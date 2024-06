Những nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất Việt Nam lọt vào 'mắt xanh' Michelin Guide

Không phải ngẫu nhiên mà các nhà hàng Pháp hàng đầu luôn được thực khách ưu ái, đặc biệt là tại Việt Nam - nơi văn hóa ẩm thực đang ngày càng được nâng tầm. Tinh tế trong hương vị, nghệ thuật trong cách trình bày và thái độ phục vụ tuyệt vời là những yếu tố khiến các nhà hàng Pháp chinh phục mọi vị khách. Trong số đó, có thể kể đến 3 cái tên xứng tầm đã lọt vào "mắt xanh" của Michelin Guide - một trong những tổ chức uy tín nhất về đánh giá ẩm thực trên thế giới. Đó là La Maison 1888 (InterContinental Danang Sun Peninsula Resort), Le Beaulieu (Sofitel Legend Metropole Hà Nội) và Square One (Park Hyatt Sài Gòn).

La Maison 1888 - InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

La Maison 1888 là nhà hàng duy nhất tại Đà Nẵng được trao tặng 1 sao Michelin tại lễ trao giải Michelin Guide 2024



Ngôi sao Michelin là sự ghi nhận mới nhất trong chuỗi thành tích của La Maison 1888, nơi đội ngũ đầu bếp và phục vụ đã không ngừng nâng tầm tiêu chuẩn ẩm thực cao cấp tại Việt Nam kể từ khi khai trương cách đây 11 năm. Điểm đến ẩm thực thượng hạng này đã từng được CNN vinh danh là một trong "Top 10 nhà hàng tốt nhất thế giới", nằm trong "Top 10 nhà hàng đẹp nhất thế giới" được công nhận bởi tạp chí Architectural Digest và "Nhà hàng khách sạn cao cấp hàng đầu thế giới" do World Travel Awards trao tặng.

Bên cạnh đó chuyên gia nếm rượu (Sommelier Award) Toàn Nguyễn của nhà hàng cũng đã được Michelin Guide vinh danh

La Maison 1888 được các chuyên gia Michelin đánh giá cao nhờ sự kết hợp hài hòa giữa ẩm thực Pháp thượng hạng với nguyên liệu và hương vị bản địa độc đáo. Thực đơn được sáng tạo bởi Pierre Gagnaire - một trong những đầu bếp danh tiếng nhất thế giới tạo nên một trải nghiệm ẩm thực đặc sắc không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác tại Việt Nam.

Nguyên liệu sử dụng để chế biến món ăn tại La Maison 1888 đều cao cấp, tinh tuyển kết hợp giữa ẩm thực Pháp thượng hạng và hương vị địa phương

Hầm rượu tại nhà hàng đã được Wine Spectator trao "Giải thưởng Xuất sắc trong 7 năm liên tiếp". Để ghi dấu sự kiện đạt sao Michelin trong tháng 7.2024 nhà hàng La Maison 1888 sẽ giới thiệu tới giới mộ điệu ẩm thực đỉnh cao một thực đơn đặc biệt, là tuyển tập những món ăn được yêu thích nhất của bếp trưởng Pierre Gagnaire.

Le Beaulieu - Sofitel Legend Metropole Hà Nội

Le Beaulieu - nhà hàng Pháp 5 sao được vinh danh trong danh sách Michelin Selected 2024

Một "ngôi sao" không thể không nhắc tới, đó là Le Beaulie, nhà hàng Pháp 5 sao nằm trong khuôn viên của khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội vừa được vinh danh trong danh sách Michelin Selected 2024. Gắn kết quá khứ 120 năm tuổi của khách sạn trong một diện mạo mới, kết hợp hài hòa sự sang trọng, cổ điển và nét hiện đại trong tông màu trắng, vàng và xanh thạch anh, Le Beaulieu luôn là một trong những điểm hẹn ẩm thực hàng đầu tại thủ đô Hà Nội.

Những món ăn tại Le Beaulieu được chế biến tỉ mỉ nhưng tinh giản cùng tài nghệ chế biến, mang tới cho thực khách trải nghiệm ẩm thực Pháp nguyên bản

Những món ăn tại đây được chọn lựa các nguyên liệu tươi ngon nhằm tập trung khai thác hương vị đặc trưng của từng thành phần, mang đến cho thực khách trải nghiệm ẩm thực Pháp. Những món ăn đặc trưng đã làm nên tên tuổi của nhà hàng sẽ hấp dẫn thực khách không chỉ bởi phong cách trang trí tinh tế mà còn ẩn chứa nhiều câu chuyện thú vị về lịch sử và văn hóa.

Le Beaulieu sở hữu một trong những bộ sưu tập rượu phong phú nhất tại Hà Nội, với hơn 600 thương hiệu và 1.600 chai rượu hảo hạng, trong đó hơn 100 loại Grand Cru Classé và các loại rượu từ các hãng danh tiếng hàng đầu từ Pháp và khắp thế giới.

Square One - Park Hyatt Sài Gòn

Square One luôn là "điểm hẹn" hàng đầu của các tín đồ yêu mến ẩm thực Pháp đích thực

Cuối cùng, không thể không nhắc đến Square One - nhà hàng Pháp 5 sao nằm trong khuôn viên của khách sạn Park Hyatt Sài Gòn. Với sự dẫn dắt của bếp trưởng Arnaud Schuttrumpf, người đã có 22 năm kinh nghiệm làm việc tại các nhà hàng Michelin vòng quanh thế giới, Square One đã nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình trong làng ẩm thực. Đây cũng là nhà hàng được vinh danh trong hạng mục Michelin Selected 2023 và luôn là điểm hẹn hàng đầu của những tín đồ say mê ẩm thực Pháp.

Square One mang tới trải nghiệm ẩm thực Pháp khó quên đối với thực khách

Thực đơn của nhà hàng không chỉ mang đậm hương vị Pháp truyền thống, mà còn được các đầu bếp sáng tạo, biến tấu điệu nghệ khi kết hợp tinh tế với những âm hưởng bản địa để mang tới một chuyến phiêu lưu ẩm thực đầy đắm say. Không gian sang trọng, lịch lãm cùng dịch vụ chu đáo, chuyên nghiệp tại đây càng góp phần nâng tầm trải nghiệm ẩm thực Pháp tại Square One.

Có thể nói, những nhà hàng Pháp 5 sao được Michelin ghi nhận tại Việt Nam không chỉ là những địa điểm thưởng thức ẩm thực trứ danh, mà còn là những điểm đến mang đậm văn hóa Pháp - một nền ẩm thực được coi là tinh hoa nghệ thuật của thế giới. Thông qua những nhà hàng này, du khách có cơ hội khám phá và thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của nền ẩm thực Pháp trong khúc biến tấu đầy bất ngờ khi kết hợp cùng ẩm thực bản địa Việt Nam.

Ảnh: FB La Maison 1888, Le Beaulieu, Square One