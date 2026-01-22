  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Làm mới áo dài trong dòng chảy đương đại

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
22/01/2026 08:00 GMT+7

Trải qua thăng trầm và biến chuyển lịch sử, tà áo dài vẫn bền bỉ hiện diện như biểu tượng văn hóa dân tộc. Ngày nay, áo dài được làm mới theo phong cách hiện đại hơn nhưng vẫn giữ trọn giá trị cốt lõi.

Trong dòng chảy đương đại, áo dài đang được làm mới bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại: từ chất liệu, màu sắc đến kỹ thuật xử lý họa tiết. Sự sáng tạo có chọn lọc ấy không làm mất đi bản sắc truyền thống, mà ngược lại, góp phần đưa áo dài tiếp cận gần hơn với đời sống hôm nay.

Làm mới áo dài trong dòng chảy đương đại- Ảnh 1.

Trên nền tơ gấm ngọc ngà dịu nhẹ, những đường thêu hoa được đặt tinh tế, trải dọc thân áo như cành mai khẽ nở thanh nhã và đầy chừng mực. Phom suông truyền thống kết hợp cổ trụ thanh lịch, tạo nét đoan trang

ẢNH: RIMMY

Làm mới áo dài trong dòng chảy đương đại- Ảnh 2.

Cổ áo truyền thống, tay loe phủ lông nhẹ, tà áo buông rơi chạm gót, tất cả hòa quyện thành bản giao hưởng của sự duyên dáng và quý phái. Không chỉ là trang phục, đây còn là lời gợi nhắc đến những giá trị xưa

ẢNH: RIMMY

Làm mới áo dài trong dòng chảy đương đại- Ảnh 3.

Dáng suông nhẹ thoải mái, cổ trụ thanh thoát, tay lỡ rủ mềm tạo nên tổng thể kín đáo mà vẫn bay bổng. Những cành hoa thêu tay bung nở mềm mại, mỗi họa tiết là một nét chấm phá trên nền vải tơ màu phấn đào

ẢNH: RIMMY

Làm mới áo dài trong dòng chảy đương đại- Ảnh 4.

Một thiết kế đủ để khắc họa khí chất tao nhã của người con gái Á Đông dịu dàng nhưng sâu lắng. Gam xanh non dịu mát được chọn làm chủ đạo, gợi cảm giác mát lành như mầm lá vừa thức giấc sau đông

ẢNH: RIMMY

Làm mới áo dài trong dòng chảy đương đại- Ảnh 5.

Sắc đỏ rực rỡ mở ra một mùa xuân đơm hoa kết trái. Lấy cảm hứng từ những nhành hoa khẽ nở, mẫu áo dài gợi lên vẻ đẹp của khởi đầu an yên. Phom áo chiết eo tinh tế, tay lỡ và cổ cao cổ điển giúp tổng thể trở nên thanh mảnh

ẢNH: RIMMY

Làm mới áo dài trong dòng chảy đương đại- Ảnh 6.

Mẫu áo dài truyền thống được cách tân tinh tế với gam màu nhã nhặn, họa tiết thiên nhiên vẽ tay mềm mại, mang đến vẻ đẹp thanh lịch. Thiết kế phom dáng suông, tay loe nhẹ tạo cảm giác uyển chuyển, tôn nét duyên dáng

ẢNH: LINN DESIGN

Làm mới áo dài trong dòng chảy đương đại- Ảnh 7.

E ấp bên tà áo dài, người thiếu nữ khẽ nghiêng mình trong lớp ren ánh kim phủ nhẹ dáng hình thanh thoát. Gam màu nude trầm ấm cùng họa tiết hoa tinh xảo tôn lên vẻ dịu dàng, kín đáo mà vẫn sang trọng

ẢNH: LINN DESIGN

Làm mới áo dài trong dòng chảy đương đại- Ảnh 8.

Áo dài kim sa đang là hot trend mùa này, với gam đỏ rực rỡ, nổi bật trên nền chất liệu ánh kim lấp lánh, mang đến cảm giác sang trọng và cuốn hút. Kỹ thuật xử lý bề mặt hiện đại, giúp tà áo vừa tôn dáng, vừa bắt sáng tinh tế

ẢNH: LINN DESIGN

Giữ gìn di sản không đồng nghĩa với việc "đóng khung" trong quá khứ. Việc làm mới áo dài trong dòng chảy đương đại chính là cách để giá trị truyền thống tiếp tục được kế thừa, lan tỏa và sống cùng thời đại.

Áo dài truyền thống Đoan trang Thanh thoát Họa tiết

Bài viết khác

Vàng trải nghiệm độc - lạ ‘khuấy đảo’ thị trường tết 2026

Vàng trải nghiệm độc - lạ ‘khuấy đảo’ thị trường tết 2026

Trang phục thắt đai phối quần tất định hình vóc dáng thon gọn

Trang phục thắt đai phối quần tất định hình vóc dáng thon gọn

Mặc trang phục màu đỏ sao cho sang chảnh và tinh tế?

Mặc trang phục màu đỏ sao cho sang chảnh và tinh tế?

Không phải skinny, quần jeans ống loe mới là lựa chọn của nàng sành mặc

Không phải skinny, quần jeans ống loe mới là lựa chọn của nàng sành mặc

Muôn kiểu phối đồ nhiều lớp, mỏng nhẹ mà sang chảnh hết nấc

Muôn kiểu phối đồ nhiều lớp, mỏng nhẹ mà sang chảnh hết nấc

Diện trang phục đồng màu vừa sành điệu mà còn chẳng tốn thời gian phối đồ

Diện trang phục đồng màu vừa sành điệu mà còn chẳng tốn thời gian phối đồ

Áo tay raglan, điểm nhấn cá tính cho những tín đồ yêu sự tối giản

Áo tay raglan, điểm nhấn cá tính cho những tín đồ yêu sự tối giản

'Bật' cá tính, tỏa sáng phong cách với chân váy da

'Bật' cá tính, tỏa sáng phong cách với chân váy da

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top