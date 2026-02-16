Lời chào đầu năm qua những gam màu xuân nàng không thể thiếu

Màu sắc trang phục luôn được coi trọng trong những ngày đầu xuân năm mới. Từ gam màu đỏ may mắn, sắc xanh 'phong thủy' đến gam vàng pastel nhẹ nhàng như vạt nắng đầu ngày... thì mỗi tông màu đều có thể thay nàng 'nói' nhiều hơn những lời thương mến.
Màu xanh da trời, vàng, đỏ, hồng và các tông màu trung tính như cream, beige... nằm trong số những gam màu mùa xuân "must have".
Tông xanh dịu mát là gam màu đẹp nhất mùa
Từ thời điểm cuối năm 2025, gam màu xanh đã được dự báo trở thành màu chủ đạo của năm 2026. Sắc xanh da trời dịu mát dần chiếm chỗ của xanh lá, xanh ngọc lục bảo hay xanh ô liu, xanh rêu... Nàng có thể chọn diện đầm tiệc màu xanh băng, set đồng bộ từ dạ tweed, đầm dạo phố in họa tiết hoa cỏ tông xanh dương...
Gam màu trung tính lên ngôi cùng màu beige, cream
Khác với trong năm, những gam màu trung tính nổi bật mùa xuân gọi tên màu beige, cream nhiều sắc độ. Những màu sắc này hiện diện trên đầm dự tiệc, trang phục suit, vest, đầm midi đa năng... để nàng thỏa thích lựa chọn cho nhiều mục đích khác nhau. Điểm nổi bật từ trang phục màu cream và beige là khả năng "nâng tông" da một cách tự nhiên và dễ dàng.
Quý cô có thể chọn bộ suit phối hai gam màu cho ngày đầu năm đi viếng chùa, chúc tết hoặc diện thiết kế đầm midi có chi tiết nhún eo tinh tế cho bữa tiệc đầu năm
ẢNH: LE NGOC LAM
Sắc hồng đào, hồng tím tươi sáng rạng rỡ
Gam màu tươi sáng nổi bật như hồng đào, hồng cánh sen, hồng dâu, hồng tím... không thể vắng mặt trong mùa xuân. Ngoài áo dài, áo yếm thì các set áo phối chân váy và dây thắt lưng, đầm vải tweed phối áo khoác mang các sắc màu này còn phù hợp với tiết trời lạnh dịu dàng những ngày đầu năm mới.
Gam màu đỏ may mắn
Được xem là gam màu may mắn nên sắc đỏ chưa bao giờ vắng mặt trong tủ đồ mùa xuân. Từ những ngày đầu tháng Chạp, quý cô đã xúng xính áo dài đỏ chụp ảnh tết, đầm dự tiệc màu đỏ để tham dự tiệc cuối năm; trong ba ngày Tết Nguyên đán, sắc đỏ tiếp tục theo chân nàng đi chúc tết họ hàng, gặp lại bạn bè, tiếp khách quý...