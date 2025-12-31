Kiểu chân váy hợp với dáng áo len, diện lúc nào cũng đẹp và ấm áp

Bản phối dành cho những cô nàng sành điệu gọi tên áo len mặc bên ngoài chân váy hoặc váy dáng dài. Những bản phối mềm mại và ấm áp này luôn cần thiết và có mặt đều đặn trong mỗi ngôi nhà, mỗi văn phòng và cả những bữa tiệc rộn rã ngày cuối năm.
Áo len và chân váy là cặp đôi quen thuộc trong mùa thời tiết lạnh. Nếu ở các vùng lạnh sâu, áo len chỉ giữ vai trò như chiếc áo mặc trong nhà khi quây quần bên lò sưởi hay căn bếp ấm thì ở các vùng miền nhiều nắng ấm, áo len có thể được diện từ sáng sớm đến chiều tối và cả đêm muộn.
Áo len vặn thừng và chân váy nhung sang chảnh
Áo len vặn thừng dáng chui đầu là một trong những thiết kế phổ biến và được yêu thích. Thiết kế nhẹ nhàng và mềm xốp này cho phép người mặc thoải mái vận động, vừa giữ ấm nhưng vẫn thông thoáng và dễ chịu dù mặc cả ngày. Diện áo len và chân váy nhung chính là lựa chọn hoàn hảo cho tiết trời cuối đông đầu xuân như hiện tại.
Chân váy denim và áo len dệt kim, cardigan
Chân váy denim không chỉ hữu dụng trong mùa hè mà còn là món đồ phải có trong mùa đông. Vừa lên dáng đẹp, vừa mềm nhẹ và giữ ấm khá tốt, váy denim là sự kết hợp không thể sai cho nàng yêu thích diện trang phục len sợi dệt kim với đa dạng lựa chọn - từ áo polo đến cardigan, từ sweater đến hoodie...