Tận hưởng những niềm vui, tự do không giới hạn bên bãi biển mùa lễ hội

Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi nghỉ ngơi mùa lễ hội cuối năm, hãy đến Umana Bali, Danang Marriott Resort & Spa, Non Nước Beach Villas mới khai trương để có một lối thoát yên tĩnh khỏi sự hối hả và nhộn nhịp. Hoặc ghé thăm The Grand Ho Tram với định vị "Quận Vui", mở ra niềm vui và tự do bất tận hay Le Palmier Ho Tram, nơi bình yên tìm về để có một kỳ nghỉ thư giãn. Tận hưởng lễ Giáng sinh đầu tiên và đón năm mới 2024 rực rỡ tại Wyndham Grand Phu Quoc, khu nghỉ dưỡng Wyndham lớn nhất châu Á - Thái Bình Dương vừa ra mắt tháng 10.2023.



Danang Marriott Resort & Spa, Non Nước Beach Villas



Nổi tiếng với việc bảo tồn các địa danh kiến trúc trên khắp thế giới, dịch vụ tận tâm và trải nghiệm đa dạng cho một kì nghỉ trọn vẹn, Marriott Hotels không ngừng kết hợp nét duyên dáng lịch sử với phong cách sống hiện đại tại các cơ sở của mình, mới nhất là Danang Marriott Resort & Spa, Non Nước Beach Villas.

Khu nghỉ dưỡng biệt thự nằm trên bãi biển Non Nước mang lại trải nghiệm đa dạng cho du khách một kì nghỉ trọn vẹn tại thành phố lớn thứ 3 Việt Nam @Danang MarriottResort & Spa

Tọa lạc trên bãi biển đẹp nên thơ của miền Trung Việt Nam, khu nghỉ dưỡng tựa như một ốc đảo tách khỏi cuộc sống đô thị xô bồ, giúp bạn hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp và khám phá văn hóa bản địa đặc sắc.

Nhà hàng Monsoon bên hồ bơi và nhìn ra đại dương @Danang Marriott Resort & Spa

Nằm dọc bãi biển Non Nước, khu nghỉ dưỡng mới bao gồm gồm 122 biệt thự hồ bơi riêng, một bể bơi vô cực chung, 5 nhà hàng và quán bar, cùng nhiều tiện nghi hấp dẫn khác mời gọi du khách ghé thăm và trải nghiệm.

Hoàn hảo cho những người muốn ở lại trong thời gian dài hơn, chỗ ở này cung cấp căn biệt thự từ 2 - 4 phòng ngủ xa hoa, thích hợp cho các gia đình, nhóm bạn, đồng nghiệp cùng dành thời gian cho nhau, thư giãn và nghỉ ngơi @Danang Marriott Resort & Spa

Nằm giữa vườn cây nhiệt đới, những căn biệt thự được bố trí mật độ thấp tựa như một ốc đảo nghỉ dưỡng bình yên, riêng tư cho du khách nhưng cực kỳ thuận tiện khi chỉ cách bãi biển xinh đẹp trong vài bước chân và chưa đầy 25 phút lái xe tới sân bay quốc tế Đà Nẵng. Mỗi biệt thự được thiết kế để tận dụng hệ thống thông gió và chiếu sáng tự nhiên đồng thời giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng và lượng khí thải carbon của nơi lưu trú.



Trải nghiệm làm đồ thủ công từ lá dừa ngay tại vườn của biệt thự @Danang Marriott Resort & Spa

"Với mô hình khu nghỉ dưỡng chỉ cung cấp dòng sản phẩm biệt thự, tất cả các căn đều có hồ bơi riêng, không gian trong nhà và ngoài trời ngập tràn ánh sáng bao quanh bởi cây cối xanh mát, nằm bên bãi biển đẹp hàng đầu Việt Nam, nơi đây sở hữu tất cả những yếu tố mà du khách tìm kiếm cho một chuyến đi kết nối. Dù bạn đang đi nghỉ cùng gia đình, bạn bè hay trong một chuyến đi cùng đồng nghiệp, cộng sự, chúng tôi nỗ lực mang đến trải nghiệm phong phú và ấn tượng khiến mỗi du khách tới đây đều cảm thấy hài lòng, thêm phần yêu quý thành phố này", ông Piotr Madej, Tổng Quản lý của các khu nghỉ dưỡng thuộc thương hiệu Marriott Hotels tại Đà Nẵng cho biết.



Wyndham Grand Phu Quoc

Đây là resort 5 sao đầu tiên của thương hiệu Wyndham tại Việt Nam và cũng là khu nghỉ dưỡng mang tên Wyndham Grand lớn nhất thế giới @Wyndham Grand Phu Quoc

Nép mình chỉ cách Bãi Dài ngoạn mục một bước chân, khu nghỉ dưỡng nổi bật như ngọn hải đăng của sự sang trọng, cung cấp 921 phòng được bài trí tinh xảo, mỗi phòng được thiết kế tỉ mỉ nhưng rất thoải mái và sang trọng đảm bảo một kỳ nghỉ khó quên cho mọi du khách trong mùa lễ hội.

