Thu lãi khủng, 'vua nha đam' lần thứ 3 được nhận Giải thưởng Sao Đỏ

Theo Ban tổ chức, 100 Doanh nhân trẻ tiêu biểu 2025 nhận Giải thưởng Sao Đỏ có tổng tài sản gần 3 triệu tỉ đồng, tạo doanh thu 310.000 tỉ đồng và nộp ngân sách gần 21.000 tỉ đồng trong năm 2024. Các giải thưởng được phân thành 3 hạng mục là TOP 10, TOP 30 và 100.



Doanh nhân Nguyễn Văn Thứ, lần thứ 3 được nhận Giải thưởng Sao Đỏ ẢNH: A.T

Ban tổ chức nhận định: Đây là những đại diện xuất sắc nhất cho thế hệ Doanh nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Họ không chỉ là những người quản lý, điều hành doanh nghiệp xuất sắc. Họ là những chiến sĩ đang tiên phong thực hiện những chủ trương chiến lược, những nghị quyết mang tính đột phá mà Đảng, Nhà nước vừa ban hành.

Trong số các doanh nhân được vinh danh lần này, anh Nguyễn Văn Thứ được vinh dự lần thứ 3 nhận thưởng. Anh Thứ được biết đến với tên gọi quen thuộc là "vua nha đam", sáng lập GC Food vào năm 2011 và đưa công ty trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành nông sản và thực phẩm Việt Nam. GC Food không chỉ dẫn đầu thị trường trong nước với sản phẩm nha đam, thạch dừa, mà còn mở rộng ra 27 quốc gia, bao gồm những thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, EU…

Trong 9 tháng đầu năm 2025, GC Food đạt doanh thu thuần đạt khoảng 526 tỉ đồng, tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 79,5 tỉ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay và tăng đến 45% so với cùng kỳ năm 2024. Công ty đã hoàn thành 88% kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau 9 tháng. Các chỉ số tài chính nổi bật khác bao gồm biên lợi nhuận gộp đạt 36%, giúp GC Food duy trì đà phát triển mạnh mẽ.

Một điểm nhấn khác là anh Nguyễn Văn Thứ đã đưa vào vận hành mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Các nhà máy tái sử dụng nước, ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm cho vùng nguyên liệu nha đam, giúp giảm tiêu thụ nước khoảng 30% so với phương pháp truyền thống. Phụ phẩm nha đam được tận dụng để ủ phân bón hữu cơ vi sinh, quay trở lại phục vụ cho đồng ruộng. GC Food đã công bố Báo cáo Phát triển Bền vững 2024, khẳng định mạnh mẽ cam kết của doanh nghiệp đối với các nguyên tắc ESG. Công ty cam kết giảm tiêu thụ nước, tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và chuyển đổi sang bao bì thân thiện với môi trường.