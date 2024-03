Megan Fox hé lộ lịch sử 'dao kéo' và nỗi bất an về phẫu thuật thẩm mỹ

Megan Fox không che giấu việc mình từng nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ INSTAGRAM NV

Xuất hiện trên tập mới nhất của podcast Call Her Daddy của Alex Cooper, Megan Fox bất ngờ tiết lộ về các quy trình thẩm mỹ mà cô đã thực hiện đồng thời bác bỏ nhiều tin đồn "dao kéo" liên quan đến mình.



Ngôi sao loạt phim Transformers cho biết một quan niệm sai lầm về chiếc mũi của mình đó là nhiều người vẫn nghĩ cô đã sửa mũi rất nhiều lần. Người đẹp nhấn mạnh bản thân chỉ chỉnh mũi một lần và chuyện đã xảy ra từ hơn chục năm trước. Sở dĩ nhiều người nhận thấy mũi "bom sex" này có nhiều thay đổi vì cô tận dụng kỹ thuật trang điểm, tạo khối để mũi trông thon nhỏ nhất có thể.

Nữ diễn viên thừa nhận cô từng sửa mũi, nâng ngực và tiêm chất làm đầy INSTAGRAM NV

Cùng với đó, người đẹp 38 tuổi cũng cởi mở tiết lộ chuyện mình từng nâng ngực 3 lần. Người đẹp kể: "Ngực của tôi đã là đồ giả từ khi tôi 21 hay 22 tuổi rồi. Tôi sửa ngực trong khoảng giữa ở phần đầu và phần thứ hai của Transformers. Khi ấy, tôi đã 'dao kéo' một cách thận trọng. Thời điểm đó, nhiều người thực hiện phẫu thuật này nhưng bạn phải sửa làm sao để người khác không phát hiện ra được kìa".

Megan Fox tiếp tục bộc bạch: "Tôi vẫn luôn là cô bé nhìn mình trước gương và tự hỏi: 'Ngực mình đâu hết rồi nhỉ?'. Tôi vẫn luôn muốn ngực mình to hơn nên tôi đã không quá vui vẻ với lần sửa đầu tiên. Tôi đã sửa lại lần nữa sau khi ngưng cho con bú bởi vì tôi không biết chúng đã biến mất đi đâu. Gần đây, tôi vừa sửa lại ngực lần nữa vì lần sửa đầu tôi không có đủ mỡ cơ thể để che giấu đi và bạn có thể thấy được những gợn sóng của việc cấy ghép".

Bà mẹ ba con cũng thẳng thắn thừa nhận mình đã tiêm botox, filler và thực hiện một thủ thuật khác nhưng cô từ chối tiết lộ trước ống kính máy quay. Bên cạnh đó, nữ diễn viên phim Biệt đội đánh thuê 4 bác bỏ tin đồn rằng cô đã phẫu thuật căng da mặt, cắt bỏ mỡ vùng má, hút mỡ hay "điêu khắc" đường nét cơ thể và cũng không nâng mông.

Minh tinh 38 tuổi mang trong mình nỗi sợ gây mê nên không dám phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều INSTAGRAM NV

Megan Fox hài lòng với kết quả của những lần bản thân "dao kéo" nhưng cô luôn thận trọng trong vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ. Người đẹp chia sẻ: "Tôi không thích phẫu thuật - cơ thể tôi không phản ứng tốt với việc gây mê toàn thân và vì vậy khi tôi đi phẫu thuật thì đó là một vấn đề rất lớn. Gây mê có thể đem đến nguy cơ cho cuộc sống của bạn".

Do bất an với việc gây mê, người đẹp thừa nhận không muốn trải qua quá nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ. Nghệ sĩ này cũng bày tỏ: "Tôi rất sợ chết khi được gây mê toàn thân. Vì vậy, tôi không xem nhẹ phẫu thuật và tôi không thực hiện nhiều ca phẫu thuật vì lý do đó. Có lẽ đó là một ân huệ cứu rỗi khi tôi mắc phải chứng hoang tưởng hoặc nỗi sợ hãi này, nếu không thì có Chúa mới biết tôi sẽ làm gì".

Minh tinh Hollywood nói nếu có thể, cô muốn nâng mông kiểu Brazil (phương pháp lấy mỡ từ bộ phận khác tiêm vào mông để có vòng 3 căng đầy hơn). "Biểu tượng gợi cảm" này giải thích mình không có mỡ thừa trên cơ thể đồng thời sợ mất cân đối với vóc dáng của mình. Cùng với đó, cô lo ngại mình tốn nhiều thời gian để hồi phục và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đáng nói, đây cũng được biết đến là một trong những phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ có nguy cơ tử vong cao nhất.

Megan Fox mặc cảm về ngoại hình dù sở hữu sắc vóc đáng mơ ước INSTAGRAM NV

Trong cuộc phỏng vấn hồi 2023, Megan Fox không ngại nói về sự bất an đối với vẻ ngoài của bản thân do mắc chứng rối loạn khiếm khuyết cơ thể và đang học cách yêu chính mình. "Nữ diễn viên 8X cũng chia sẻ với tạp chí Allure vào năm 2010 rằng cô cảm thấy việc phẫu thuật thẩm mỹ thật tuyệt vời khi cho phép mọi người có thể điều những gì mà họ muốn thay đổi trên cơ thể.

Tuy nhiên, ngôi sao này nhấn mạnh bất cứ ai muốn "dao kéo" cần tìm hiểu thật kỹ và tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên môn. "Tôi khuyến khích bất cứ ai thẩm mỹ nhưng trước tiên bạn nên nói chuyện với bác sĩ, cố gắng tìm hiểu xem mong muốn này đến từ đâu vì nhiều khi vấn đề không nằm ở răng, mũi, cằm bạn và những cuộc phẫu thuật ấy sẽ không làm mất đi sự bất an trong bạn. Còn nếu bạn cảm thấy đây là điều mình muốn làm, hãy cứ làm thôi", Megan Fox đưa ra lời khuyên.