Mùa lễ hội Giáng sinh 2024, du khách được thưởng thức những trải nghiệm đặc biệt như nhấm nháp rượu vang nóng truyền thống trong giai điệu rộn ràng của ban nhạc và dàn đồng ca, trò chơi cùng ông già Noel và chương trình biểu diễn của các ca sĩ tại Eclipse Bar @Wyndham Grand Phu Quoc

Đêm giao thừa 31.12.2023 sẽ vô cùng phong phú với tiệc nướng ngoài trời bên hồ bơi, các trò chơi dân gian, âm nhạc và những món quà may mắn thú vị trên bãi biển @Wyndham Grand Phu Quoc

Tiếp nối với khoảnh khắc nâng ly sâm banh đếm ngược đến năm mới trong màn pháo hoa rực rỡ và âm nhạc sôi động từ các DJ nổi tiếng.

Tọa lạc trong khu vực Bãi Dài với hướng nhìn hoàng hôn tuyệt đẹp @Wyndham Grand Phu Quoc

Đến đây, du khách nên thưởng thức pizza tại nhà hàng Ý Atlantis. Ngắm nhìn đôi tay đầu bếp thoăn thoắt nhào bột một cách thuần thục và khéo léo, đế pizza tươi được phủ một lớp nhân đủ sắc màu và chờ đợi pizza chín trong lò nướng thủ công kiểu Ý.

Đầu bếp đang trình diễn màn"nhào lộn" pizza tại nhà hàng Ý Atlantis @Wyndham Grand Phu Quoc

Không chỉ là thưởng thức hương vị, món bánh pizza còn mang đến trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn từ bếp đến bàn ăn cho thực khách @Wyndham Grand Phu Quoc

Màn trình diễn đua ngựa đầy phấn khích lần đầu tiên trên bãi biển Hồ Tràm



Lần đầu tiên tại Việt Nam đã diễn ra sự kiện đua ngựa trên bãi biển tại The Grand Ho Tram @The Grand Ho Tram

Có một sự thay đổi tinh tế và thú vị đang xảy ra ở The Grand Ho Tram với sự ra mắt của "Quận Vui", điểm hội tụ của tinh thần năng động, tự do và những niềm vui bất tận để tái định nghĩa cách hiểu của du khách về niềm vui.

Những chú ngựa phi nước kiệu trên đường về đích trong tiếng cổ vũ của khách du lịch nghỉ dưỡng tại đây @The Grand Ho Tram

Ngay từ cổng vào của khu nghỉ, hình ảnh biểu tượng chim hạc (gần giống với loài sếu) đã xuất hiện một cách hiên ngang và ấn tượng, chào đón mọi du khách tới với thế giới của tự do và niềm vui không giới hạn. Loài chim này không chỉ tượng trưng cho tinh thần phóng khoáng của "Quận Vui" mà còn thể hiện cam kết bền vững của khu phức hợp nghỉ dưỡng đối với môi trường tự nhiên.



Con hạc, loài chim duyên dáng thường xuất hiện trên các cánh đồng lúa trải dọc con đường đến tổ hợp khách sạn là hiện diện của cuộc sống an nhiên @The Grand Ho Tram

"Quận Vui" mời gọi du khách đến với một thế giới mà niềm vui không chỉ là một cảm xúc thoáng qua mà trở thành một người bạn đồng hành đích thực. Đến nơi đây, du khách có thể nâng niu trọn vẹn mọi xúc cảm, say mê trong các hình thức giải trí đa dạng và tạo ra những kết nối thú vị trong không gian sôi động. Đó là một "quận" nơi mọi người được khuyến khích thể hiện bản thân một cách chân thật nhất, thoải mái tham gia vào các trải nghiệm phù hợp mọi lứa tuổi.

Những ngày nghỉ của mùa lễ hội, du khách có thể được tận hưởng từ màn trình diễn đua ngựa đầy phấn khích đến lễ hội thả diều sắc màu và bữa tiệc DJ sôi động bên bể bơi @The Grand Ho Tram

Umana Bali



Là sự bổ sung mới nhất vào danh mục khách sạn và khu nghỉ dưỡng LXR của Hilton, Umana Bali đánh dấu khu nghỉ dưỡng đầu tiên của thương hiệu tại Đông Nam Á.

Khu nghỉ dưỡng mở cửa vào ngày 23.11.2023, thiết kế nơi đây được lấy cảm hứng từ những cánh đồng lúa cổ xưa ở Umam và chịu ảnh hưởng từ triết lý Tri Hita Karana của người Bali @Umana Bali

Nằm ở cực Nam của Ungasan, khu nghỉ dưỡng bao gồm 72 biệt thự được quản lý có tầm nhìn ra đại dương @Umana Bali

Umana Bali nhấn mạnh đến thiên nhiên, con người và tâm linh, đồng thời tạo ra mối liên hệ đích thực với thiên nhiên và các nghi thức chăm sóc sức khỏe toàn diện. Các biệt thự, bắt đầu từ khu đất rộng 403 m2, có hồ bơi vô cực riêng và bồn tắm nước nóng ngoài trời. Để phục vụ cho các nhóm và gia đình lớn hơn, khu nghỉ cung cấp biệt thự có hồ bơi Umana 3 phòng ngủ rộng hơn 1.200 m2.

