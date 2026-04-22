Thu giữ hơn 25 tấn thực phẩm bẩn ở biên giới Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
22/04/2026 11:15 GMT+7

Các lực lượng chức năng vừa phát hiện và thu giữ hơn 25 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc trong các kho hàng tại khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 22.4, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh, Hải quan Quảng Ninh đồng loạt kiểm tra 3 kho lạnh trên địa bàn, phát hiện, thu giữ hơn 25 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Phát hiện hơn 25 tấn thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc ở Quảng Ninh - Ảnh 1.

Hàng tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ

ẢNH: QLTT

Cụ thể, tại kho lạnh ở thôn Pò Hèn (xã Hải Sơn), do ông Nình A Dảu làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện 10.500 kg chân gà đông lạnh được đóng trong 700 thùng carton, không có thông tin nhãn mác. Chủ hàng khai nhận toàn bộ số thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc này được mua trôi nổi để bán kiếm lời.

Tại kho lạnh ở khu phố Hải Xuân 12 (P.Móng Cái 1), do ông Sẻn Văn Lèng làm chủ, đoàn kiểm tra phát hiện 3.300 kg cánh gà đông lạnh chứa trong 220 bao tải dứa. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, đồng thời thừa nhận thu mua số thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc từ nhiều nguồn khác nhau.

Phát hiện hơn 25 tấn thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc ở Quảng Ninh - Ảnh 2.

Liên tiếp các phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc trên địa bàn Quảng Ninh

ẢNH: QLTT

Cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra kho lạnh khác tại thôn Pò Hèn, do ông Sằn A Sàu làm chủ, phát hiện 12.000 kg chân lợn cắt khúc đông lạnh chứa trong 600 bao tải. Toàn bộ số hàng này đều không có giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc.

Tổng cộng, hơn 25,8 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc gồm chân lợn, chân gà, cánh gà đã bị phát hiện, thu giữ. Các chủ kho khai nhận mục đích thu gom, buôn bán kiếm lời, bất chấp nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đang hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với các chủ hàng, đồng thời đề xuất tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc trên theo quy định.

