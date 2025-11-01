Trưa nay 1.11, ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân (TP.Đà Nẵng), cho biết trên địa bàn vừa tiếp tục xảy ra một vụ sạt lở núi, rất may không gây thiệt hại về người.

Thót tim cảnh sạt lở đồi ầm ầm, tài xế xe múc thoát chết trong gang tấc

Vào khoảng 7 giờ 34 cùng ngày, một tài xế đang lái xe múc để xúc đất, dọn dẹp điểm sạt trên tuyến QL40B tại Km 71+150 (thuộc thôn Trà Giác, xã Trà Tân) thì bất ngờ một khối lượng lớn đất từ trên quả đồi tiếp tục sạt lở xuống khu vực có xe múc.

Điểm sạt lở xuất hiện từ ngày 30.10 và hôm qua (31.10), đơn vị quản lý QL40B đã điều động xe múc đến múc đất, dọn đường để tạm lưu thông. Sáng nay 1.11, khi xe múc đang tiếp tục dọn đường để sớm thông tuyến thì tái diễn sạt lở. Rất may tài xế an toàn, còn xe múc bị mắc kẹt trong đống bùn đất.

Ngọn đồi bất ngờ đổ ầm ầm xuống khi xe múc đang cố gắng thông tuyến

Tính đến chiều 31.10, mưa lũ và sạt lở đất đã làm 52 nhà ở của người dân trên địa bàn xã Trà Tân bị ảnh hưởng do sạt lở. Trong đó, có 32 nhà bị vùi lấp hoàn toàn, 30 nhà bị vùi lấp một phần

Trên địa bàn các thôn của xã có hơn 34 điểm sạt lở lớn nhỏ, tiếp tục sạt lở nhiều điểm. Tuyến đường chính là QL40B bị sạt lở nhiều đoạn nghiêm trọng.