@Umana Bali

Cấu hình kiến trúc và thiết kế nội thất do WATG (tập đoàn nổi danh toàn cầu đến từ Mỹ) thiết kế. Nội thất Wimberly phản ánh tín ngưỡng và phong tục của người Bali, khắc họa nghệ thuật sống động của Bali vào các hình mẫu và không gian để nuôi dưỡng ý thức cộng đồng sôi động.

Biệt thự có hồ bơi toàn cảnh hướng biển @Umana Bali

Umana Bali ưu tiên du lịch có trách nhiệm, hợp tác với các nghệ nhân địa phương và sử dụng các tiện nghi thân thiện với môi trường, vận hành các tác phẩm nghệ thuật độc đáo và tìm nguồn cung ứng nguyên liệu địa phương.



Khu vực nhà hàng ngoài trời có view rộng lớn nhìn ra đại dương @Umana Bali

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe của khu nghỉ dưỡng bao gồm các quầy bar nhỏ đặt riêng và bữa sáng tuyển chọn trong biệt thự cũng như các phương pháp chữa bệnh truyền thống cổ xưa toàn diện và được cá nhân hóa cũng như các liệu pháp hiện đại tại Lohma Spa. Các hoạt động có thể được điều chỉnh cho phù hợp với cả gia đình và bao gồm yoga, chữa bệnh bằng âm thanh và thiền định. Các liệu pháp thư giãn và nuông chiều chuyên dụng cũng được cung cấp cho trẻ nhỏ, từ mát xa cân bằng lưng, da đầu đến trị liệu bàn chân và "hít thở vào sự bình tĩnh", một bài tập thở, sau đó là giãn cơ và chữa bệnh bằng âm thanh với bài hát Tây Tạng.

Le Palmier Ho Tram - nơi bình yên tìm về



Nằm bên bờ biển Hồ Tràm dịu dàng, Le Palmier Ho Tram nép mình giữa làn sóng xanh biển cả và bãi cát mịn màng. Đây không chỉ là một khu nghỉ, mà là một điểm đến lý tưởng cho các gia đình, cặp đôi, nhóm bạn… @Le Palmier Ho Tram

Nằm yên bình bên bờ biển xanh với không gian nghỉ dưỡng riêng biệt, vị trí đắc địa này không chỉ mang đến những tiện ích thoải mái, đáp ứng các nhu cầu nghỉ dưỡng, mà còn là nơi để mọi người hòa mình trong không gian thiên nhiên tươi mát và không khí trong lành.



Không gian nơi đây quá lý tưởng dành cho những người yêu thiên nhiên @Le Palmier Ho Tram

Khu nghỉ dưỡng tọa lạc trên đường ven biển Hồ Tràm, cách TP.HCM khoảng 2 tiếng đi xe, 10 phút đến khu rừng nguyên sinh Phước Bửu - Bình Châu có diện tích hơn 10.000 ha, 20 phút đến suối khoáng nóng Bình Châu và 5 phút đến khu chợ đêm, ẩm thực Hồ Tràm. Điều này giúp mọi người dễ dàng tận hưởng một kỳ nghỉ trọn vẹn trong không gian yên bình, thoáng đãng, đồng thời thuận tiện kết nối những điểm nổi tiếng và sôi động của Hồ Tràm.

@Le Palmier Ho Tram

Khu nghỉ bao gồm 12 căn biệt thự từ 3 - 4 phòng ngủ với diện tích 400 - 500 m2, 45 phòng khách sạn đều có không gian rộng rãi với diện tích từ 45 m2 trở lên, cùng 2 căn penthouse diện tích 220 m2.

Không gian tại đây được thiết kế có đủ màu xanh thiên nhiên, con suối để mang đến một cảm giác gần gũi nhưng vẫn riêng tư, đảm bảo thoải mái để du khách thả hồn theo mây trời @Le Palmier Ho Tram

Gia đình ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh đã chọn nơi đây để tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày cưới FB Đang Khoi singer

Đặc biệt, địa điểm này cũng là nơi đầu tiên ca sĩ Đăng Khôi trình diễn bài hát Vì được gặp em, một tác phẩm được sáng tác riêng cho dịp kỷ niệm này. Và một trong những lý do gia đình nam ca sĩ yêu thích nơi đây bởi khu nghỉ sở hữu một không gian gần gũi, ấm cúng và riêng tư.

Mùa lễ hội đã rộn ràng, ngoài việc biến không gian của mình thành một "ngôi nhà" đầy mê hoặc với các khu trưng bày theo mùa, các khu nghỉ dưỡng, khách sạn còn mang đến vô số trải nghiệm đậm chất lễ hội cho mọi lứa tuổi, việc của chúng ta lúc này là xách ba lô lên và đi.