Thủ khoa D01 29 điểm: Học giỏi đã hiếm, tinh tế thế này còn hiếm hơn

Phía sau bảng điểm ấy không chỉ là những giờ học kỷ luật mà còn là hình ảnh một cô học trò tinh tế, luôn để ý từng điều nhỏ nhất dành cho thầy cô, bạn bè.

Nguyễn Xuân Tuệ Minh, học sinh lớp chuyên tiếng Anh, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội), trở thành thủ khoa toàn quốc tổ hợp D01 với 29 điểm, gồm 10 điểm toán, 10 điểm tiếng Anh và 9 điểm ngữ văn.

Nữ sinh cho biết sau khi hoàn thành kỳ thi, em không dò đáp án hay tính điểm từng môn như nhiều bạn khác. Vì vậy, khi biết trở thành thủ khoa toàn quốc, cảm xúc đầu tiên của em là ngỡ ngàng.

"Nhiều người cho rằng em hẳn phải có bí quyết học tập đặc biệt. Nhưng bí quyết của em rất đơn giản. Đó là sự kiên trì", Minh nói.

Nguyễn Xuân Tuệ Minh là thủ khoa toàn quốc tổ hợp D01 với 29 điểm ẢNH: NVCC

Với môn toán, Minh nói rằng em tập trung lắng nghe, cố gắng nắm chắc kiến thức ngay trong từng tiết học. Khi về nhà, em chỉ dành thời gian xem lại những phần đã học, hệ thống hóa kiến thức và luyện thêm các dạng bài cần thiết.

Ngữ văn không phải môn học thế mạnh, nên Minh nói em dành nhiều thời gian rèn cách triển khai ý, luyện phương pháp làm bài và kỹ năng trình bày để hạn chế sai sót.

Là học sinh chuyên tiếng Anh, Minh cũng không vì thế mà chủ quan. Minh kể ngoài việc sử dụng tiếng Anh trong học tập hằng ngày, nữ sinh vẫn duy trì thói quen luyện thêm các dạng bài khó để giữ phản xạ và khả năng suy luận.

Nữ sinh sở hữu nhan sắc ngọt ngào ẢNH: NVCC

Nếu thành tích của nữ thủ khoa xinh đẹp khiến nhiều người trầm trồ thì với cô Vũ Quỳnh Nhung, giáo viên tiếng Anh của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội), điều khiến cô nhớ nhất về Tuệ Minh lại không nằm ở những con điểm.

Cô Nhung cho biết cô bắt đầu đồng hành cùng Minh từ đầu năm lớp 12. Một năm cuối cấp với 6 tiết tiếng Anh mỗi tuần đủ để cô chứng kiến sự trưởng thành của cô học trò mà mình luôn dành sự tin tưởng đặc biệt.

“Có lần tôi nói vui với cả lớp rằng Tuệ Minh đúng là trí tuệ và thông minh, lúc nào cũng sáng láng”, cô kể.

Tuệ Minh chụp cùng cô giáo ẢNH: NVCC

Theo cô Nhung, Minh là mẫu học sinh hiếm gặp bởi sự kết hợp giữa năng lực và tính kỷ luật. Em luôn muốn hiểu tận gốc vấn đề, không ngại đặt câu hỏi, chủ động tìm tòi thêm ngoài sách giáo khoa. Mỗi lần chữa bài, Minh đều ghi chép rất cẩn thận những góp ý của giáo viên để hoàn thiện bản thân, chứ không học theo kiểu đối phó hay chỉ hướng đến điểm số.

Và điều khiến cô giáo xúc động hơn cả là sự tử tế rất tự nhiên của cô học trò này. Cô Nhung kể rằng có hôm vào lớp, thấy cả phòng có nhiều muỗi, Minh lặng lẽ xin phép ra ngoài rồi quay trở lại với một chiếc vợt muỗi mượn từ thầy giám thị để cả lớp và cô giáo có thể học trong không gian dễ chịu hơn.

“Đó chỉ là một việc rất nhỏ nhưng khiến tôi nhớ mãi. Minh luôn quan sát xem cô và các bạn có đang thoải mái hay không trước khi nghĩ đến mình”, cô Nhung chia sẻ.

Sự tinh tế ấy còn thể hiện trong những điều rất đời thường. Cô giáo kể Minh luôn nhớ cô thích uống trà sữa của thương hiệu nào, chọn vị gì, uống cỡ ly nào và không dùng đường. Những dịp đặc biệt, cô học trò luôn chuẩn bị đúng món cô yêu thích mà không cần ai nhắc.

Không chỉ vậy, cô giáo kể Minh thường tâm sự với cô về những câu chuyện vui hay những băn khoăn trong học tập cũng như cuộc sống. Những cuộc trò chuyện giản dị ấy khiến khoảng cách giữa cô và trò ngày càng gần hơn, để năm cuối cấp không chỉ còn là những giờ học mà còn là quãng thời gian nhiều cảm xúc.

Theo cô Nhung, việc Tuệ Minh trở thành thủ khoa D01 không phải là điều quá bất ngờ. Đó là thành quả xứng đáng của một hành trình học tập nghiêm túc, bền bỉ và không ngừng tiến lên. Nhưng điều khiến cô tự hào hơn cả là sau mọi thành tích, Minh vẫn giữ được sự khiêm nhường, lòng biết ơn và một trái tim luôn biết quan tâm đến những người xung quanh. Chính những phẩm chất ấy mới là điểm 10 đẹp nhất của nữ thủ khoa năm nay.

