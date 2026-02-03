Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự
Lăng kính bạn đọc:

Đậu xe trên vỉa hè: Linh hoạt đến đâu là vừa?

Vy Anh
Vy Anh
(tổng hợp)
03/02/2026 05:17 GMT+7

Từ thực tế thiếu chỗ đậu xe, đề xuất cho đậu xe máy trên vỉa hè không cần xin phép cho thấy cách tiếp cận linh hoạt và nhận được nhiều trao đổi đáng chú ý từ bạn đọc.

Bài viết Đỗ xe máy trên vỉa hè TP.HCM: Phường đề xuất người dân không cần xin phép đăng trên Báo Thanh Niên đề cập thời gian qua một số phường tại TP.HCM đã nêu đề xuất cho người dân đậu xe máy trên vỉa hè mà không cần xin phép, với điều kiện không cản trở lối đi bộ và không ảnh hưởng giao thông.

Theo đại diện chính quyền địa phương, trong điều kiện hạ tầng đô thị chưa theo kịp tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân, việc người dân phải tận dụng vỉa hè để đậu xe trước nhà là thực tế khó tránh, nhất là tại nhiều khu dân cư, hẻm nhỏ thường thiếu chỗ đậu xe. Vì vậy, việc cho đậu xe máy trên vỉa hè không cần xin phép là cách tiếp cận linh hoạt, nhằm giảm áp lực thủ tục hành chính và giải quyết những tình huống phát sinh trong đời sống đô thị.

"Cần nói rõ đoạn nào được, đoạn nào không"

Ngay khi thông tin được đăng tải, đề xuất trên nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực của bạn đọc (BĐ). BĐ Viet Phan cho rằng cần phân biệt rõ giữa nhu cầu sinh hoạt của người dân và việc sử dụng vỉa hè cho hoạt động kinh doanh.

"Đậu xe trước nhà để ra vào hằng ngày là điều khó tránh khỏi trong điều kiện đô thị chật hẹp. Tuy nhiên, khi vỉa hè được sử dụng thường xuyên như bãi giữ xe cho khách, nhất là gắn với buôn bán, thì cần xin phép và trả phí để bảo đảm sự công bằng trong sử dụng không gian công cộng", BĐ này viết.

Lăng kính bạn đọc: Đậu xe trên vỉa hè: Linh hoạt đến đâu là vừa ? - Ảnh 1.

Vỉa hè đường Hải Triều (TP.HCM) từng được thí điểm cho phép sử dụng tạm thời làm nơi bày bán hàng hóa, đỗ xe

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

BĐ Trần Minh Đức cho rằng ở khu dân cư đông người, đậu xe trước nhà là nhu cầu thật, nhưng cần có giới hạn rõ ràng. Đồng quan điểm, BĐ Nguyễn Hữu Tín viết: "Thiếu chỗ đậu xe là vấn đề ai cũng thấy, nhưng nếu cho đậu trên vỉa hè thì cần nói rõ hoặc biển báo đoạn nào được, đoạn nào không".

"Tại nhiều tuyến đường, vỉa hè vốn đã hẹp, khi xe máy dựng tràn lan, người đi bộ buộc phải xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, không phải khu vực nào cũng có thể áp dụng đề xuất này, mà cần nghiên cứu, có tiêu chí để đảm bảo an toàn cho người đi bộ", BĐ Phạm Xuân Hùng ý kiến.

Tăng cường giám sát, xử phạt

Bên cạnh những ý kiến bày tỏ ủng hộ, nhiều BĐ tập trung đặt vấn đề vào khâu quản lý và thực thi. BĐ Lê Quốc Bảo nhấn mạnh: "Nếu cho đậu xe không cần xin phép thì phải có lực lượng kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm vi phạm, không thể chỉ trông chờ vào ý thức tự giác của người sử dụng".

Từ trải nghiệm thực tế, BĐ Tam Nhat bày tỏ sự đồng tình với đề xuất, đồng thời cũng lưu ý phải có sự giám sát chặt chẽ: "Khu vực tôi sinh sống từng có vạch kẻ chừa lối đi bộ trên vỉa hè, nhưng việc tổ chức không đồng bộ khiến lối đi này không được duy trì. Cây xanh bị đổ không được trồng lại, vỉa hè dần bị sử dụng lộn xộn. Vì thế, nếu không kiểm tra thường xuyên, sự linh hoạt rất dễ trở thành cái cớ để lấn chiếm".

BĐ T.Duy còn "mạnh tay" hơn, khi đề xuất: "Khi đã cho đậu xe trên vỉa hè, thì cần tịch thu những xe để dưới lòng đường. Nếu không có biện pháp đủ mạnh, việc lấn chiếm sẽ khó chấm dứt, bộ mặt đô thị không thể trật tự".

Vỉa hè là không gian chung, sử dụng thế nào cũng phải tính đến nhiều đối tượng cùng lúc.

Hải Yến

Quy định rõ ngay từ đầu tuyến đường, khu vực nào được áp dụng sẽ giúp người dân biết mà thực hiện, tránh vi phạm do không nắm rõ.

Mai Phương Thảo

Theo nhiều BĐ, đề xuất cho người dân đậu xe máy trên vỉa hè mà không cần xin phép dù phù hợp thực tế, song cũng chỉ là giải pháp tình thế", cần được ghi nhận, nghiên cứu thêm với các góc nhìn khác nhau xoay quanh phạm vi sử dụng và phương án quản lý của cơ quan chức năng.

Về lâu dài, cần quy hoạch, gia tăng quỹ đất đậu xe, phát triển vận tải khách công cộng tới từng khu dân cư... nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện của người dân, qua đó giảm lượng xe cá nhân và cũng là giảm áp lực thiếu chỗ đậu xe như hiện nay.

