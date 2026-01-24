Sắc hồng, sắc đỏ mang cảm hứng tươi mới cho ngày xuân sang

Khi tiết trời chuyển mình sang xuân, bảng màu thời trang cũng trở nên mềm mại. Sắc hồng và sắc đỏ không chỉ mang ý nghĩa may mắn, hân hoan mà còn mở ra nhiều cách diễn giải phong cách. Nếu biết cách lựa chọn phom dáng, chất liệu và phụ kiện đi kèm, hai gam màu này hoàn toàn có thể trở thành điểm nhấn tinh tế, giúp diện mạo đầu năm thêm phần cuốn hút và thời thượng.

Mùa xuân là thời điểm lý tưởng để sắc hồng pastel lên ngôi, gam màu này không quá phô trương nhưng lại đủ sức tạo dấu ấn. Chiếc đầm hồng pastel ngắn được khai thác tối đa nét ngọt ngào thông qua phom dáng mềm mại và chi tiết nơ lớn đặt tinh tế ở phần thân. Chất liệu vải rũ nhẹ, có độ bay vừa phải càng làm tăng cảm giác trong trẻo.

Việc tiết chế phụ kiện, ưu tiên những món nhỏ gọn giúp bộ trang phục không bị “quá tay”, giữ được vẻ tinh khôi cần có cho những buổi dạo phố hay gặp gỡ đầu xuân ẢNH: @KJMBAE

Khi đi cùng túi trắng và giày búp bê tông kem, sắc hồng nhạt của váy áo trở nên nổi bật và đầy ngọt ngào ẢNH: @KJMBAE

Sự kết hợp giữa hồng và trắng luôn là công thức an toàn nhưng chưa bao giờ nhàm chán. Áo sát nách hay áo crop top đều mang đến nét trẻ trung, trong khi chân váy chữ A dáng ôm giúp cân bằng tổng thể. Điểm nổi bật nằm ở việc lựa chọn phụ kiện đơn giản, giúp tổng thể phù hợp với mọi hoàn cảnh ẢNH: @_LUONGTHUYLINH_

Sự hòa quyện giữa hồng và trắng mang đến cảm giác tươi sáng, thêm một chiếc túi nhỏ xinh là có thể tự tin xuống phố ẢNH: @CHANCHAN.0411

Nếu sắc hồng đại diện cho sự dịu dàng thì sắc đỏ chính là biểu tượng của may mắn, và quyền lực. Đây cũng là gam màu luôn được ưu ái trong những dịp đầu năm bởi khả năng thu hút ánh nhìn và tạo dấu ấn mạnh mẽ. Chiếc váy xòe sắc đỏ đô với phom dáng gọn gàng, chất liệu sang trọng. Sự tiết chế trong đường cắt may giúp màu đỏ trở nên tinh tế, không quá phô trương. Khi kết hợp cùng phụ kiện đen, tổng thể mang hơi hướng cổ điển và sắc sảo, chi tiết kim loại ánh vàng đóng vai trò điểm nhấn, tạo chiều sâu và cảm giác cao cấp cho trang phục.

Sắc đỏ nổi bật trên phom dáng tinh tế mang lại cảm giác sang trọng và quyền lực ẢNH: @AMEEMEE_M

Sự kết hợp giữa đỏ và trắng luôn mang đến hiệu ứng thị giác mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được nét nữ tính. Chân váy ngắn sắc đỏ khi đi cùng áo trắng ôm sát đóng vai trò trung hòa, giúp tổng thể không bị quá rực và vẫn giữ được sự cân đối. Phom váy xếp tầng mang lại độ bồng bềnh, đây là kiểu phối phù hợp với những ai yêu thích phong cách nữ tính pha lẫn chút tinh thần Y2K.

Sự tương phản đỏ - trắng tạo nên tổng thể bắt mắt, phom váy bồng bềnh giúp sắc đỏ trở nên mềm mại hơn ẢNH: @MCTHANHTHANHHUYEN

Để sắc đỏ bước ra khỏi khuôn khổ những dịp lễ, sự kết hợp cùng denim chính là lựa chọn hợp lý. Chân váy denim với chất liệu khỏe khoắn đóng vai trò “làm dịu” sắc đỏ, sánh đôi cùng áo đỏ ôm sát tạo điểm nhấn mạnh mẽ cho phần thân trên. Phụ kiện tối màu cùng chi tiết kim loại ánh vàng tiếp tục phát huy vai trò hoàn thiện tổng thể, tạo cảm giác thời thượng và phù hợp với nhịp sống đô thị.

Sắc đỏ nổi bật khi đi cùng denim tạo nên tổng thể hiện đại, những chi tiết kim loại nhỏ tạo điểm nhấn tinh tế ẢNH: @CHIPUPU

Từ hồng dịu dàng đến đỏ rực rỡ đầy khí chất, mỗi sắc độ đều mang một câu chuyện riêng cho những ngày đầu năm. Khi được phối hợp khéo léo về phom dáng, chất liệu và phụ kiện, hồng và đỏ không chỉ mang ý nghĩa may mắn mà còn trở thành công cụ thể hiện phong cách cá nhân.