Thế giới

Thông điệp mới của ông Trump về vấn đề Đài Loan

Trí Đỗ
Trí Đỗ
09/01/2026 08:50 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc Trung Quốc có hành động gì đối với Đài Loan 'hoàn toàn phụ thuộc' vào quyết định của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với The New York Times ngày 8.1, Tổng thống Trump nói: "Ông ấy (ông Tập Cận Bình) coi Đài Loan là một phần của Trung Quốc, và việc ông ấy sẽ làm gì là tùy thuộc vào ông ấy. Nhưng tôi đã nói rõ rằng tôi sẽ rất không vui nếu điều đó xảy ra. Tôi không nghĩ ông ấy sẽ làm như vậy, và tôi hy vọng ông ấy sẽ không làm".

- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo ở Palm Beach, bang Florida ngày 3.1.2026

ẢNH: AP

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh dư luận đặt câu hỏi Trung Quốc có thể rút ra bài học gì từ chiến dịch quân sự gây tranh cãi của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Venezuela.

Tuy nhiên, ông Trump bác bỏ sự so sánh này, cho rằng 2 tình huống không tương đồng, bởi Đài Loan "không gây ra mối đe dọa" đối với Trung Quốc như chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro từng gây ra cho Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ tin tưởng rằng Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ không có hành động quân sự nhằm vào Đài Loan trong nhiệm kỳ của ông - kéo dài đến năm 2029. "Ông ấy có thể làm điều đó khi có một tổng thống khác, nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra khi tôi còn tại vị", ông Trump nói.

Trong một tài liệu chiến lược công bố năm 2025, chính quyền ông Trump nêu rõ mục tiêu ngăn ngừa xung đột với Trung Quốc liên quan Đài Loan và Biển Đông, thông qua việc tăng cường năng lực quân sự của Mỹ và các đồng minh.

Mỹ lại lên tiếng về cuộc tập trận của Trung Quốc quanh Đài Loan

Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ của mình và chưa bao giờ loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo này về dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh. Đài Loan bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc.

Ông Lưu Bằng Vũ, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, khẳng định: "Vấn đề Đài Loan hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, và cách giải quyết thuộc về chủ quyền của Trung Quốc".

Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng là đối tác quốc tế quan trọng hàng đầu của hòn đảo này và theo luật định có nghĩa vụ cung cấp cho Đài Loan các phương tiện tự vệ. Vấn đề Đài Loan từ lâu là điểm nóng trong quan hệ Mỹ - Trung.

Tổng thống Trump phần lớn tránh nói thẳng thắn về cách ông sẽ phản ứng trước sự leo thang căng thẳng liên quan hòn đảo này.

Liên quan Venezuela, Tổng thống Trump cũng cho biết Mỹ sẽ duy trì việc giám sát quốc gia Nam Mỹ này "lâu hơn nhiều" chứ không phải một năm. Trả lời The New York Times khi được hỏi về thời hạn giám sát, ông nói: "Tôi nghĩ là lâu hơn rất nhiều. Chỉ thời gian mới có thể trả lời".

Thêm những phát biểu mới về cuộc tập trận của Trung Quốc quanh Đài Loan

Mỹ tiếp tục lên tiếng về cuộc tập trận của Trung Quốc quanh đảo Đài Loan, trong khi Bắc Kinh tiếp tục nhắc lại lập trường cứng rắn về Đài Loan, khẳng định sự thống nhất của Trung Quốc là không thể ngăn cản.

