Phối áo khoác ngắn và váy dài đi chúc tết đầu năm

Sau những buổi xúng xính diện áo dài, áo bà ba, váy yếm cách tân... quý cô sẽ muốn đổi mới hình ảnh bản thân qua những bản phối thanh lịch, sang trọng mà vẫn cực kỳ dễ ứng dụng. Dưới đây là những ý tưởng phối váy dài và áo khoác dáng ngắn để nàng có thể tham khảo ngay cho những ngày đầu xuân năm mới 2026.
Bí quyết phối áo khoác ngắn và váy dài đẹp hoàn hảo
Một trong số những nguyên tắc quan trọng nhất của các bản phối thời trang là tuân thủ tỷ lệ trang phục 1/3 - tương ứng với độ dài của áo và váy trong các bản phối này.
Chân váy dài hoặc váy liền dáng dài có thể linh hoạt phối cùng blazer, jacket, áo khoác cardigan, áo vest hay các thiết kế may đo tailor đứng phom có dáng ngắn/dáng lửng (cropped). Ngoài tỷ lệ về độ dài, hãy chú trọng vào sự tương phản hoặc đồng điệu chất liệu trên bản phối, tông màu và chi tiết trang trí. Những yếu tố này góp phần không nhỏ trong việc tạo nên các bản phối thời thượng, sang trọng thu hút mọi ánh nhìn.
Khi chọn các bản phối váy dài và áo dáng ngắn đi chúc tết đầu năm, hãy tiết chế các món phụ kiện rườm rà, trang sức to bản và dành sự ưu ái cho các thiết kế đơn giản, nhỏ nhắn.
Cặp đôi chân váy dài và áo crop luôn hữu dụng trong mọi tình huống. Sau những lần diện bản phối từ cặp đôi này để đi chúc tết, nàng có thể tiếp tục biến đổi các món đồ, tạo nên bản phối mới để đi học, đi tiệc đầu năm
ẢNH: CHIM YẾN
Váy dài xếp tầng, váy midi phối vải tuyn và lụa mềm mang lại những sắc thái mới cho bản phối ngày xuân
