Vừa đẹp vừa ấm khi diện chân váy dạ đi làm, đi chơi

Không bay bổng bung xòe như các thiết kế chân váy tơ voan hay chiffon mỏng manh, chân váy dạ có nhiều màu sắc thú vị, phom dáng mềm mại đặc trưng đi cùng khả năng tôn đường cong cơ thể theo cách hoàn hảo mà tinh tế.
Chân váy dạ đa nhiệm và linh hoạt
Nếu không diện chân váy dạ mùa này, nàng sẽ phải đợi thêm cả một năm khi tiết trời lạnh trở lại. Phom dáng chân váy bút chì và chân váy chữ A làm từ chất vải dạ lông cừu, vải dạ tweed là phổ biến nhất. Mỗi thiết kế được chăm chút kỹ lưỡng để mang đến nét riêng đặc trưng cho các bản phối thời trang.
Chân váy họa tiết kẻ ca rô trứ danh màu đỏ đô, xám, xanh đen, xanh dương... đẹp hoàn hảo khi diện cùng áo ôm sát vải mỏng nhẹ và có độ co giãn tốt như thun giấy, len dệt kim. Trong khi đó các mẫu chân váy dạ tweed lại có sức hấp dẫn từ bảng màu nhiều sắc màu đan xen - chúng kết hợp theo set đồng bộ hoặc phối cùng áo sơ mi, mongtoghi...
Diện chân váy dạ mùa này vừa ấm vừa đẹp, nàng thỏa sức đi làm văn phòng, dự tiệc tối, hẹn hò hay bước vào các không gian trang trọng mùa cuối năm trong sự tự tin và kiêu hãnh.
Khi diện các bản phối đồng bộ, quý cô có nhiều lựa chọn kết hợp áo - từ áo hai dây dệt kim, áo sơ mi trơn, crop top hoặc áo len mỏng. Nếu muốn thu hút chú ý vào phần vai cổ, nàng có thể ưu tiên áo thắt nơ, áo cổ bèo nhún dựng cao vì chúng sẽ lộ ra bên ngoài phần cổ tròn của áo jacket
ẢNH: LINH BUI