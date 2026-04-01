Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Dự hội nghị có Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 26.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn, đánh giá cao Đoàn kiểm tra, giám sát số 26 đã phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp, bám sát mục tiêu, yêu cầu của chương trình giám sát theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thủ tướng nêu rõ thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW và Chỉ thị số 46-CT/TW, Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hàng trăm văn bản gồm các nghị quyết, chương trình hành động, chỉ thị, công điện, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong đó, đã ban hành 133 văn bản để thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, cùng với đó là các văn bản để triển khai thực hiện các Nghị quyết trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị, với quy trình khi có Nghị quyết của Đảng và được Quốc hội thể chế hóa thì Chính phủ có Nghị quyết về chương trình, hành động để triển khai.

Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính các cấp đã tổ chức khối lượng công việc khổng lồ, góp phần cho thành công rất tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đoàn kiểm tra, giám sát tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ bổ sung nội dung, cập nhật số liệu, hoàn thiện các báo cáo, với mục tiêu đánh giá đúng bản chất; đặc biệt, công tác đánh giá phải nêu bật được quá trình triển khai và cuối cùng là kết quả thực hiện.