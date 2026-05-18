Thủ khoa tư vấn: Những điều cần làm trong giai đoạn chờ kết quả thi

Hạn chế tâm lý quá chắc chắn với điểm số - hãy chờ kết quả thi

Đinh Trung Quốc Anh, thủ khoa Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2022, cho biết sau mỗi kỳ thi, thí sinh nào cũng sẽ có tâm lý chờ kết quả thi, nhưng các bạn phải kiên nhẫn và chờ thông báo chính thức từ Bộ GD-ĐT.

"Trong lúc chờ đợi, cần hạn chế tâm lý quá chắc chắn với điểm số mà chúng ta dò trước đó hoặc dò trên mạng. Chỉ cần sai lệch 1 hay 2 câu thôi cũng tạo ra sự khác biệt rất lớn, nên mình mong mọi người sẽ tạm bỏ qua vấn đề về điểm số theo kiểu sát từng chút một, mà hãy xem tổng thể mình đã làm được khoảng điểm bao nhiêu. Sau đó cân nhắc lại những nguyện vọng mà chúng ta dự định đặt thì có cần phải thay đổi hay không", Quốc Anh chỉ ra những vấn đề mà thí sinh nên quan tâm trong lúc chờ kết quả thi.

Bên cạnh đó, Quốc Anh khuyên thí sinh nên lưu ý những mốc thời gian quan trọng như: ngày công bố điểm thi, thời gian chốt nguyện vọng, thời điểm các trường công bố điểm chuẩn… Đây đều là những mốc thời gian mà thí sinh phải quan tâm và ghi chú lại thật kỹ.

Kết quả điểm thi là thời gian trông chờ nhất của thí sinh sau kỳ thi ảnh: Đào Ngọc Thạch

Điều đặc biệt Quốc Anh muốn nhắn gửi: "Mọi người nên xác định với bản thân rằng dù kết quả thế nào đi chăng nữa thì mình cũng đã có phương án dự phòng rồi và bản thân phải thật sự tự tin với những nguyện vọng mà mình sẽ đặt. Khi đã xác định được tâm thế này, mình nghĩ sẽ giúp các bạn yên tâm hơn và thực sự có thể xả được stress".

Thí sinh cũng dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn về ngành nghề

Cũng theo chàng thủ khoa, quá trình ôn thi đã rất dài và vô cùng vất vả, nên giai đoạn chờ kết quả thi cũng là lúc mà mọi người có thể bù đắp lại những khoảng thời gian khổ luyện trước đó. Chính vì thế, Quốc Anh khuyên nên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, quay lại với lối sinh hoạt tích cực trước khi thi như ngủ sớm, tập thể dục thường xuyên… hoặc những sở thích mà bản thân lâu rồi chưa được làm.

Đinh Trung Quốc Anh, thủ khoa Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2022 ẢNH: NVCC

Theo Quốc Anh, trong giai đoạn chờ kết quả thi, thí sinh cũng có thể dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn về ngành nghề, lĩnh vực mà mình dự định theo học. Quốc Anh gợi ý có thể trực tiếp liên hệ với thầy cô, giảng viên của ngành mà mình đăng ký nguyện vọng để hỏi và xin những tư vấn chi tiết, chính xác hơn. Hoặc cũng có thể hỏi các anh chị đi trước rằng ngành này cần chuẩn bị những gì, từ đó tận dụng khoảng thời gian chờ kết quả thi để chuẩn bị thêm các kỹ năng cần thiết. Điều này rất hữu ích khi thí sinh bước vào giảng đường đại học.

Quốc Anh cũng nhắn gửi: "Mọi người không nên nuối tiếc quá nhiều cho kỳ thi, vì chúng ta cũng không thể nào quay ngược thời gian và sửa lại đáp án. Hãy chấp nhận với những gì mà bản thân đã thể hiện trong phòng thi, vì chúng ta cũng đã cố gắng hết mình rồi. Dù kết quả có như thế nào, các bạn cũng hãy tự tin rằng mình luôn có những phương án dự phòng. Chính vì thế, mình mong các bạn luôn tự tin, thoải mái và thật sự tận hưởng khoảng thời gian sau thi để bù đắp lại những tháng ngày dài đằng đẵng trước đó chúng ta đã vất vả ôn luyện. Chúc mọi người sẽ có kết quả thi thật tốt, đậu được vào nguyện vọng mình mong muốn".