Thu 1 triệu đồng mỗi ô trên vỉa hè ở khu vực chợ tết Đồng Hới?

Ngày 12.2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin phản ánh việc thu tiền tại vỉa hè đường Mẹ Suốt (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) với mức 1 triệu đồng đối với mỗi ô (chiều rộng hơn 1 mét) để buôn bán dịp tết.

Mặt tiền đường Mẹ Suốt được chia ô ẢNH: THANH LỘC

Qua ghi nhận, sáng 12.2 cho thấy, đường Mẹ Suốt nằm trước cổng chợ Đồng Hới có nhiều hàng quán nhỏ lấn xuống lòng đường để buôn bán. Trên lề đường xuất hiện các vạch sơn màu vàng chia ô, mỗi ô rộng hơn 1 mét và được đánh số.

Một số người buôn bán cho biết mỗi ô như vậy được "bán" với giá 1 triệu đồng. Số tiền này được nộp trực tiếp tại Ban Quản lý chợ Đồng Hới.

Sáng cùng ngày, đại diện chợ Đồng Hới xác nhận có việc thu tiền ở đường Mẹ Suốt.

Không chỉ tại đường Mẹ Suốt, trên tuyến đường Quách Xuân Kỳ (khu vực trước tượng đài Mẹ Suốt, sát chợ Đồng Hới), nhiều người dân cũng phản ánh tình trạng tương tự. Theo phản ánh, mỗi ô được đánh dấu đều thu với giá 1 triệu đồng.





Vỉa hè đường Quách Xuân Kỳ cũng được chia ô ẢNH: THANH LỘC

Người trực tiếp thu tiền không phải cán bộ Ban Quản lý chợ mà là ông Lê Mạnh Long, người được phường Đồng Hới ký hợp đồng một khu vực bãi giữ xe gần đó.

Ngày 12.2, trả lời PV Thanh Niên, ông Lê Mạnh Long cho biết đã thu tiền đối với mỗi ô đánh dấu với giá 1 triệu đồng. Ông Long cho rằng việc thu tiền nhằm phục vụ công tác vệ sinh. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi, căn cứ vào quy định cụ thể nào để thu tiền, thì ông Long không giải thích được.

Ông Đặng Ngọc Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Hới, cho biết sẽ cho kiểm tra lại nội dung phản ánh về thu tiền vỉa hè nói trên, nếu sai phạm sẽ xử lý theo quy định.