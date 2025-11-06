Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Kinh tế xanh

Thu nhập tăng thêm cả trăm triệu đồng nhờ 'trồng cà phê thông minh'

Chí Nhân
Chí Nhân
06/11/2025 17:49 GMT+7

Sau 2 năm thực hiện thí điểm 'canh tác cà phê thông minh', kết quả cho thấy hiệu quả kinh tế tăng thêm cả trăm triệu đồng.

Chương trình "Canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu" giai đoạn 2023 - 2025 tại khu vực Tây nguyên, được triển khai tại 15 vườn ở 4 tỉnh Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Gia Lai, Lâm Đồng. Đây là hoạt động do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), Công ty CP Phân bón Bình Điền phối hợp triển khai.

Thu nhập tăng thêm cả trăm triệu đồng nhờ 'trồng cà phê thông minh' - Ảnh 1.

Các chuyên gia tập huấn cho người dân trong chương trình 'Canh tác cà phê thông minh'

ẢNH: CTV

Canh tác cà phê thông minh là bộ giải pháp tổng hợp nhằm phục hồi sức khỏe đất, cân bằng dinh dưỡng và gia tăng năng suất trên cơ sở kết hợp giữa khoa học đất, dinh dưỡng cây trồng và công nghệ số. Ngoài ra, nông dân tham gia mô hình còn được hướng dẫn áp dụng kỹ thuật canh tác tích hợp, bao gồm tưới tiết kiệm, quản lý cỏ và sâu bệnh tổng hợp (IPM), tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để tái tạo dinh dưỡng và giảm phát thải khí nhà kính.

Sau hai năm triển khai tại nhiều tỉnh Tây nguyên, mô hình canh tác cà phê thông minh đã mang lại những kết quả ấn tượng. Năng suất cà phê trồng thuần đạt trung bình 6 tấn nhân mỗi hecta so với trung bình là 5 tấn/ha; các mô hình xen canh hồ tiêu đạt cao hơn đối chứng từ 10 - 15%. Hạt cà phê to, chắc, tỷ lệ sàng lớn và chất lượng nông sản được nâng cao rõ rệt.

Nhờ vậy, lợi nhuận của nông dân tăng thêm từ 89 - 124 triệu đồng/ha so với phương pháp canh tác truyền thống, quan trọng hơn là sức khỏe cây trồng cũng được cải thiện. Tỷ lệ rụng trái non giảm từ 15 - 25%, sâu bệnh hại như rệp sáp, gỉ sắt hay thán thư được kiểm soát hiệu quả nhờ sử dụng chế phẩm sinh học thay cho thuốc bảo vệ thực vật.

Xem thêm bình luận