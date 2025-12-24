  • An Giang
Thời trang 24/7

Vừa đẹp vừa ấm khi diện chân váy dạ đi làm, đi chơi

Kim Ngọc
Kim Ngọc
24/12/2025 16:00 GMT+7

Chân váy dạ là thiết kế đặc sắc và giàu tính ứng dụng bậc nhất mùa lạnh. Chất vải dạ có độ dày dặn, xốp mềm nhưng đứng phom nên có thể tạo hiệu ứng thị giác đẹp cho mọi vóc dáng. Chân váy dạ mặc cùng áo dệt kim cổ cao, kết hợp với áo khoác dạ ép, áo tweed trong các bản phối nhiều lớp tạo nên diện mạo thanh lịch, sang chảnh và ấm áp.

Không bay bổng bung xòe như các thiết kế chân váy tơ voan hay chiffon mỏng manh, chân váy dạ có nhiều màu sắc thú vị, phom dáng mềm mại đặc trưng đi cùng khả năng tôn đường cong cơ thể theo cách hoàn hảo mà tinh tế.

Vừa đẹp vừa ấm khi diện chân váy dạ đi làm, đi chơi- Ảnh 1.

Chân váy dạ màu đỏ tía phối họa tiết ca rô mang đến hình ảnh đặc sắc, cực kỳ phù hợp cho dịp cuối năm, lễ Giáng sinh và dịp đầu năm mới 2026

ẢNH: CEVONNI

Chân váy dạ đa nhiệm và linh hoạt

Nếu không diện chân váy dạ mùa này, nàng sẽ phải đợi thêm cả một năm khi tiết trời lạnh trở lại. Phom dáng chân váy bút chìchân váy chữ A làm từ chất vải dạ lông cừu, vải dạ tweed là phổ biến nhất. Mỗi thiết kế được chăm chút kỹ lưỡng để mang đến nét riêng đặc trưng cho các bản phối thời trang.

Chân váy họa tiết kẻ ca rô trứ danh màu đỏ đô, xám, xanh đen, xanh dương... đẹp hoàn hảo khi diện cùng áo ôm sát vải mỏng nhẹ và có độ co giãn tốt như thun giấy, len dệt kim. Trong khi đó các mẫu chân váy dạ tweed lại có sức hấp dẫn từ bảng màu nhiều sắc màu đan xen - chúng kết hợp theo set đồng bộ hoặc phối cùng áo sơ mi, mongtoghi...

Diện chân váy dạ mùa này vừa ấm vừa đẹp, nàng thỏa sức đi làm văn phòng, dự tiệc tối, hẹn hò hay bước vào các không gian trang trọng mùa cuối năm trong sự tự tin và kiêu hãnh.

Vừa đẹp vừa ấm khi diện chân váy dạ đi làm, đi chơi- Ảnh 2.

Gam màu hồng đào và xám, nude mang đến tổng thể nữ tính, quyến rũ và sang trọng. Từng chi tiết trên trang phục, phụ kiện kết hợp trên bản phối đều được tính toán kỹ để mang đến hình ảnh sắc sảo rạng ngời

ẢNH: LINH BUI

Vừa đẹp vừa ấm khi diện chân váy dạ đi làm, đi chơi- Ảnh 3.

Chân váy bút chì dệt họa tiết phối áo cổ chữ V sâu đem lại cảm nhận quyến rũ và thanh lịch. Chất vải dạ dày dặn của trang phục giúp tổng thể vóc dáng cân đối, đẹp hoàn hảo từ mọi góc nhìn

ẢNH: LINH BUI

Vừa đẹp vừa ấm khi diện chân váy dạ đi làm, đi chơi- Ảnh 4.

Vừa đẹp vừa ấm khi nàng chọn diện set dạ tweed đồng bộ phối thêm áo dệt kim cổ cao, quần tất và giày bốt da

ẢNH: LINH BUI

Vừa đẹp vừa ấm khi diện chân váy dạ đi làm, đi chơi- Ảnh 5.
Vừa đẹp vừa ấm khi diện chân váy dạ đi làm, đi chơi- Ảnh 6.

Khi diện các bản phối đồng bộ, quý cô có nhiều lựa chọn kết hợp áo - từ áo hai dây dệt kim, áo sơ mi trơn, crop top hoặc áo len mỏng. Nếu muốn thu hút chú ý vào phần vai cổ, nàng có thể ưu tiên áo thắt nơ, áo cổ bèo nhún dựng cao vì chúng sẽ lộ ra bên ngoài phần cổ tròn của áo jacket 

ẢNH: LINH BUI

Vừa đẹp vừa ấm khi diện chân váy dạ đi làm, đi chơi- Ảnh 7.

Mùa đông được nhiều tín đồ xem là "mùa ăn diện" vì thỏa thích mặc mọi kiểu trang phục theo nhiều phong cách khác nhau. Các thiết kế áo thun giấy hay áo từ các chất vải xốp, vải ren hay dệt kim có phần cổ cao, tay xỏ ngón... hoàn hảo để mặc xếp lớp với chân váy dài

ẢNH: LINH BUI

Vừa đẹp vừa ấm khi diện chân váy dạ đi làm, đi chơi- Ảnh 8.

Tận hưởng vẻ đẹp quyến rũ sắc sảo của chất liệu len, dạ và tweed trên các mẫu chân váy mùa đông đặc sắc. Vải dạ tweed dệt kim tuyến với đường viền tua rua, nắp túi trang trí và phần cạp cao tôn eo thon thả

ẢNH: LINH BUI

Vừa đẹp vừa ấm khi diện chân váy dạ đi làm, đi chơi- Ảnh 9.

Vẻ hiền hòa, điềm tĩnh và chuyên nghiệp của nàng được tạo nên từ cặp đôi họa tiết và đơn sắc trong sự giao thoa của sắc đen và xám

ẢNH: CEVONNI


chân váy dạ chân váy tweed chân váy chữ A chân váy bút chì

