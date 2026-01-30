Google Maps tung tính năng AI 'đáng tiền' cho người đi bộ và đạp xe

Không còn cảnh vừa đi vừa dán mắt vào màn hình hay dừng xe giữa đường để tìm quán cà phê, Google vừa mang sức mạnh của trợ lý ảo Gemini trực tiếp vào hành trình của những người đi bộ và đi xe đạp thông qua ứng dụng bản đồ Google Maps.

Google Maps chấm dứt tình trạng 'vừa đi vừa bấm'

Nếu trước đây, tính năng điều khiển bằng giọng nói thông minh chỉ dành riêng cho các tài xế xe hơi, thì nay Google đã chính thức phá bỏ rào cản này. Với sự tích hợp sâu của AI Gemini, người đi bộ và người đạp xe giờ đây có thể tương tác với bản đồ chỉ bằng những cuộc hội thoại tự nhiên, thay vì phải liên tục chạm tay vào màn hình điện thoại đầy rủi ro.

Người đi bộ có thể tương tác với Google Maps rảnh tay mà không tốn sức ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

Hướng dẫn viên du lịch thông minh trong túi áo

Điểm đột phá nhất chính là khả năng biến Google Maps thành một 'hướng dẫn viên' thực thụ. Thay vì những câu lệnh khô khan, bạn có thể trò chuyện với Gemini về môi trường xung quanh mình. Hãy tưởng tượng bạn đang dạo phố và chỉ cần hỏi:

"Tôi đang đứng ở khu phố nào thế?"

"Gần đây có điểm tham quan nào thú vị không?"

"Tìm giúp tôi quán cà phê nào có nhà vệ sinh dọc đường đi nhé!"

Gemini sẽ quét dữ liệu thời gian thực và trả lời ngay lập tức, biến mỗi bước chân của bạn thành một chuyến khám phá có chiều sâu hơn mà không cần rời mắt khỏi lộ trình.

Giải pháp an toàn cho những tín đồ xe đạp

Đối với người đạp xe, cập nhật này mang ý nghĩa sống còn về mặt an toàn. Bạn không cần phải buông tay lái hay lấy điện thoại ra khỏi túi để xử lý công việc. Chỉ cần nói:

"Dự kiến mấy giờ tôi sẽ tới nơi?"

"Nhắn cho Sarah bảo tôi sẽ đến muộn 10 phút"

"Cuộc họp tiếp theo của tôi bắt đầu khi nào?"

Sức mạnh của Gemini nằm ở khả năng hiểu ngữ cảnh linh hoạt. Nó không bắt buộc người dùng phải nhớ đúng cú pháp, mà hiểu được ngôn ngữ hằng ngày, giúp mọi người duy trì sự tập trung tối đa trên đường phố đông đúc.

Khi nào có thể trải nghiệm?

Tính năng này không yêu cầu người dùng phải tải thêm bất kỳ ứng dụng riêng biệt nào. Nó được tích hợp thẳng vào giao diện dẫn đường hiện có:

Người dùng iOS : Đã có thể trải nghiệm ngay từ hôm nay trên toàn thế giới (tại các khu vực hỗ trợ Gemini).

: Đã có thể trải nghiệm ngay từ hôm nay trên toàn thế giới (tại các khu vực hỗ trợ Gemini). Người dùng Android: Sẽ được triển khai rộng rãi trong vòng một tháng tới.

Sự thay đổi này cho thấy tham vọng của Google trong việc đưa AI ra khỏi các ứng dụng chat đơn thuần để trở thành một 'cộng sự' đắc lực, âm thầm hỗ trợ con người trong từng di chuyển nhỏ nhất hằng ngày.