Phối áo khoác ngắn và váy dài đi chúc tết đầu năm

Kim Ngọc
Kim Ngọc
19/02/2026 10:00 GMT+7

Bản phối váy dài và áo khoác dáng ngắn là một lựa chọn mới cho những buổi đi chúc tết đầu năm 2026, sau khi nàng đã 'chán' diện các thiết kế truyền thống và cách tân khác.

Sau những buổi xúng xính diện áo dài, áo bà ba, váy yếm cách tân... quý cô sẽ muốn đổi mới hình ảnh bản thân qua những bản phối thanh lịch, sang trọng mà vẫn cực kỳ dễ ứng dụng. Dưới đây là những ý tưởng phối váy dàiáo khoác dáng ngắn để nàng có thể tham khảo ngay cho những ngày đầu xuân năm mới 2026.

Phối áo khoác ngắn và váy dài đi chúc tết đầu năm- Ảnh 1.

Áo tweed dáng ngắn phối chân váy tulle bồng bềnh gây hiệu ứng thị giác bởi nét đẹp sang chảnh và quý phái. Tuy chất liệu có sự tương phản giữa thô dày và mỏng nhẹ, đứng phom và bay bổng nhưng gam màu be chủ đạo đã khéo tạo nên hình ảnh hoàn hảo cho quý cô

ẢNH: DELICATE

Bí quyết phối áo khoác ngắn và váy dài đẹp hoàn hảo

Một trong số những nguyên tắc quan trọng nhất của các bản phối thời trang là tuân thủ tỷ lệ trang phục 1/3 - tương ứng với độ dài của áo và váy trong các bản phối này.

Chân váy dài hoặc váy liền dáng dài có thể linh hoạt phối cùng blazer, jacket, áo khoác cardigan, áo vest hay các thiết kế may đo tailor đứng phom có dáng ngắn/dáng lửng (cropped). Ngoài tỷ lệ về độ dài, hãy chú trọng vào sự tương phản hoặc đồng điệu chất liệu trên bản phối, tông màu và chi tiết trang trí. Những yếu tố này góp phần không nhỏ trong việc tạo nên các bản phối thời thượng, sang trọng thu hút mọi ánh nhìn.

Khi chọn các bản phối váy dài và áo dáng ngắn đi chúc tết đầu năm, hãy tiết chế các món phụ kiện rườm rà, trang sức to bản và dành sự ưu ái cho các thiết kế đơn giản, nhỏ nhắn.

Phối áo khoác ngắn và váy dài đi chúc tết đầu năm- Ảnh 2.

Áo vest cách điệu có chi tiết thắt nơ bản lớn tạo nên điểm nhấn cho bản phối mặc cùng chân váy xếp tầng. Dù tủ đồ có bao nhiêu tông màu thì cặp đôi kem và be vẫn là chuẩn mực cho vẻ đẹp thanh lịch cổ điển

ẢNH: DELICATE

Phối áo khoác ngắn và váy dài đi chúc tết đầu năm- Ảnh 3.

Các mẫu váy liền có phần thân trên là áo hai dây hay thiết kế cúp ngực luôn phù hợp phối cùng jacket dáng ngắn. Trắng và đen gợi mở tinh thần cổ điển đồng điệu được phân bổ tỷ lệ hợp lý qua trang phục và các chi tiết trang trí làm điểm nhấn

ẢNH: DELICATE

Phối áo khoác ngắn và váy dài đi chúc tết đầu năm- Ảnh 4.

Bản phối tuân thủ tỷ lệ 1/3 tạo hiệu ứng thị giác cho vòng 2 thon thả hơn và vóc dáng cũng trở nên mảnh mai, quyến rũ hơn

ẢNH: DELICATE

Phối áo khoác ngắn và váy dài đi chúc tết đầu năm- Ảnh 5.

Quý cô khoe phong cách sang trọng, thanh lịch khi đi chúc tết đầu năm mới trong những bản phối áo tweed và chân váy dài đẹp mãn nhãn

ẢNH: CHIM YẾN

Phối áo khoác ngắn và váy dài đi chúc tết đầu năm- Ảnh 6.

Ngoài cách mặc cùng áo hai dây, crop top mỏng nhẹ bên trong thì áo vest, blazer còn có thể mặc riêng lẻ cùng váy dài để tạo nên những bản phối mới

ẢNH: LEMON LOVE

Phối áo khoác ngắn và váy dài đi chúc tết đầu năm- Ảnh 7.
Phối áo khoác ngắn và váy dài đi chúc tết đầu năm- Ảnh 8.

Cặp đôi chân váy dài và áo crop luôn hữu dụng trong mọi tình huống. Sau những lần diện bản phối từ cặp đôi này để đi chúc tết, nàng có thể tiếp tục biến đổi các món đồ, tạo nên bản phối mới để đi học, đi tiệc đầu năm

ẢNH: CHIM YẾN

Phối áo khoác ngắn và váy dài đi chúc tết đầu năm- Ảnh 9.
Phối áo khoác ngắn và váy dài đi chúc tết đầu năm- Ảnh 10.

Váy dài xếp tầng, váy midi phối vải tuyn và lụa mềm mang lại những sắc thái mới cho bản phối ngày xuân

ẢNH: CHIM YẾN

