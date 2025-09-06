Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thu hợp lý để dưỡng sức người dân, doanh nghiệp

NGUYÊN MINH
NGUYÊN MINH
06/09/2025 06:10 GMT+7

Đó là yêu cầu cấp bách, cấp thiết hiện nay khi rất nhiều người muốn tách thửa, muốn chuyển mục đích sử dụng đất nhưng "bó tay" do số tiền phải đóng quá cao.

Vấn đề này đã dậy sóng nhiều tháng trước, nhất là khi câu chuyện một hộ dân ở Nghệ An muốn chuyển 300 m2 đất vườn sang đất ở thì số tiền phải đóng lên tới 4,5 tỉ đồng trong khi giá trị mảnh đất (sau khi chuyển mục đích sử dụng) chỉ... 3 tỉ đồng. Sau đó, hàng loạt trường hợp trớ trêu tương tự đã được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, đi kèm những kiến nghị giảm gánh nặng cho người dân. Tiếp thu các đóng góp, Bộ Tài chính cũng đề xuất áp dụng lại cơ chế tính theo tỷ lệ phần trăm như trước đây. Liên quan đến vấn đề này, tại cuộc họp mới đây, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã lưu ý phân biệt từng nhóm khi tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất. Theo Phó thủ tướng, người dân mua đất lần đầu để làm nhà ở thì phải tính mức thu phù hợp với khả năng chi trả, bảo đảm quyền lợi và khả năng tiếp cận thực tế. Còn ai giữ đất bỏ hoang, đầu cơ, chậm triển khai dự án thì phải xử lý khác. Ngay sau đó, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cũng gửi văn bản đề nghị mức thu bằng 20% giá đất trong bảng giá đất đối với diện tích trong hạn mức và 30% đối với diện tích vượt hạn mức, đồng thời cho rằng: "Mức này hợp lý hơn đề xuất 30 - 50% trước đó của Bộ Tài chính, vốn vẫn bị coi là cao so với thực tế bảng giá đất mới". Mới nhất, ngày 3.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao Bộ Tài chính nghiên cứu hệ số điều chỉnh giá đất sau phản ánh của người dân về nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất quá cao.

Dẫn lại để thấy "sức nóng" của tiền sử dụng đất đã kéo khá dài và nhận sự quan tâm sát sao của Chính phủ. Thế nhưng mọi việc vẫn đang dừng ở lấy ý kiến phương án này, phương án kia trong khi nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, nhu cầu tách thửa... rất lớn. Trong một diễn biến mới nhất, tại TP.HCM, vụ kiện đầu tiên liên quan đến tiền sử dụng đất quá cao cũng sắp được đưa ra xét xử. Sự việc này cho thấy nếu không nhanh chóng có hướng giải quyết, "sức nóng" của tiền sử dụng đất sẽ tiếp tục được hun lên. Bởi trong khi chúng ta còn đang loay hoay bàn bạc thì nhiều dữ kiện cho thấy giá đất sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Không chỉ người dân tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất mà rất nhiều doanh nghiệp cũng đang khốn khổ vì tiền thuê đất, thuế đất cũng như tiền thu bổ sung do chậm định giá đất - một lỗi hoàn toàn không do họ. Cứ chưa giải quyết xong khó khăn này thì lại đối mặt vướng mắc mới. Đó là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến thị trường bất động sản vẫn chưa thực sự thoát khỏi u ám kéo dài mấy năm nay.

Chúng ta chỉ còn 1 quý nữa là kết thúc năm tài chính 2025 với mục tiêu tăng trưởng 8,3% - 8,5% để lấy đà tăng trưởng 2 con số trong kỷ nguyên mới. Phải đạt được mục tiêu này, VN mới trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045. Trong bối cảnh đó, tháo bỏ mọi rào cản, vướng mắc để các lĩnh vực ngành nghề cùng phát huy tối đa nội lực, đóng góp vào tăng trưởng chung của đất nước là hết sức cần thiết. Là ngành kinh tế tổng hợp, bất động sản vừa là đầu vào, vừa là đầu ra của vài chục lĩnh vực khác. Nếu chúng ta quyết liệt "bỏ con tép" là các mức thu quá cao thì chắc chắn sẽ "bắt được con tôm hùm" khi thị trường này được kích hoạt mạnh mẽ trở lại.

Thu hợp lý còn dưỡng sức dân, doanh nghiệp để lấy trớn cho kỷ nguyên mới đang tới gần.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
