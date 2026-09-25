Sắc vóc gợi cảm của á khôi 9X vừa rẽ hướng sang đóng phim điện ảnh

Tại sự kiện ra mắt phim, Thanh Hảo chọn chiếc váy chất liệu xuyên thấu, với họa tiết được đính kết bắt mắt. Nhờ tích cực tập luyện cùng việc giữ tinh thần lạc quan, cô sở hữu nhan sắc rạng rỡ cùng vóc dáng chuẩn. Đây được xem là lợi thế để hoa khôi biến hóa trong nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Thanh Hảo cho biết cô đã học riêng với Kathy Uyên hai buổi để chuẩn bị cho vai diễn đầu tay. Sau đó, người đẹp đăng ký thêm một lớp học chung với các học viên khác nhằm tiếp tục trau dồi kỹ năng. Trong hành trình đó, những chia sẻ thực tế của Kathy Uyên và diễn viên Giang Thanh giúp người đẹp 27 tuổi có thêm kinh nghiệm, tự tin hơn khi nhập vai.

Thanh Hảo và màn rẽ hướng trong nghệ thuật

Thanh Hảo diện váy đính kết bắt mắt, khoe nhan sắc ở tuổi 27. Cô luôn chỉn chu mỗi khi xuất hiện trước công chúng Ảnh: NVCC

Việc chuẩn bị được Thanh Hảo chú trọng bởi đây là lần đầu cô tham gia một dự án điện ảnh. Theo người đẹp, vai diễn xuất hiện ở phần mở màn nhưng khá khó, đòi hỏi người diễn phải có nhiều trải nghiệm mới có thể thể hiện được những cảm xúc bên trong nhân vật.

Trước khi nhận lời, Thanh Hảo từng đắn đo và trao đổi với bố mẹ. Cô cho biết đã suy nghĩ nhiều bởi đây vừa là vai diễn đầu tay, vừa là một nhân vật có yêu cầu cao. Bên cạnh đó, một áp lực khác đến từ bạn diễn Quốc Anh. Người đẹp 9X cho biết cô lo nếu mình diễn không đạt sẽ ảnh hưởng đến người đóng cùng. Tuy nhiên, Quốc Anh hỗ trợ cô nhiều trong quá trình làm việc, giúp á khôi có thêm tự tin khi đóng phim.

Ngoài việc học diễn xuất, Thanh Hảo đăng ký thêm một lớp catwalk của Võ Hoàng Yến để tự tin hơn khi xuất hiện trên thảm đỏ và trong các buổi quay, chụp. Cô nói diễn xuất đến với mình khá bất ngờ. Khi được đạo diễn Will Vũ lựa chọn cho Chị chị em em 3, cô trân trọng cơ hội này và quyết định thử sức.

Thanh Hảo nghiêm túc khi rẽ hướng sang lĩnh vực diễn xuất Ảnh: NVCC

Người đẹp xem lần đầu đóng phim là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục chuẩn bị cho con đường diễn xuất. Cô cho biết không muốn giới hạn bản thân trong hình ảnh người mẫu hay người đẹp mà sẵn sàng thử sức ở những vai trò khác nếu có cơ hội.

“Em nghĩ rằng vai diễn đầu tay của Chị chị em em 3 này sẽ là một bước đệm thật hoàn hảo để em có thể tiếp tục vững vàng hơn và sẽ sẵn sàng hơn trong con đường diễn xuất của em sau này”, cô nói.

Nói về quan điểm "bình hoa di động", Thanh Thảo cho rằng đó là áp lực khá phổ biến. Tuy nhiên, cô cho rằng người đẹp đóng phim không đồng nghĩa với việc bị gắn với danh xưng này. "Điều quan trọng là tôi phải chứng minh khả năng diễn xuất qua từng vai diễn. Ban đầu, khán giả có thể chú ý đến ngoại hình, nhưng nếu diễn tốt, định kiến đó sẽ dần biến mất. Với tôi, ngoại hình có thể giúp một nữ diễn viên được chú ý, còn diễn xuất mới quyết định cô ấy có thể đi đường dài với điện ảnh hay không".