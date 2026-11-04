Thu hồi hơn 240 triệu đồng tiền cho thuê Trường trẻ em khuyết tật chưa đúng quy định

Tối 4.11, thông tin từ Thanh tra tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa có văn bản thu hồi tiền đối với Trung tâm phục vụ đối ngoại (địa chỉ phường Nam Đông Hà) thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị về việc cho thuê cơ sở Trường trẻ em khuyết tật.

Cụ thể, Trung tâm phục vụ đối ngoại đã ký hợp đồng cho thuê văn phòng với 5 tổ chức, dự án với thời gian ổn định 12 tháng liên tục mỗi năm, tổng số tiền cho thuê hơn 2,6 tỉ đồng.

Trụ sở Trung tâm phục vụ đối ngoại tại phường Nam Đông Hà ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trong đó, Trung tâm phục vụ đối ngoại đã sử dụng cơ sở Trường trẻ em khuyết tật vào mục đích kinh doanh, cho thuê khi cho một tổ chức thuê trong năm 2024 - 2025 với số tiền hơn 240 triệu đồng.

Theo kết luận thanh tra, ngày 14.5.2018, UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) ban hành quyết định điều chuyển, giao Trung tâm phục vụ đối ngoại quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất của Sở Ngoại vụ, nhưng không bao gồm khu nhà Trường trẻ em khuyết tật tỉnh đang sử dụng đào tạo trẻ khuyết tật.

Sau đó, căn cứ vào tình hình sử dụng thực tế, Trung tâm phục vụ đối ngoại đã xây dựng đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê và trình Sở Tài chính thẩm định.

Đến ngày 18.4.2019, UBND tỉnh mới ban hành quyết định điều chuyển trụ sở làm việc, dạy học của Trường trẻ em khuyết tật cho Trung tâm phục vụ đối ngoại quản lý, sử dụng. Thời điểm xây dựng đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê và thẩm định của Sở Tài chính, Trường trẻ em khuyết tật chưa được điều chuyển cho trung tâm này quản lý, sử dụng.

Năm 2020, cơ sở này vẫn đang được sử dụng để đào tạo trẻ khuyết tật theo quyết định phê duyệt đề án định hướng phát triển Trường trẻ em khuyết tật tỉnh.

Mặc dù Trung tâm phục vụ đối ngoại đã trình bổ sung khu nhà Trường trẻ em khuyết tật vào đề án sử dụng tài sản công để kinh doanh, cho thuê, nhưng đến thời điểm thanh tra, nội dung này vẫn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thanh tra tỉnh xác định, việc cho thuê này chưa phù hợp với phương án sử dụng tài sản công được UBND tỉnh phê duyệt và quy định.

Thanh tra tỉnh Quảng Trị yêu cầu thu hồi hơn 240 triệu đồng liên quan việc sử dụng cơ sở Trường trẻ em khuyết tật vào mục đích cho thuê không phù hợp quy định. Đồng thời, yêu cầu trung tâm rà soát toàn bộ hồ sơ quản lý, sử dụng tài sản công, chỉ thực hiện cho thuê, kinh doanh khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.



