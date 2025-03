Thông tin mới nhất về vụ cướp hơn 2,2 triệu USD ở Tây Ninh

Lò Việt Chung được xác định có hành vi đưa 3 bị can, gồm Đào Xuân Lộc (34 tuổi Đồng Nai); Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Anh Duy (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) tìm đường bỏ trốn sang nước ngoài. Khi chưa kịp tháo chạy, 3 nghi can trên đã bị lực lượng công an bắt giữ tại thôn Nông Trường, xã Ia Glai, H.Chư Sê (Gia Lai).

Như vậy, liên quan vụ cướp hơn 2,2 triệu USD, tính đến ngày 26.3, lực lượng công an đã bắt giữ Phạm Lý Phương (34 tuổi Tây Ninh), Đào Xuân Lộc, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy, để điều tra về hành vi "cướp tài sản"; Lê Nguyên Bình (37 tuổi, tỉnh Gia Lai) và Lò Việt Chung về hành vi "che giấu tội phạm".

Các bị can Duy, Anh, Lộc (từ trái sang) bị công an bắt giữ ẢNH: CÔNG AN TÂY NINH

Theo thông tin ban đầu, do quan hệ quen biết làm ăn chung, vào ngày 8.3, bà H. (chưa rõ lai lịch, ngụ ở Campuchia) hỏi mượn của bà P.T.M.L (43 tuổi, ngụ TP.HCM) số tiền 2,5 triệu USD để kinh doanh.

Khoảng 11 giờ ngày 10.3, sau khi chuẩn bị được số tiền hơn 2,2 triệu USD, bà L. giao cho nhân viên của mình là L.T.Đ (35 tuổi, ở thị trấn Gò Dầu, H.Gò Dầu, Tây Ninh) mang tiền từ TP.HCM về Tây Ninh giao cho bà L.T.H.O (68 tuổi, ở xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu, Tây Ninh) theo yêu cầu của bà H. để đưa tiền sang Campuchia.

Vào thời điểm này, Phạm Lý Phương (con trai của bà L.T.H.O) biết mẹ mình chuẩn bị đưa hơn 2,2 triệu USD sang Campuchia cho bà H. nên đã móc nối với Đào Xuân Lộc để cướp số tiền trên.



Bình (trái) và Phương ẢNH: CÔNG AN TÂY NINH

Sau khi được Phạm Lý Phương điện thoại chỉ nơi để tiền trong nhà của mình, ngày 10.3, Đào Xuân Lộc điều khiển xe ô tô chở Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy đến nhà bà L.T.H.O, tự xưng là lực lượng công an để kiểm tra và thu giữ số tiền hơn 2,2 triệu USD. Sau đó, cả 3 lên xe bỏ đi và cắt liên lạc với Phạm Lý Phương.

Đến chiều 11.3, bà P.T.M.L đến cơ quan công an trình báo Phạm Lý Phương đã câu kết với một số đối tượng giả danh công an cướp hơn 2,2 triệu USD của bà L. tại ấp xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu, Tây Ninh.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh nhận định đây là vụ án phức tạp, tài sản thiệt hại rất lớn, nên báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời tiến hành truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ cướp.

Sau khi cướp hơn 2,2 triệu USD, Lộc, Duy và Tuấn Anh di chuyển đến các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Ninh Bình rồi ra Hà Nội lẩn trốn và gặp Lê Nguyên Bình, giao cho Bình giữ tiền.

Đến ngày 15.3, lực lượng công an đã bắt giữ Lê Nguyên Bình tại một khách sạn ở TP.Hà Nội và thu giữ 1,9 triệu USD. Ngày 17.3, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "cướp tài sản và che giấu tội phạm" và xác lập chuyên án để điều tra làm rõ vụ án, truy bắt đối tượng gây án.



Vào ngày 22.3, các tổ trong ban chuyên án phát hiện Lò Việt Chung đã đưa Đào Xuân Lộc, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy đến tỉnh Kon Tum, tỉnh Gia Lai để tìm đường bỏ trốn sang nước ngoài. Tuy nhiên, khi chưa kịp tháo chạy, các đối tượng đã bị công an bắt giữ tại xã Ia Glai, H.Chư Sê, Gia Lai và sau đó di lý về Tây Ninh phục vụ điều tra.

Hiện công an đã thu giữ hơn 2,2 triệu USD, 150 triệu đồng cùng 3 xe ô tô. Vụ án đang được Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ.