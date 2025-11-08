Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

Thông xe con đường giúp giảm kẹt xe cho cả khu vực phía đông TP.HCM

Đình Sơn
Đình Sơn
08/11/2025 15:03 GMT+7

Ngày 8.11, nhà phát triển dự án Masterise Homes, thay mặt chủ đầu tư và các bên liên quan đã chính thức tổ chức lễ thông xe đường Liên Phường, một trục giao thông huyết mạch tại khu đông TP.HCM.

Đường Liên Phường thông xe không chỉ góp phần giảm tải, giảm kẹt xe cho cửa ngõ phía đông TP.HCM, mà còn định hình lại mạng lưới giao thông khu vực, tạo động lực phát triển hạ tầng và diện mạo đô thị hiện đại cho thành phố.

Đoạn đường Liên Phường có điểm đầu giao với dự án The Global City và điểm cuối kết nối ra đại lộ Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp, bao gồm đường dẫn và cầu bắc qua rạch Mương Kinh, kết nối giao thông trực tiếp đến Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Công trình có tổng chiều dài khoảng 660m, vận tốc thiết kế trên đường 60km/giờ, thiết kế đường rộng 60m.

Thông xe con đường giúp giảm kẹt xe cho cả khu vực phía đông TP.HCM- Ảnh 1.

Đường Liên Phường thông xe được kỳ vọng giúp giảm kẹt xe cho cả khu vực phía đông TP.HCM

Với vai trò kết nối liên vùng, tuyến Liên Phường dài 6,7km, nối từ Nguyễn Duy Trinh, đi xuyên tâm qua The Global City, giúp tái cấu trúc bài toán giao thông cửa ngõ phía đông. Tuyến đường mới rút ngắn đáng kể quãng đường từ nút giao Liên Phường - Đỗ Xuân Hợp đến ngã ba Cát Lái, đồng thời giảm áp lực cho nút giao An Phú, nút giao lớn nhất TP.HCM.

Khi tuyến Liên Phường đi vào hoạt động, cư dân khu vực Thảo Điền, phường An Khánh chỉ mất khoảng 5 phút để di chuyển đến The Global City và 10 phút từ Thủ Thiêm hoặc trung tâm phường Bến Thành. Cùng với hạ tầng "tỉ đô" đang được đồng bộ triển khai, công trình này sẽ thúc đẩy lưu thông thương mại tại The Global City và tạo cú hích mạnh mẽ cho thị trường bất động sản phía đông TP.HCM.

Bà Cao Đoàn Ngọc Thủy, Phó chủ tịch UBND phường Bình Trưng, TP.HCM cho biết việc thông xe tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng khu đông, góp phần giải quyết bài toán giao thông cho người dân. "Chúng tôi biểu dương tinh thần chủ động, hợp tác của chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án Masterise Homes trong việc phối hợp cùng chính quyền địa phương và các nhà thầu để hoàn thiện công trình đúng tiến độ. Cùng với các dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, nút giao An Phú, sân bay quốc tế Long Thành, những công trình này mang ý nghĩa to lớn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố", bà nói.

Thông xe con đường giúp giảm kẹt xe cho cả khu vực phía đông TP.HCM- Ảnh 2.

Cùng ngày sự kiện đi bộ đồng hành "Chung tay xây dựng phường Bình Trưng xanh - văn minh - hiện đại - nghĩa tình" thu hút 5.000 người tham gia

Với quy mô 117,4 ha, tọa lạc tại "trái tim" khu đông TP.HCM, The Global City là khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, được thiết kế và quy hoạch bởi Foster + Partners - công ty kiến trúc hàng đầu thế giới đến từ Anh Quốc. Dự án được phát triển theo mô hình sống, làm việc, giải trí, quy hoạch đồng bộ giữa khu căn hộ, biệt thự, nhà phố, trường học, y tế, hành chính, thương mại, hòa quyện trong không gian xanh hiện đại và bền vững.

Trong thời gian tới, Masterise Homes sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan và tiện ích nội khu như trung tâm thương mại 123.000 m2, trường học và bệnh viện quốc tế, đồng thời ra mắt các phân khu mới, hiện thực hóa phong cách sống thành thị quốc tế và giá trị bền vững cho cộng đồng cư dân toàn cầu.

Cùng ngày, chương trình đi bộ đồng hành "Chung tay xây dựng phường Bình Trưng xanh - văn minh - hiện đại - nghĩa tình", với sự tham gia của gần 5.000 người cũng diễn ra tại khu đô thị The Global City, với sự tham dự của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo phường Bình Trưng, cùng đông đảo cơ quan truyền thông, báo chí.

Hoạt động góp phần kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng thời tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống người dân.

