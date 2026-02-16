Lời chào đầu năm qua những gam màu xuân nàng không thể thiếu

Màu xanh da trời, vàng, đỏ, hồng và các tông màu trung tính như cream, beige... nằm trong số những gam màu mùa xuân "must have".

Màu xanh băng trên nhiều chất liệu kết hợp tạo ra hiệu ứng thị giác thú vị, cuốn hút và đầy quyến rũ khiến nàng không thể chối từ ẢNH: THÉSONG

Tông xanh dịu mát là gam màu đẹp nhất mùa

Từ thời điểm cuối năm 2025, gam màu xanh đã được dự báo trở thành màu chủ đạo của năm 2026. Sắc xanh da trời dịu mát dần chiếm chỗ của xanh lá, xanh ngọc lục bảo hay xanh ô liu, xanh rêu... Nàng có thể chọn diện đầm tiệc màu xanh băng, set đồng bộ từ dạ tweed, đầm dạo phố in họa tiết hoa cỏ tông xanh dương...

Vẻ đẹp khác biệt, lạ lẫm sẽ mang đến ấn tượng khó quên cho nàng chọn mặc gam màu xanh dịp này ẢNH: STEFANNI

Sắc vàng hiện diện đều đặn mỗi mùa xuân, đặc biệt được yêu thích do có thể mang đến cảm nhận ấm áp, tươi sáng và rực rỡ. Ở một góc nhìn khác, màu vàng pastel cũng là gam màu may mắn nên được nhiều người ưu tiên diện trong những ngày đầu năm để "lấy hên" ẢNH: STEFANNI

Gam màu trung tính lên ngôi cùng màu beige, cream

Màu cream và beige không có nhiều sự khác biệt, tuy nhiên khi đặt hai thiết kế cạnh nhau, quý cô dễ dàng nhận ra nhờ vào cảm nhận thị giác. Một cách trực diện hơn, nàng hãy mặc thử trang phục để chọn ra đâu là tông màu "chân ái" ẢNH: THÉSONG

Khác với trong năm, những gam màu trung tính nổi bật mùa xuân gọi tên màu beige, cream nhiều sắc độ. Những màu sắc này hiện diện trên đầm dự tiệc, trang phục suit, vest, đầm midi đa năng... để nàng thỏa thích lựa chọn cho nhiều mục đích khác nhau. Điểm nổi bật từ trang phục màu cream và beige là khả năng "nâng tông" da một cách tự nhiên và dễ dàng.

Màu beige gần với màu nâu nhạt tuy nhiên lại tươi sáng và hợp với sắc da chung của người châu Á. Mùa xuân, các bộ váy dáng dài, đầm dự tiệc màu beige được chọn mặc nhiều không kém màu đen, trắng và đỏ ẢNH: THÉSONG

Quý cô có thể chọn bộ suit phối hai gam màu cho ngày đầu năm đi viếng chùa, chúc tết hoặc diện thiết kế đầm midi có chi tiết nhún eo tinh tế cho bữa tiệc đầu năm ẢNH: LE NGOC LAM

Sắc hồng đào, hồng tím tươi sáng rạng rỡ

Bật sáng tinh thần tuổi trẻ, sự nhiệt huyết và lạc quan qua gam màu hồng đào của trang phục phối phụ kiện legging, tóc thắt bím buộc đuôi ngựa và một tinh thần phơi phới ẢNH: STEFANNI

Gam màu tươi sáng nổi bật như hồng đào, hồng cánh sen, hồng dâu, hồng tím... không thể vắng mặt trong mùa xuân. Ngoài áo dài, áo yếm thì các set áo phối chân váy và dây thắt lưng, đầm vải tweed phối áo khoác mang các sắc màu này còn phù hợp với tiết trời lạnh dịu dàng những ngày đầu năm mới.

Set hồng tím phối bốt cổ cao tông đen đầy cá tính. Đường viền tua rua trên trang phục mang đậm chất lễ hội, sự ngọt ngào và tinh thần bay bổng ẢNH: STEFANNI

Gam màu đỏ may mắn

Sắc đỏ đô, đỏ đun "hút" tín đồ thời trang hơn gam màu đỏ tươi. Sắc độ đỏ đậm mang đến cảm giác ấm áp, sự chững chạc trưởng thành cùng tinh thần nhiệt huyết và vẫn gắn với niềm tin về sự may mắn ẢNH: THÉSONG

Được xem là gam màu may mắn nên sắc đỏ chưa bao giờ vắng mặt trong tủ đồ mùa xuân. Từ những ngày đầu tháng Chạp, quý cô đã xúng xính áo dài đỏ chụp ảnh tết, đầm dự tiệc màu đỏ để tham dự tiệc cuối năm; trong ba ngày Tết Nguyên đán, sắc đỏ tiếp tục theo chân nàng đi chúc tết họ hàng, gặp lại bạn bè, tiếp khách quý...

Màu đỏ trên lụa satin bóng bẩy đủ sức quyến rũ mọi ánh nhìn. Quý cô có thể diện màu đỏ suốt dịp Tết Nguyên đán hoặc diện xen kẽ trong những ngày đặc biệt ẢNH: THÉSONG

Sắc trắng đen dù không phải là gam màu xu hướng vẫn có vị trí vững chắc trong tủ đồ xuân. Nàng có thể diện kết hợp cả hai gam màu này trên một bản phối hoặc chọn các bản phối đồng màu, ưu tiên thiết kế có chi tiết thủ công đặc biệt ẢNH: STEFANNI