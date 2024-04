Nghỉ dưỡng độc đáo từ rẻo cao Tây Bắc đến các vùng biển trắng nắng vàng

Sẽ ra sao nếu một ngày, bạn thức giấc ở nơi xa, tạm gác những gánh nặng thường trực, hòa mình vào nguồn sống mãnh liệt của thiên nhiên ở 3 khu nghỉ dưỡng được mệnh danh "địa đàng nhân gian" này?

Garrya Mù Cang Chải - Điểm đến nghỉ dưỡng mới tại non cao Tây Bắc Việt Nam

Khu nghỉ dưỡng sẽ mang tới cho du khách một trải nghiệm nghỉ dưỡng độc đáo tại non cao xứ Mù @Garrya Mù Cang Chải

Mù Cang Chải được biết đến là một trong những thắng cảnh ngoạn mục nhất ở Đông Nam Á. Nơi đây được ví như một viên ngọc xa xôi của những ngọn núi gồ ghề được bao phủ bởi những bậc thang màu ngọc lục bảo nhiều lớp, được công nhận là di sản thiên nhiên quốc gia. Địa điểm du lịch nổi tiếng ở vùng Tây Bắc Việt Nam với cảnh quan đầy màu sắc theo mùa. Ngoài vẻ đẹp của đồi núi, Mù Cang Chải còn sở hữu khung cảnh tuyệt đẹp từ những thửa ruộng bậc thang vàng óng mỗi mùa lúa chín. Không quá lời khi ca ngợi Mù Cang Chải là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất của những người đam mê du lịch.

Mù Cang Chải gây thương nhớ với du khách vào mùa đổ nước (mùa cấy mạ) và mùa lúa chín (mùa thu hoạch vụ Đông Xuân) @Garrya Mù Cang Chải

Mù Cang Chải đẹp quanh năm. Vào mùa xuân, mạ non sáng trên mặt nước; trong những tháng hè ấm áp, ruộng bậc thang xanh rực rỡ núi đồi. Mùa đổ nước rơi vào cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, những thửa ruộng như "tráng gương" soi cả đất trời. Thiên đường nghỉ dưỡng Garrya Mù Cang Chải nép mình e lệ giữa vẻ đẹp ngoạn mục của đất trời Tây Bắc, bao quanh bởi thiên nhiên hùng vĩ cùng những thửa ruộng bậc thang được sáng tạo từ đôi bàn tay khéo léo của đồng bào người Mông sinh sống tại khu vực này.

Mang đến những trải nghiệm du lịch mới lạ tại miền sơn cước Mù Cang Chải, khu nghỉ mang đến vẻ đẹp từ sự đơn giản, với những không gian thanh bình được thiết kế phù hợp cho với phong cách sống tối giản, tinh tế @Garrya Mù Cang Chải

Khu nghỉ được quản lý và vận hành bởi tập đoàn Banyan Group (còn được biết đến là Banyan Tree). Là thương hiệu nghỉ dưỡng lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, nơi đây sẽ mang tới cho du khách những trải nghiệm nghỉ dưỡng độc đáo nhất giữa non cao hùng vỹ Tây Bắc. Được thiết kế với kiến trúc bằng tre độc đáo với tầm nhìn tuyệt diệu, du khách có thể phóng trọn tầm mắt thưởng ngoạn thiên nhiên hùng vĩ của Mù Cang Chải.

Không gian ở đây hòa quyện hài hòa giữa kiến trúc bằng tre đặc sắc với những họa tiết hoa văn đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông vùng núi Tây Bắc @Garrya Mù Cang Chải

Từ khu nghỉ, du khách sẽ dễ dàng ghé thăm được các điểm check-in nổi tiếng tại Mù Cang Chải: đồi Mâm Xôi (1km), đồi Móng Ngựa (5km), rừng trúc Mù Cang Chải (5km), thác Mơ (5km), sống lưng khủng long (8,5km). Trên cung đường phượt khám phá Mù Cang Chải, du khách sẽ đi qua những điểm check-in cực hot của vùng Tây Bắc: thung lũng lúa Tú Lệ (40km), một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam – đèo Khau Phạ (32km), bản Lìm Mông, Lìm Thái (32km).

The Anam Mũi Né - hòn ngọc xinh đẹp của Đông Dương

Là khu nghỉ dưỡng duy nhất của Việt Nam thuộc hệ thống khách sạn nhỏ hạng sang trên toàn thế giới @theanam

Nơi đây được hoàn thiện tỉ mỉ bởi những bàn tay nghệ nhân dày dặn kinh nghiệm đến từ khắp cả nước. Mang phong cách Đông Dương tại thiên đường cát trắng Bình Thuận, nơi đây sở hữu hai hồ bơi lớn trong đó một hồ bơi nước ngọt và một hồ bơi nước mặn. Đặc biệt khu nghỉ vừa khai trương Saigon Bar có vị trí tầm nhìn đẹp nhất hướng ra biển, nằm cạnh hồ bơi vô cực nước mặn và bãi cỏ xanh mướt của khu nghỉ dưỡng.

