Thủ môn Cẩm My U.17 nữ Việt Nam tự tin trước đại chiến U.17 nữ Úc ở tứ kết châu Á
Quỳnh Phương
09/05/2026 22:01 GMT+7

Thủ môn Trần Thị Cẩm My khẳng định đội tuyển U.17 nữ Việt Nam tự tin cạnh tranh với U.17 nữ Úc ở tứ kết giải U.17 nữ châu Á 2026, dù đối thủ được đánh giá vượt trội về thể hình và thể lực.

Sau khi vòng bảng giải U.17 nữ châu Á 2026 khép lại tối 8.5, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam chính thức xác định đối thủ ở tứ kết là đội tuyển U.17 nữ Úc.

Trước màn đối đầu quan trọng này, thủ môn Trần Thị Cẩm My cho thấy sự tự tin lớn dù U.17 nữ Úc được đánh giá cao hơn về nền tảng thể lực và chiều cao.

Chia sẻ sau khi cùng đội tuyển U.17 nữ Việt Nam giành vé vượt qua vòng bảng, thủ môn sinh năm 2009 cho biết đây là trải nghiệm rất đáng nhớ trong lần đầu góp mặt ở sân chơi châu lục.

Cẩm My chia sẻ: "Thật may mắn khi nằm ở bảng đấu có Thái Lan, Myanmar là những đối thủ vừa sức và một đội tuyển U.17 nữ Trung Quốc rất mạnh để học hỏi thêm nhiều điều".

Theo thủ thành trẻ của đội tuyển U.17 nữ Việt Nam, tốc độ và cường độ thi đấu tại giải châu Á cao hơn đáng kể so với các giải trong nước. Điều này giúp cô và các đồng đội tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá.

Thầy trò HLV Okiyama Masahiko giành vé đi tiếp sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước đội tuyển U.17 nữ Myanmar ở lượt trận cuối. Đây cũng là trận đấu nhận được nhiều lời khen từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Cẩm My cho biết cô sẽ chuẩn bị kỹ các tình huống nhằm hạn chế những pha tấn công của đối thủ. U.17 nữ Úc mạnh và có lợi thế chiều cao, nhưng Cẩm My tin đội mình có thể cạnh tranh được.

Bên cạnh mục tiêu tập thể, thủ môn của đội tuyển U.17 nữ Việt Nam cũng đặt quyết tâm cải thiện phong độ cá nhân trong trận đấu tới, hạn chế tối đa bàn thua.

Giải vô địch U17 nữ châu Á, từ 1.5 đến 17.5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
