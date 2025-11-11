Thông tin mới nhất vụ cầu sông Lô 'trơ móng, lộ cốt thép rỉ sét'

Ngày 11.11, Đoàn khảo sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban, làm việc tại tỉnh Phú Thọ về tình trạng xuống cấp cầu sông Lô.

Mục đích buổi làm việc nhằm thu thập thông tin thực tiễn, trực tiếp phục vụ công tác lập pháp của Quốc hội đang trong quá trình thẩm tra dự án luật Xây dựng (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải (bìa phải) cùng đoàn công tác trực tiếp khảo sát thực trạng cầu sông Lô ẢNH: PHUTHO

Cầu sông Lô thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2015. Sau mùa mưa bão năm 2024, cầu phát sinh một số hư hỏng.

Cuối tháng 10.2025, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường cầu sông Lô. UBND tỉnh cũng tổ chức kiểm tra hiện trường, mời các đơn vị tư vấn, chuyên gia, nhà khoa học để nghiên cứu, đưa ra giải pháp khắc phục.

Song song với quá trình này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" để điều tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận, đánh giá thực trạng công trình; làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong công tác quản lý, duy tu, bảo trì công trình…

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho hay, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu phương án khắc phục cầu sông Lô để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.

Ông Đông cũng nhấn mạnh một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xây dựng; xử lý đối với các công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng.

Về các kiến nghị của tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải khẳng định đoàn công tác sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để báo cáo, đóng góp vào quá trình xây dựng, sửa đổi luật.

Công an kiểm tra các vị trí hư hỏng tại công trình cầu sông Lô ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cũng liên quan đến việc cầu sông Lô "trơ móng, lộ cốt thép rỉ sét", trao đổi với báo chí, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cho biết, Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp (Udideco) - nhà thầu thi công xây dựng cầu sông Lô đã có văn bản gửi tỉnh.

Doanh nghiệp này đề xuất tự nguyện khắc phục, sửa chữa hư hỏng cầu sông Lô bằng nguồn kinh phí của mình.

Doanh nghiệp cho rằng, cầu sông Lô được bàn giao, đưa vào sử dụng từ năm 2015. Trải qua các đợt mưa bão, đặc biệt cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024 và các cơn bão năm 2025 khiến mực nước sông Lô dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết gây xói mòn lòng sông và đã xảy ra một số hư hỏng tại cầu.

Việc sửa chữa sẽ được dựa trên cơ sở phương án kỹ thuật được cơ quan chức năng phê duyệt và UBND tỉnh Phú Thọ chấp thuận. Doanh nghiệp cam kết đồng hành với UBND tỉnh Phú Thọ trong suốt quá trình sửa chữa, bảo hành trọn đời công trình cầu sông Lô.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho hay, vài ngày tới đơn vị sẽ có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Thọ báo cáo, tham mưu trả lời đề xuất của công ty.