Với hệ thống chiếu sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn lồng và nến gợi lên không gian hoài cổ của một Sài Gòn xưa @theanam

Sân hiên phía trước lát đá cuội màu xám, điểm xuyết với những bộ bàn bar ngoài trời và những hàng cây xanh trồng trong hộp gỗ, sàn nhà bên trong lát gạch bông được chế tác riêng, đồ nội thất gồm những chiếc ghế mây được xếp thành hình bán nguyệt và một quầy bar bằng gỗ có nguồn gốc từ rừng trồng bền vững mà những người thợ thủ công phải mất hàng tháng mới hoàn thành.

Thức uống ở đây với nguồn nguyên liệu tốt cùng kỹ thuật pha chế độc đáo mang lại những trải nghiệm khó quên cho các thực khách @theanam

Thực đơn đồ uống ở đây phong phú với các loại đồ uống có cồn, vang, cocktail đặc trưng, cocktail lớn cho 4 người và mojitos, daiquiris và margaritas được pha chế theo yêu cầu. Những thức uống đặc biệt khác phải kể đến "The Anam Penicillin" hay "Smokey Frangipani Blossom" được pha chế từ Frangipani pha Haku vodka, Ricard, nước táo, nước ép cần tây, nước cốt chanh tinh lọc và siro lá phong.

Cà phê Việt - thức uống gây thương nhớ với thực khách khi tới đây @theanam

Cà phê Việt, sữa lắc (milk shake), trà xanh, trà đen, nước ép trái cây tươi, trà đá nhà làm, trà kombucha với nguồn nguyên liệu tốt cho sức khỏe cũng sẽ được phục vụ tại Saigon Bar. Ngoài smoothie trái cây đa dạng, nơi đây còn phục vụ các món tapas như phô mai và khay thịt nguội charcuterie, salad tôm nướng, xiên bò nướng và da heo chiên giòn tẩm muối ớt. Các món tráng miệng đa dạng gồm kem tươi, kem sorbet, bánh phô mai mâm xôi chocolate và trà sữa panna cotta.

Saigon Bar mang đến cho bạn cảm giác như đang quay ngược thời gian về với một quán bar quyến rũ của Sài Gòn xưa, nơi bạn có thể tận hưởng bầu không khí ấm áp, thưởng thức các món tapas và những thức uống độc đáo @theanam

Mang "Nét đẹp Đông Dương hòa quyện trong sự sang trọng hiện đại", các khu nghỉ dưỡng The Anam mang đến những trải nghiệm lưu trú tuyệt vời với vẻ đẹp thuần khiết Đông Dương kết hợp cùng lòng hiếu khách của người Việt Nam. Tên gọi "The Anam" được lấy từ "An Nam" - tên của miền Trung Việt Nam trong thời kỳ Đông Dương thuộc Pháp.

Premier Village Phu Quoc - địa đàng nhân gian

Khu nghỉ được các du khách yêu thiên nhiên chú ý vì vẻ đẹp quyến rũ của cảnh sắc nơi đây @Premier Village Phu Quoc

Ẩn mình giữa vịnh Thái Lan hiền hòa, toàn bộ khu nghỉ dưỡng tựa mình vào dải Mũi Ông Đội xinh đẹp, đón những con sóng dịu dàng vỗ bờ cát trắng mịn tựa bức tranh. Không dừng lại ở dịch vụ lưu trú và nghỉ dưỡng, khu nghỉ còn mở các hoạt động nuôi dưỡng niềm vui sáng tạo và những thói quen tốt cho du khách, một trong số đó là Eco Studio. Nơi đây sẽ là làn gió mới tại khu nghỉ dưỡng, với tầm nhìn rộng lớn về hành trình phát triển bền vững song song với bảo vệ môi trường.

Với phương châm “Đôi bàn tay ta sẽ viết nên tương lai xanh cho hành tinh”, Eco Studio là nơi ươm mầm niềm yêu thích và cảm hứng bảo vệ môi trường, đồng thời nuôi dưỡng thế hệ trẻ thực hành những thói quen bền vững @Premier Village Phu Quoc

Khu nghỉ dưỡng chào đón những khách nhí đến với Eco Studio tại The Village Farm, một dự án bảo vệ môi trường thông qua lớp học được tổ chức mỗi ngày @Premier Village Phu Quoc

Thông qua các hoạt động, trẻ em được khám phá điều kỳ diệu của sự sống bằng đôi tay lấm lem bùn đất. Đặc biệt những hoạt động thú vị đều được sử dụng từ vật liệu tái chế và thân thiện cùng môi trường @Premier Village Phu Quoc

Llịch trình hằng ngày sẽ được duy trì cho du khách khi lưu trú. Nổi bật bao gồm trang trí chai thủy tinh tái chế, lớp học tiếng Việt vào thứ Ba, vẽ lá dừa vào thứ Tư, tái chế lõi giấy vào thứ Năm, làm phân bón vỏ trứng và gieo hạt vào cuối tuần. Tất cả nằm trong chương trình giáo dục và thực hành lối sống thân thiện với môi trường tại Eco Studio. Các hoạt động nhận được sự yêu thích và hưởng ứng nhiệt tình từ du khách.

Thiên nhiên vẫn luôn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn bởi sự hùng vĩ, choáng ngợp của biển cả và rừng núi, hy vọng với 3 gợi ý về những hoạt động trải nghiệm tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp trên, du khách sẽ có thêm những lựa chọn cho mình trong chuyến đi khám phá sắp tới của mình