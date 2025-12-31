  • An Giang
Thời trang 24/7

Mẹo phối đồ với kiểu quần bo gấu sành điệu như ở sàn diễn cao cấp

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
31/12/2025 13:00 GMT+7

Từng gắn liền với phòng tập và phong cách thể thao đường phố, quần bo gấu - jogger ngày nay đã bước ra khỏi 'vùng an toàn' quen thuộc để trở thành tuyên ngôn thời trang mới trên các sàn diễn cao cấp.

Với phom dáng bo gấu đặc trưng, quần jogger đang được các nhà mốt tái định nghĩa bằng chất liệu, kỹ thuật cắt may và cách phối tinh tế, mang đến diện mạo phóng khoáng nhưng vẫn giữ trọn tinh thần thời thượng.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Việc jogger xuất hiện ngày càng nhiều trong bối cảnh bán trang trọng cho thấy ranh giới giữa streetwear, athleisure và high fashion đang tiếp tục bị xóa nhòa

ẢNH: ALTUZARRA

Khi quần bo gấu trở thành biểu tượng 'smart casual' của sàn diễn cao cấp

Trên các tuần lễ thời trang quốc tế, jogger không còn giới hạn ở cotton hay nỉ truyền thống. Lụa, satin, da mềm, len cao cấp hay vải kỹ thuật được đưa vào thiết kế, giúp quần bo gấu khoác lên vẻ sang trọng bất ngờ. Những đường xếp ly nhẹ, chi tiết cạp cao, khóa kéo ẩn hay dây rút tinh giản tạo nên sự cân bằng giữa tính tiện dụng và thẩm mỹ cao cấp. Chính sự giao thoa này khiến jogger trở thành lựa chọn được giới mộ điệu ưa chuộng.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Jogger được tái định nghĩa trên sàn diễn cao cấp như một tuyên ngôn phom dáng mới, nơi tính tiện dụng giao thoa cùng cấu trúc thời trang đương đại

ẢNH: ALTUZARRA

Ở góc độ phối đồ, jogger cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt với nhiều phong cách. Trên sàn diễn, các nhà mốt kết hợp jogger với blazer cấu trúc mạnh, áo sơ mi lụa hoặc áo khoác dáng dài, tạo nên hình ảnh "smart casual" hiện đại. Khi đi cùng giày cao gót mũi nhọn hoặc ankle boots, quần bo gấu không còn mang cảm giác xuề xòa mà trở nên cá tính, sắc sảo và giàu tuyên ngôn cá nhân.

Với phong cách tối giản, jogger màu trung tính như đen, be, xám hay ô liu thường được phối cùng áo knit ôm, áo cổ lọ hoặc sơ mi dáng rộng, nhấn bằng thắt lưng bản nhỏ hay phụ kiện kim loại tinh tế. Trong khi đó, các tín đồ thời trang yêu sự nổi bật có thể lựa chọn jogger họa tiết, chất liệu ánh kim hoặc phối màu tương phản, kết hợp cùng áo crop top, áo corset hoặc jacket ngắn để tạo điểm nhấn thị giác.

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Chất liệu cao cấp, mềm mại và kỹ thuật xử lý phom giúp quần bo gấu thoát khỏi hình ảnh đồ thể thao, trở thành món đồ ứng dụng có giá trị thẩm mỹ cao

ẢNH: ALTUZARRA

Jogger định hình phong cách mới từ sàn diễn cao cấp đến phong cách đường phố Việt

Không chỉ xuất hiện trong thời trang nữ, jogger nam cũng ghi dấu ấn rõ nét trên sàn diễn cao cấp. Các thiết kế dành cho phái mạnh chú trọng vào phom dáng gọn gàng, chất liệu đứng phom, dễ phối với áo vest không cấu trúc, áo len mỏng hoặc trench coat. Sự xuất hiện của jogger trong các bộ sưu tập cao cấp cho thấy xu hướng đề cao tính thoải mái nhưng không đánh đổi đẳng cấp.

- Ảnh 7.
- Ảnh 8.

Sự kết hợp giữa jogger và tailoring mềm cho thấy xu hướng “relaxed elegance” (thanh lịch thoải mái) đang chiếm ưu thế trong ngôn ngữ thiết kế hiện đại

ẢNH: ALAIA, ALTUZARRA

Tại VN, jogger nhanh chóng được các thương hiệu, fashionista và người trẻ đón nhận, đặc biệt trong bối cảnh ranh giới giữa thời trang ứng dụng và thời trang trình diễn ngày càng mờ nhạt. Từ phong cách đường phố đến sự kiện thời trang, quần bo gấu xuất hiện với diện mạo linh hoạt, phản ánh tinh thần sống năng động, tự do nhưng vẫn chỉn chu.

Vượt qua định kiến là món đồ "chỉ để mặc thường ngày" jogger để trở thành biểu tượng mới của phong cách phóng khoáng trên sàn diễn cao cấp. Với khả năng biến hóa đa dạng và tinh thần thời đại rõ nét, quần bo gấu tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong tủ đồ của những người yêu thời trang hiện đại.

- Ảnh 9.
- Ảnh 10.

Phong cách công sở được cao cấp hóa: quần bo gấu phối cùng áo phom rộng, giày thời trang, phụ kiện tinh giản mang đậm dấu ấn cá nhân

ẢNH GIA STUDIO

- Ảnh 11.
- Ảnh 12.

Phong cách quân đội kết hợp athleisure được sao nữ Việt ưa chuộng, với quần jogger là điểm nhấn tiêu biểu, phản ánh xu hướng thời trang năng động, tiện dụng nhưng vẫn cá tính và thời thượng

ẢNH: FBNV

