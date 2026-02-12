Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Thu 1 triệu đồng mỗi ô trên vỉa hè ở khu vực chợ tết Đồng Hới?

Thanh Lộc
Thanh Lộc
12/02/2026 11:38 GMT+7

Dư luận Quảng Trị đang xôn xao vì thông tin thu 1 triệu đồng đối với mỗi ô ở vỉa hè đường Mẹ Suốt (phường Đồng Hới) để buôn bán dịp tết.

Ngày 12.2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin phản ánh việc thu tiền tại vỉa hè đường Mẹ Suốt (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) với mức 1 triệu đồng đối với mỗi ô (chiều rộng hơn 1 mét) để buôn bán dịp tết.

Thu 1 triệu đồng mỗi ô trên vỉa hè ở khu vực chợ tết Đồng Hới?- Ảnh 1.

Mặt tiền đường Mẹ Suốt được chia ô

ẢNH: THANH LỘC

Qua ghi nhận, sáng 12.2 cho thấy, đường Mẹ Suốt nằm trước cổng chợ Đồng Hới có nhiều hàng quán nhỏ lấn xuống lòng đường để buôn bán. Trên lề đường xuất hiện các vạch sơn màu vàng chia ô, mỗi ô rộng hơn 1 mét và được đánh số.

Một số người buôn bán cho biết mỗi ô như vậy được "bán" với giá 1 triệu đồng. Số tiền này được nộp trực tiếp tại Ban Quản lý chợ Đồng Hới.

Sáng cùng ngày, đại diện chợ Đồng Hới xác nhận có việc thu tiền ở đường Mẹ Suốt.

Không chỉ tại đường Mẹ Suốt, trên tuyến đường Quách Xuân Kỳ (khu vực trước tượng đài Mẹ Suốt, sát chợ Đồng Hới), nhiều người dân cũng phản ánh tình trạng tương tự. Theo phản ánh, mỗi ô được đánh dấu đều thu với giá 1 triệu đồng.


Thu 1 triệu đồng mỗi ô trên vỉa hè ở khu vực chợ tết Đồng Hới?- Ảnh 2.

Vỉa hè đường Quách Xuân Kỳ cũng được chia ô

ẢNH: THANH LỘC

Người trực tiếp thu tiền không phải cán bộ Ban Quản lý chợ mà là ông Lê Mạnh Long, người được phường Đồng Hới ký hợp đồng một khu vực bãi giữ xe gần đó.

Ngày 12.2, trả lời PV Thanh Niên, ông Lê Mạnh Long cho biết đã thu tiền đối với mỗi ô đánh dấu với giá 1 triệu đồng. Ông Long cho rằng việc thu tiền nhằm phục vụ công tác vệ sinh. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi, căn cứ vào quy định cụ thể nào để thu tiền, thì ông Long không giải thích được.

Ông Đặng Ngọc Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Hới, cho biết sẽ cho kiểm tra lại nội dung phản ánh về thu tiền vỉa hè nói trên, nếu sai phạm sẽ xử lý theo quy định.

Tin liên quan

TP.HCM: Tái diễn tình trạng 'xẻ thịt' vỉa hè, thu phí giữ xe trên trời

TP.HCM: Tái diễn tình trạng 'xẻ thịt' vỉa hè, thu phí giữ xe trên trời

Người dân TP.HCM bức xúc trước tình trạng những người lạ mặt chiếm vỉa hè lập bãi xe 'lụi', thu giá trên trời quanh các bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 2, Chợ Rẫy, Hùng Vương.

TP.HCM: Xử lý kiên quyết vi phạm vỉa hè, lòng đường ở nhiều tuyến phố

Khám phá thêm chủ đề

vỉa hè chợ tết Đường Mẹ Suốt Đồng Hới Thu tiền
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận