng, Nghênh Lương Đình và Phu Văn Lâu là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của triều đình xưa, hiện là điểm thu hút khách du lịch với vẻ đẹp trang nghiêm, yên bình. Hình ảnh trên tờ tiền vinh danh văn hóa và lịch sử phong phú của Huế, một phần quan trọng của di sản văn hóa thế giới.

Tờ 20.000 đồng: Chùa Cầu, Hội An

Tờ 20.000 đồng Việt Nam ghi dấu ấn với hình ảnh Chùa Cầu Hội An - cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản từ thế kỷ 17. Cây cầu này không chỉ là biểu tượng của phố cổ Hội An, Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, mà còn là minh chứng cho sự giao thoa văn hóa và sự phát triển thịnh vượng của Hội An qua các thế kỷ. Chùa Cầu là điểm đến không thể bỏ qua, thu hút du khách bởi vẻ đẹp cổ kính và lịch sử phong phú.

Mỗi tờ tiền polymer Việt Nam không chỉ là phương tiện thanh toán mà còn là cách để người dân và du khách khám phá giá trị văn hóa, lịch sử của Việt Nam. Qua những hình ảnh địa điểm được in trên tờ tiền, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về di sản và vẻ đẹp của đất nước, đồng thời cảm nhận được tình yêu và niềm tự hào của người Việt với văn hóa dân tộc.





