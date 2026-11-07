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    Thu 571 kg giò, chả chứa hàn the tại cơ sở có giấy chứng nhận an toàn

    Trần Cường
    Trần Cường

    Dù cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, song kết quả kiểm nghiệm xác định các mẫu giò lợn, chả lợn và chả cốm của cơ sở sản xuất đều chứa hàn the.

    Ngày 7.11, Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn thực phẩm để điều hành vi dùng hàn the sản xuất giò, chả.

    Trước đó, Công an P.Hà Đông (Hà Nội) phối hợp với lực lượng y tế kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh giò, chả tại chợ Xanh - Văn Quán (P.Hà Đông) do bà P.T.H (56 tuổi) và chị P.T.T (33 tuổi) làm chủ, có dấu hiệu tiêu thụ sản phẩm không bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.

    Qua xét nghiệm nhanh, các mẫu giò lợn tại 2 cơ sở trên đều dương tính với hàn the.

    Thu 571 kg giò, chả chứa hàn the tại cơ sở có giấy chứng nhận an toàn- Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất giò, chả chứa hàn the

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Truy xét nguồn gốc, Công an P.Hà Đông xác định số giò, chả trên do hộ kinh doanh của ông Đ.V.H (47 tuổi, trú xã Dân Hòa, Hà Nội) sản xuất. Công an P.Hà Đông đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Đội Quản lý thị trường số 17 và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia kiểm tra đột xuất cơ sở này.

    Quá trình kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện 17 kg bột màu trắng đựng trong bao và 11 kg bột màu trắng đựng trong xô, nghi là hàn the.

    Đồng thời, tổ công tác tạm giữ 118 kg giò lợn, 402 kg chả lợn, 51 kg chả cốm thành phẩm cùng các dụng cụ sản xuất.

    Dù cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, song kết quả kiểm nghiệm xác định các mẫu giò lợn, chả lợn và chả cốm của cơ sở đều chứa hàn the.

    Công an TP.Hà Nội đang điều tra, làm rõ vi phạm của những người liên quan để xử lý theo quy định.

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