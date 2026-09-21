Năng động xuống phố, thanh lịch chốn công sở với áo sweater

Áo sweater từ lâu đã vượt qua giới hạn của một chiếc áo nỉ giữ ấm đơn thuần để trở thành món đồ biểu tượng cho phong cách thời trang đường phố và công sở thời thượng.
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Mỗi khi tiết trời chuyển mình se lạnh, áo sweater lại nghiễm nhiên chiếm giữ vị trí trung tâm trong tủ đồ của các tín đồ mặc đẹp. Nhờ tính tiện dụng, phom dáng đa dạng cùng khả năng kết hợp không giới hạn, chiếc áo này mang đến cho phái đẹp vẻ ngoài vừa phóng khoáng, trẻ trung lại vô cùng cuốn hút ở bất kỳ góc phố nào.
Sự kết hợp giữa chiếc áo sweater dài tay phom rộng và chân váy ngắn chữ A hoặc chân váy xếp ly xòe nhẹ luôn là công thức "bảo bối" giúp đôi chân trông thon dài miên man.
Nếu bạn muốn theo đuổi hình ảnh tinh nghịch, khỏe khoắn thì phong cách phối áo sweater với quần shorts ngắn chính là gợi ý hàng đầu.
Không gò bó trong những bản phối vừa vặn, xu hướng diện đồ phom rộng (oversized) đang được giới trẻ lăng xê nhiệt tình nhờ sự phóng khoáng và đậm chất đường phố.
Bản phối nhiều lớp (layering) kết hợp giữa áo sweater và các màu sắc trung tính như xám, nâu, be,...dễ dàng hoàn thiện phong cách nữ sinh thanh lịch.
Dù theo đuổi phong cách tối giản hay phá cách, những chiếc áo sweater chắc chắn luôn là trợ thủ đắc lực giúp bạn định hình gu ăn mặc riêng. Hy vọng các ý tưởng phối đồ trên đã mang đến cho bạn thêm nhiều cảm hứng thời trang mới mẻ!