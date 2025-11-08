Thông xe con đường giúp giảm kẹt xe cho cả khu vực phía đông TP.HCM

Đường Liên Phường thông xe không chỉ góp phần giảm tải, giảm kẹt xe cho cửa ngõ phía đông TP.HCM, mà còn định hình lại mạng lưới giao thông khu vực, tạo động lực phát triển hạ tầng và diện mạo đô thị hiện đại cho thành phố.

Đoạn đường Liên Phường có điểm đầu giao với dự án The Global City và điểm cuối kết nối ra đại lộ Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp, bao gồm đường dẫn và cầu bắc qua rạch Mương Kinh, kết nối giao thông trực tiếp đến Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Công trình có tổng chiều dài khoảng 660m, vận tốc thiết kế trên đường 60km/giờ, thiết kế đường rộng 60m.

Đường Liên Phường thông xe được kỳ vọng giúp giảm kẹt xe cho cả khu vực phía đông TP.HCM

Với vai trò kết nối liên vùng, tuyến Liên Phường dài 6,7km, nối từ Nguyễn Duy Trinh, đi xuyên tâm qua The Global City, giúp tái cấu trúc bài toán giao thông cửa ngõ phía đông. Tuyến đường mới rút ngắn đáng kể quãng đường từ nút giao Liên Phường - Đỗ Xuân Hợp đến ngã ba Cát Lái, đồng thời giảm áp lực cho nút giao An Phú, nút giao lớn nhất TP.HCM.

Khi tuyến Liên Phường đi vào hoạt động, cư dân khu vực Thảo Điền, phường An Khánh chỉ mất khoảng 5 phút để di chuyển đến The Global City và 10 phút từ Thủ Thiêm hoặc trung tâm phường Bến Thành. Cùng với hạ tầng "tỉ đô" đang được đồng bộ triển khai, công trình này sẽ thúc đẩy lưu thông thương mại tại The Global City và tạo cú hích mạnh mẽ cho thị trường bất động sản phía đông TP.HCM.

Bà Cao Đoàn Ngọc Thủy, Phó chủ tịch UBND phường Bình Trưng, TP.HCM cho biết việc thông xe tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng khu đông, góp phần giải quyết bài toán giao thông cho người dân. "Chúng tôi biểu dương tinh thần chủ động, hợp tác của chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án Masterise Homes trong việc phối hợp cùng chính quyền địa phương và các nhà thầu để hoàn thiện công trình đúng tiến độ. Cùng với các dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, nút giao An Phú, sân bay quốc tế Long Thành, những công trình này mang ý nghĩa to lớn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố", bà nói.

Cùng ngày sự kiện đi bộ đồng hành "Chung tay xây dựng phường Bình Trưng xanh - văn minh - hiện đại - nghĩa tình" thu hút 5.000 người tham gia

Với quy mô 117,4 ha, tọa lạc tại "trái tim" khu đông TP.HCM, The Global City là khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, được thiết kế và quy hoạch bởi Foster + Partners - công ty kiến trúc hàng đầu thế giới đến từ Anh Quốc. Dự án được phát triển theo mô hình sống, làm việc, giải trí, quy hoạch đồng bộ giữa khu căn hộ, biệt thự, nhà phố, trường học, y tế, hành chính, thương mại, hòa quyện trong không gian xanh hiện đại và bền vững.

Trong thời gian tới, Masterise Homes sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan và tiện ích nội khu như trung tâm thương mại 123.000 m2, trường học và bệnh viện quốc tế, đồng thời ra mắt các phân khu mới, hiện thực hóa phong cách sống thành thị quốc tế và giá trị bền vững cho cộng đồng cư dân toàn cầu.