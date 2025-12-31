Kiểu chân váy hợp với dáng áo len, diện lúc nào cũng đẹp và ấm áp

Áo len và chân váy là cặp đôi quen thuộc trong mùa thời tiết lạnh. Nếu ở các vùng lạnh sâu, áo len chỉ giữ vai trò như chiếc áo mặc trong nhà khi quây quần bên lò sưởi hay căn bếp ấm thì ở các vùng miền nhiều nắng ấm, áo len có thể được diện từ sáng sớm đến chiều tối và cả đêm muộn.

Sự nổi bật, rạng rỡ được kết hợp từ trang phục và khung cảnh. Chất nhung nâu đất làm nền để tông hồng của len sợi được thực sự tỏa sáng, thu hút sự chú ý ẢNH: WINTER

Áo len vặn thừng tông hồng tươi sáng, nổi bật diện cùng váy nhung dáng chữ A cổ điển ẢNH: WINTER

Áo len vặn thừng và chân váy nhung sang chảnh

Áo len vặn thừng dáng chui đầu là một trong những thiết kế phổ biến và được yêu thích. Thiết kế nhẹ nhàng và mềm xốp này cho phép người mặc thoải mái vận động, vừa giữ ấm nhưng vẫn thông thoáng và dễ chịu dù mặc cả ngày. Diện áo len và chân váy nhung chính là lựa chọn hoàn hảo cho tiết trời cuối đông đầu xuân như hiện tại.

Sắc tím óng ả của chất vải nhung càng khiến chiếc áo len oversized trở nên "phát sáng" rực rỡ hơn. Chân váy nhung dáng bí là món đồ thời thượng mà nàng không thể bỏ qua nếu muốn bảo toàn danh xưng cô nàng trendy ẢNH: FORMALSTUDIOS

Fashionista Khánh Linh khoe dáng thanh lịch, ấm áp cùng bản phối chân váy denim dáng chữ A, áo len dệt kim phối cổ và giày cao gót màu beige cổ điển ẢNH: INSTAGRAM NV

Chân váy denim và áo len dệt kim, cardigan

Chân váy denim không chỉ hữu dụng trong mùa hè mà còn là món đồ phải có trong mùa đông. Vừa lên dáng đẹp, vừa mềm nhẹ và giữ ấm khá tốt, váy denim là sự kết hợp không thể sai cho nàng yêu thích diện trang phục len sợi dệt kim với đa dạng lựa chọn - từ áo polo đến cardigan, từ sweater đến hoodie...

Chân váy jean dáng ngắn và cardigan khiến nàng liên tưởng đến tinh thần nổi loạn của các cô gái trẻ. Tuy nhiên bản phối này chỉ cần thêm quần tất hoặc tất ống chân là đã đủ đầy sự ấm áp, quyến rũ để diện trong những ngày đầu xuân ẢNH: @TOEYJARINPORN

Chân váy công sở phối áo len màu nổi thêu hoa kèm bốt cổ cao mang đến diện mạo mới cho nàng trong những ngày đầu năm mới. Các thiết kế váy dáng chữ A, váy xếp ly, váy midi công sở vẫn mang lại sự thoải mái nhất định, khi phối cùng áo len đem đến cảm giác vừa thanh lịch chỉn chu vừa ấm áp và êm mềm ẢNH: MANOUSH PARIS

Chân váy satin dáng đuôi cá phối áo len dệt họa tiết ánh kim lấp lánh làm nổi bật sự mềm mại và nữ tính. Bản phối kết hợp thêm sơ mi trắng mặc ngoài váy có thể áp dụng cho phong cách công sở, dự tiệc nhẹ hay tham gia các buổi gặp gỡ thân tình ẢNH: LAURENRALPHLAUREN