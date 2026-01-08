Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thử thách bản lĩnh nhà vô địch

Lĩnh Nam
Lĩnh Nam
08/01/2026 12:46 GMT+7

Trận đấu giữa Arsenal và Liverpool lúc 3 giờ ngày 9.1 là cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025 - 2026.

KHI NHÀ VÔ ĐỊCH BỊ DỒN VÀO CHÂN TƯỜNG

Mùa giải 2025 - 2026 của đương kim vô địch Liverpool có thể chia thành 3 giai đoạn riêng biệt. Tháng đầu tiên, họ thắng bằng sự may mắn và những kịch bản kịch tính cuối trận, một điều không bao giờ bền vững. Sau đó là sự sụp đổ kinh hoàng với 9 thất bại trong 12 trận, nơi hàng thủ trở nên mong manh dễ vỡ. Từ cuối tháng 11 đến nay, HLV Arne Slot đã dẫn dắt đội bóng trở lại tốp 4 với chuỗi 9 trận bất bại, nhưng đó là một chuỗi trận kém thuyết phục nhất mà người ta có thể hình dung. Thay vì gieo rắc niềm tin, chuỗi trận này khiến những hoài nghi ngày một lớn dần. Trong nỗ lực làm cho Liverpool trở nên chặt chẽ và khó bị đánh bại hơn, HLV Arne Slot vô tình biến họ thành một đội bóng đánh mất bản sắc. Liverpool bây giờ chơi an toàn quá mức, sợ hãi rủi ro và thiếu hẳn sự đột biến. Lối chơi trở nên bó hẹp và thiếu hẳn những pha phối hợp thanh thoát đẳng cấp.

- Ảnh 1.

Liverpool của HLV Arne Slot liên tục để mất điểm ở những phút bù giờ

ẢNH: REUTERS

Sau trận hòa với Fulham ở vòng trước, HLV Arne Slot thừa nhận: "Triết lý của tôi không thay đổi so với các mùa giải trước. Nhưng nếu chúng tôi chơi cởi mở hơn, tôi không nghĩ chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội hơn, mà ngược lại còn để thủng lưới nhiều hơn. Thời điểm này, chúng tôi không để đối thủ có quá nhiều cơ hội, dù số bàn thua có thể chưa giảm đáng kể. Như tôi đã nói, tôi không thay đổi với tư cách một HLV. Tôi sẵn sàng chơi với 8 cầu thủ tấn công nếu điều đó vẫn đảm bảo được khả năng phòng ngự. Nhưng nếu những cầu thủ đó không hỗ trợ phòng ngự đủ tốt, thì rất khó để giành chiến thắng. Và thực tế là chúng tôi cũng không có 8 cầu thủ tấn công để làm điều đó". Phát biểu này cho thấy ông Slot đang ưu tiên sự an toàn lên trên tất cả, ngay cả khi cái giá phải trả là sự bế tắc của hàng công.

Trận hòa Fulham là lần thứ 4 trong mùa giải này Liverpool để mất điểm ở những phút bù giờ, sau các trận gặp Crystal Palace, Chelsea và Leeds United. Nếu không sớm tìm lại được diện mạo đích thực và sự tự tin vốn có, chuyến hành quân đến Emirates đối đầu với Arsenal sẽ là một viễn cảnh đầy ám ảnh đối với "The Kop".

ARSENAL QUYẾT "ĐÒI NỢ CŨ"

Sau hơn 6 năm ở Emirates, HLV Arteta đã hoàn tất quá trình tái thiết Arsenal. Từ những hoài nghi trong những ngày đầu, ông đã biến Arsenal thành một đội bóng đáng xem nhất châu Âu, và chính ông là người đang định hình lại trật tự của bóng đá Anh trong kỷ nguyên mới. Hiện tại "Pháo thủ" đang ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 48 điểm, bỏ xa đội xếp thứ 2 là Man.City 6 điểm và Liverpool (thứ 4) đến 14 điểm. 6 năm dẫn dắt Arsenal, ông Arteta đã từng bước xây dựng Arsenal thành đội có lối chơi kiểm soát bóng hiệu quả và không kém phần thực dụng. "Pháo thủ" hiện tại chơi bóng với sự tự tin cao độ, có khả năng bóp nghẹt đối thủ ngay từ phần sân nhà.

Bên cạnh đó, HLV Arteta cũng đã thành công khi biến sân Emirates thành một pháo đài bất khả xâm phạm với chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp tại giải quốc nội. Với 15 chiến thắng sau 20 vòng đấu, Arsenal đang tái hiện lại những khởi đầu tốt nhất trong lịch sử CLB. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn giữ thái độ thận trọng trước những con số thống kê ấn tượng này. Ông khẳng định: "Chúng tôi phải tiếp tục tiến về phía trước. Arsenal hiện nắm giữ nhiều kỷ lục trong lịch sử đội bóng, nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi muốn chuyển hóa những con số đó thành kết quả cuối cùng vào tháng 5. Đó vẫn là một chặng đường rất dài. Toàn đội cần duy trì sự tập trung, học hỏi từ mọi trận đấu và đảm bảo mọi thành viên đều kết nối chặt chẽ để cống hiến những gì tốt nhất cho tập thể".

Dù đang bay cao, Arsenal vẫn còn một "món nợ" cần đòi lại từ Liverpool. Trận thua 0-1 ở lượt đi hồi tháng 8.2025 là một trong những nốt trầm hiếm hoi của họ mùa này.

