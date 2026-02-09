Những kiểu chân váy đa năng cho nàng mặc đẹp cả năm

Nàng công sở không thể sống thiếu những thiết kế chân váy đa năng, đẹp thanh lịch và mang đến sự thoải mái, tự do. Những kiểu chân váy dưới đây mở ra nhiều gợi ý kết hợp cùng sơ mi, áo dệt kim, áo cách điệu lệch vai... mang đến làn gió mới cho tủ đồ mùa xuân.

Chân váy midi dáng xòe kết hợp các đường rã rập tinh tế giúp tôn dáng mà vẫn dễ mặc, dễ đẹp. Dáng váy dài qua gối tạo cảm giác cao ráo, nhẹ nhàng, phù hợp cả đi làm lẫn đi chơi. Tông màu sáng của chân váy phối áo tông đen giúp phần thân dưới được chú ý nhiều hơn ẢNH: IVY MODA

Chân váy midi

Chân váy midi với độ dài gấu váy chườm qua đầu gối luôn là lựa chọn được quý cô ưu ái. Thiết kế này mang đến nhiều ưu điểm nổi bật - tạo ra các bản phối thời trang đảm bảo tỷ lệ 1/3, vừa che khuyết điểm cho phần thân dưới và đôi chân, vừa dễ mặc, dễ phối. Chân váy midi trơn đơn giản có thể được sáng tạo bằng những đường rã ghép mới, qua đó tạo nên độ rơi, độ xòe nhịp nhàng và uyển chuyển theo từng cử động của người mặc.

Nếu là tín đồ của thời trang bền vững, hãy trải nghiệm diện một mẫu chân váy rực rỡ đầy màu sắc được ghép từ những mảnh vải vụn. Thiết kế midi xếp ly tăm mang đậm dấu ấn thủ công phối cùng sơ mi trắng và giày cao gót màu bạc tôn trọn nét trẻ trung và tươi sáng ẢNH: KHAAR

Chân váy bút chì vải tweed đứng phom và luôn giữ được vẻ chỉn chu, sang trọng khi mặc. Thiết kế có phần cạp cao gọn gàng ôm gọn vòng eo, có thể phối cùng áo kiểu cách điệu, áo len mỏng, sơ mi... và buộc thêm dây hoa rời để tạo điểm nhấn thu hút ẢNH: IVY MODA

Chân váy bút chì

Chân váy bút chì là một trong những thiết kế tối giản và tinh tế khi tập trung vào phom dáng suông nhẹ vừa tôn đường cong, tôn dáng cao và tạo cảm giác thanh thoát cho tổng thể bản phối. Hãy chọn váy bút chì dài quá gối để làm nên các bản phối kín đáo, sang trọng và chuyên nghiệp cho nhiều không gian, từ văn phòng đến các buổi hẹn hò hay dạo phố.

Các thiết kế chân váy có phần cạp cao khi mặc lên không bị lộ vòng bụng. Chân váy có thể mặc đơn lẻ cùng áo hoặc sử dụng thêm dây lưng da, dây hoa vải, khăn lụa... thắt ngang eo để tạo thêm độ thon gọn cho vòng 2 ẢNH: IVY MODA

Vẫn là phom dáng của váy bút chì nhưng dáng váy maxi mang đến khí chất sang chảnh đậm màu sắc lễ hội hơn hẳn. Thiết kế trên chất vải trơn bóng phản chiếu ánh sáng và điểm xuyết các bông hoa vải 3D tạo nên nét riêng khó lẫn ẢNH: NEM FASHION

Bản phối mang tông trắng kem và nâu be hoàn hảo trong việc tạo ra hình ảnh vừa trang nhã, chuyên nghiệp mà vẫn thời thượng đầy khí chất. Dáng váy xếp nếp xòe nhẹ tạo dáng quả chuông, qua đó tôn đường cong thắt eo mà vẫn cho nàng sự thả lỏng thư thái, thỏa sức cho nhịp sống bận rộn ẢNH: IVY MODA

Chân váy xòe xếp ly

Chân váy xòe xếp ly chính là kiểu chân váy đa năng "must have" của mọi cô gái. Chúng ta luôn có thể diện kiểu váy này cùng mọi chiếc áo, mọi kiểu giày từ giày bệt đến giày cao gót... mà không phải bận tâm quá nhiều đến tính xu hướng. Hãy ưu ái các gam màu trung tính như đen, trắng, kem, nâu be, nâu caramel... vì chúng mở ra khả năng phối đồ vô tận.

Chân váy xếp ly màu trắng phom midi dài qua gối, kết hợp chi tiết xếp ly nhẹ nhàng giúp tôn vòng eo và tạo hiệu ứng dáng cao thanh thoát ẢNH: IVY MODA

Chân váy chữ A

Chân váy chữ A trơn, chân váy chữ A xếp ly xứng đáng có mặt trong tủ đồ của mọi quý cô công sở. Thiết kế "quốc dân" này mang lại sự thoải mái, cảm giác gần gũi và thân thiện qua các bản phối mặc sơ mi ngoài váy, kết hợp cùng tank top, áo bèo nhún, áo hai dây, áo baby doll...

Sơ mi nhấn eo phối chân váy chữ A xếp ly xinh xắn và giày cao gót quai mảnh để nàng diện cả trong dịp tết lẫn ngày đi làm công sở bình thường. Tông màu trung tính hài hòa, tôn da và mang đến cảm giác thân thiện ẢNH: GUMAC

Chân váy sequin dáng chữ A tối giản nhưng cực kỳ tinh tế khoe vẻ đẹp sắc sảo của nàng khi lên đồ dự tiệc tối ẢNH: NEM FASHION



