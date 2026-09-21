Năng động xuống phố, thanh lịch chốn công sở với áo sweater

Mỗi khi tiết trời chuyển mình se lạnh, áo sweater lại nghiễm nhiên chiếm giữ vị trí trung tâm trong tủ đồ của các tín đồ mặc đẹp. Nhờ tính tiện dụng, phom dáng đa dạng cùng khả năng kết hợp không giới hạn, chiếc áo này mang đến cho phái đẹp vẻ ngoài vừa phóng khoáng, trẻ trung lại vô cùng cuốn hút ở bất kỳ góc phố nào.

Áo sweater vàng pastel in chữ đỏ nổi bật phối cùng quần lửng dáng rộng, tạo nên bộ đôi dạo phố vừa tối giản vừa thoải mái ẢNH: @67PERCENT.STUDIO

Sự kết hợp giữa chiếc áo sweater dài tay phom rộng và chân váy ngắn chữ A hoặc chân váy xếp ly xòe nhẹ luôn là công thức "bảo bối" giúp đôi chân trông thon dài miên man.

Áo sweater nỉ màu xám sáng cổ tròn in chữ tối giản mặc ngoài chân váy xòe ngắn màu trắng ngà. Nàng có thể hoàn thiện set đồ bằng chiếc mũ bucket len móc cá tính và đôi giày thể thao xám tiệp màu, mang lại vẻ ngoài trẻ trung như một cô nàng nữ sinh ẢNH: @_PHZY_

Áo sweater xám có cổ polo thanh lịch điểm xuyết hoa văn quả trám kinh điển, phối cùng chân váy mini xếp ly đen và bốt nhún màu kem mang hơi thở vintage ẢNH: @____5.19TH

Nếu bạn muốn theo đuổi hình ảnh tinh nghịch, khỏe khoắn thì phong cách phối áo sweater với quần shorts ngắn chính là gợi ý hàng đầu.

Chiếc áo sweater màu xám tro in họa tiết chữ đỏ rực rỡ buông lơi tự nhiên bên ngoài quần shorts đen. Bản phối này vừa khoe trọn đôi chân thẳng tắp, vừa tạo cảm giác thoải mái tối đa cho những buổi dạo chơi ngoài trời ẢNH: @_PHZY_

Không gò bó trong những bản phối vừa vặn, xu hướng diện đồ phom rộng (oversized) đang được giới trẻ lăng xê nhiệt tình nhờ sự phóng khoáng và đậm chất đường phố.

Để diện áo sweater thật đẹp mà không sợ bị "nuốt dáng" hay trông luộm thuộm, bạn nên lưu ý chọn áo sweater có chiều dài vừa qua thắt lưng một chút phối cùng chân váy lửng và một đôi giày đế cao sẽ giúp ăn gian tối đa chiều cao ẢNH: @CHOSEN.STUDIO

Bản phối nhiều lớp (layering) kết hợp giữa áo sweater và các màu sắc trung tính như xám, nâu, be,...dễ dàng hoàn thiện phong cách nữ sinh thanh lịch.

Áo sweater nỉ xám in chữ mặc layer bên ngoài sơ mi kẻ sọc xanh, bắt cặp cùng quần jeans ống rộng thùng thình cá tính. Chiếc nón lưỡi trai trắng và túi đeo chéo mini màu xanh pastel là nét chấm phá hoàn hảo cho vẻ ngoài đậm chất hip-hop hiện đại ẢNH: @_QUINN.HHU

Áo sweater cổ chữ V màu nâu socola thêu logo huy hiệu trước ngực, layer bên trong là chiếc áo sơ mi kẻ ca-rô nhỏ màu nâu be. Chiếc cổ áo và vạt áo sơ mi để lộ khéo léo phối ăn ý cùng quần âu ống rộng ẢNH: @CHOSEN.STUDIO

Dù theo đuổi phong cách tối giản hay phá cách, những chiếc áo sweater chắc chắn luôn là trợ thủ đắc lực giúp bạn định hình gu ăn mặc riêng. Hy vọng các ý tưởng phối đồ trên đã mang đến cho bạn thêm nhiều cảm hứng thời trang mới mẻ!