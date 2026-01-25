  • An Giang
Thời trang 24/7

Quần jeans và thắt lưng: bản phối bụi bặm cho phong cách cá tính

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
25/01/2026 20:00 GMT+7

Quần jeans và thắt lưng là hai món đồ quen thuộc đang được tái định nghĩa trong các bản phối mang tinh thần cá tính.

Nếu trước đây thắt lưng chỉ được xem là chi tiết hoàn thiện, thì nay, trong các bản phối mang tinh thần đường phố, món phụ kiện này đã được nhìn nhận như một yếu tố cấu trúc. Đặt cạnh quần jeans ống rộng, thắt lưng giữ vai trò định hình phom dáng một cách có chủ đích.

Tinh thần đường phố được thể hiện bằng áo nỉ dáng rộng tông kem, tạo nền trung tính và mềm mại cho tổng thể. Khi đặt cạnh quần denim xám ống rộng giúp trang phục trở nên thoải mái. Thắt lưng bản vừa với khóa kim loại chạm khắc xuất hiện như một điểm nhấn thị giác, giữ cho vòng eo gọn gàng và tổng thể luôn trong trạng thái cân bằng. Mũ lưỡi trai sáng màu, túi xách họa tiết da báo cùng giày sneaker đế dày hoàn thiện hình ảnh một bản phối đường phố gọn gàng và có chiều sâu.

Quần jeans và thắt lưng: bản phối bụi bặm cho phong cách cá tính- Ảnh 1.

Áo nỉ kết hợp với quần jeans phù hợp cho những ngày xuống phố với tiết trời se lạnh, chiếc thắt lưng giúp định hình vóc dáng thon gọn

ẢNH: @BUNNI.YUCI

Áo hai dây ôm sát được kết hợp cùng quần denim xanh wash loang ống rộng, sự đối lập giữa phần thân trên gọn gàng và phần thân dưới tạo nên sự phóng khoáng, đầy cá tính. Thắt lưng đen bản vừa với khóa kim loại bo tròn giữ vai trò điều tiết phom dáng, tạo điểm ngắt tại vòng eo tinh tế. Đôi giày sneaker mũi tròn cùng túi đeo vai nhỏ giúp tổng thể giữ được tinh thần hiện đại, không tạo chi tiết dư thừa.

Quần jeans và thắt lưng: bản phối bụi bặm cho phong cách cá tính- Ảnh 2.

Sự đối lập giữa áo crop top sắc trắng và quần jeans được kết nối bằng thắt lưng mảnh

ẢNH: @CALEM.CLUB

Áo len khóa kéo ôm nhẹ phần thân trên tạo độ tương phản vừa đủ khi đặt cạnh quần denim đen ống rộng đứng phom. Thắt lưng da nâu sẫm với khóa kim loại nhỏ gọn giúp làm dịu sắc đen, đồng thời giữ tổng thể không quá nặng nề. Loạt phụ kiện như túi xách tay, mũ baker và kính râm bổ sung chiều sâu cổ điển, mang đến diện mạo chững chạc nhưng vẫn phóng khoáng.

Quần jeans và thắt lưng: bản phối bụi bặm cho phong cách cá tính- Ảnh 3.

Tôn lên nét cổ điển khi diện set trang phục tối màu với điểm nhấn là chiếc quần đen và thắt lưng cùng tông

ẢNH: @CLOSETBYYOU_

Quần jeans và thắt lưng: bản phối bụi bặm cho phong cách cá tính- Ảnh 4.

Trẻ trung khi diện áo crop top hai dây ôm gọn, nếu muốn thanh lịch hơn có thể khoác ngoài bằng áo mỏng nhẹ và quần denim dáng rộng phom đứng. Thắt lưng đen bản mảnh với khóa tối giản giúp định hình vòng eo một cách kín đáo. Thêm đôi giày sneaker năng động, mang đến hình ảnh trẻ trung, dễ ứng dụng trong đời sống hằng ngày nhưng vẫn giữ được tinh thần cá tính

ẢNH: @DIEU_NHIII

Quần jeans và thắt lưng: bản phối bụi bặm cho phong cách cá tính- Ảnh 5.

Set đồ denim on denim với loạt item cá tính là sự lựa chọn cho những cô gái yêu sự tự do

ẢNH: @CALEM.CLUB

Sự nữ tính được tôn lên khi diện những chiếc áo blouse hay áo hai dây trắng tinh khôi, kết hợp cùng quần denim xám bạc màu dáng rộng rơi. Phom quần cứng cáp để tạo cảm giác gọn gàng khi di chuyển, trong khi bề mặt wash nhẹ giúp tổng thể bớt nặng nề. 

Quần jeans và thắt lưng: bản phối bụi bặm cho phong cách cá tính- Ảnh 6.

Thắt lưng da tối màu với khóa kim loại nhỏ xuất hiện như một chi tiết tinh tế, cân bằng giữa nét nữ tính và sự phóng khoáng của ống quần rộng

ẢNH: @ELHT.25

Quần jeans và thắt lưng: bản phối bụi bặm cho phong cách cá tính- Ảnh 7.

Những chiếc thắt lưng đen đơn giản nhưng đủ định hình vóc dáng cho những chiếc quần jeans dáng rộng, giúp tổng thể không bị xuề xòa

ẢNH: @NANTHACHA_OFFICIAL

Khi quần jeans được hoàn thiện với thắt lưng, sự phóng khoáng không còn mang tính ngẫu hứng mà trở thành một lựa chọn có tính toán. Một cách tiếp cận thời trang không chạy theo xu hướng ngắn hạn, mà bền bỉ với tinh thần tự do được tiết chế.

