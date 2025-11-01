Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thót tim cảnh sạt lở đồi ầm ầm, tài xế xe múc thoát chết trong gang tấc
Video Thời sự

Thót tim cảnh sạt lở đồi ầm ầm, tài xế xe múc thoát chết trong gang tấc

Mạnh Cường
Mạnh Cường
01/11/2025 15:13 GMT+7

Trong lúc đang xúc dọn đất do sạt lở trên QL40B, thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng, để thông tuyến, đất đá trên ngọn đồi cao bất ngờ sạt lở, đổ xuống ầm ầm, may mắn tài xế xe múc đang làm việc ở khu vực này được an toàn.

Trưa nay 1.11, ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân (TP.Đà Nẵng), cho biết trên địa bàn vừa tiếp tục xảy ra một vụ sạt lở núi, rất may không gây thiệt hại về người.

Thót tim cảnh sạt lở đồi ầm ầm, tài xế xe múc thoát chết trong gang tấc

Vào khoảng 7 giờ 34 cùng ngày, một tài xế đang lái xe múc để xúc đất, dọn dẹp điểm sạt trên tuyến QL40B tại Km 71+150 (thuộc thôn Trà Giác, xã Trà Tân) thì bất ngờ một khối lượng lớn đất từ trên quả đồi tiếp tục sạt lở xuống khu vực có xe múc.

Điểm sạt lở xuất hiện từ ngày 30.10 và hôm qua (31.10), đơn vị quản lý QL40B đã điều động xe múc đến múc đất, dọn đường để tạm lưu thông. Sáng nay 1.11, khi xe múc đang tiếp tục dọn đường để sớm thông tuyến thì tái diễn sạt lở. Rất may tài xế an toàn, còn xe múc bị mắc kẹt trong đống bùn đất.

- Ảnh 1.

Ngọn đồi bất ngờ đổ ầm ầm xuống khi xe múc đang cố gắng thông tuyến

Tính đến chiều 31.10, mưa lũ và sạt lở đất đã làm 52 nhà ở của người dân trên địa bàn xã Trà Tân bị ảnh hưởng do sạt lở. Trong đó, có 32 nhà bị vùi lấp hoàn toàn, 30 nhà bị vùi lấp một phần

Trên địa bàn các thôn của xã có hơn 34 điểm sạt lở lớn nhỏ, tiếp tục sạt lở nhiều điểm. Tuyến đường chính là QL40B bị sạt lở nhiều đoạn nghiêm trọng.

Tin liên quan

'Chiến đấu' với bùn đất sau trận lụt lịch sử ở phường Điện Bàn

'Chiến đấu' với bùn đất sau trận lụt lịch sử ở phường Điện Bàn

Sau trận lụt lịch sử, nhiều nơi tại tỉnh Quảng Nam cũ (nay là thành phố Đà Nẵng) bùn non bám dày trên nền nhà, tràn lên chân tường, cao quá đầu người như một dấu mốc ghi lại sức nước đã đi qua.

Đà Nẵng yêu cầu các thủy điện xả lũ từ sáng 1.11.2025

Tan hoang sau đợt lũ, người Hội An hối hả ‘nước rút đến đâu, dọn đến đó’

Khám phá thêm chủ đề

Sạt lở tài xế xe múc sạt lở ở Đà Nẵng tin tức Đà Nẵng Đất đá sạt lở
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận