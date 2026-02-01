Đi bộ trên đường, người đàn ông ở TP.HCM bị xe tông tử vong

Ngày 1.2, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Dĩ An (Bình Dương cũ) điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đường Lý Thường Kiệt khiến 1 người tử vong.

Danh tính nạn nhân là ông T.V.H (54 tuổi), nhà cách hiện trường vụ tai nạn chỉ vài mét, thuộc phường Dĩ An.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, người đàn ông tên T. (37 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển xe máy chạy trên đường Lý Thường Kiệt. Khi vừa qua giao lộ hẻm 122 một đoạn thì xe của ông T. tông trúng ông H. đang đi bộ trên đường không có vạch kẻ dành cho người đi bộ.

Vụ tai nạn làm cả ông H. và ông T. ngã xuống đường, được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Tuy nhiên, ông H. đã tử vong.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.