Thử thách không dễ dàng cho các HLV mới

Thay tướng có đổi vận?

Vòng 22 V-League 2025 - 2026 chứng kiến một loạt đội bóng "thay tướng". CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thay HLV Nguyễn Công Mạnh bằng HLV Phan Như Thuật, trong khi CLB Công an TP.HCM chia tay HLV Lê Huỳnh Đức và bổ nhiệm ông Phùng Thanh Phương vào ghế nóng. Ở sân Lạch Tray, HLV Chu Đình Nghiêm được điều chỉnh công tác lên vai trò Giám đốc kỹ thuật (GĐKT), còn trợ lý Đặng Văn Thành bước lên cầm lái CLB Hải Phòng. Kết quả CLB Hà Tĩnh và CLB Hải Phòng đều nhận thất bại lần lượt với tỷ số 0-2 (trước Thể Công Viettel) và 1-2 (trước Ninh Bình FC).

Duy nhất HLV Phùng Thanh Phương được tận hưởng niềm vui khi Tiến Linh ghi bàn trở lại sau 15 trận để chốt lại chiến thắng 3-1 trước SLNA. Tuy nhiên đến vòng 23 mọi thứ diễn ra theo chiều hướng khác khi CLB Hải Phòng có chiến thắng đậm đà 4-2 trước Becamex TP.HCM, trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng thuyết phục 2-0 trên sân Pleiku Arena của HAGL. Thú vị là đến lượt HLV Phùng Thanh Phương tiếc nuối sau trận hòa 2-2 trước đội chót bảng Đà Nẵng dù được chơi trên sân nhà Bình Dương.

HLV Hứa Hiền Vinh (thứ 3 từ trái qua) ra mắt Becamex TP.HCM ở vòng 23 bằng thất bại trước CLB Hải Phòng cũng vừa thay tướng vòng trước Ảnh: Phạm Kỷ Luật

Cũng ở vòng 23, Becamex TP.HCM ra mắt tân HLV Hứa Hiền Vinh bằng trận đấu hàng công ghi được 2 bàn nhưng chứng kiến hàng thủ thủng lưới đến 4 lần.

Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, V-League vẫn tồn tại quy luật mang bản sắc rất riêng như cái huông "thay tướng đổi vận". Nhưng có vẻ điều này không còn linh nghiệm ở V-League 2025 - 2026, khi cả 4 nhà cầm quân mới nhận việc trong hai vòng 22 và 23 đều có những vui buồn khác nhau, chưa thể tạo ra cú hích thực sự. Điều này cho thấy áp lực rất lớn đang đè nặng đến các đội bóng trong cuộc đua thành tích. Tất nhiên áp lực sẽ càng lớn ở những người thuyền trưởng vừa dũng cảm ngồi vào ghế nóng ở những con tàu đang mất phương hướng.

Áp lực thành tích quá lớn

Đến lúc này V-League 2025 - 2026 đã có đến 10/14 đội bóng phải thay HLV, riêng Ninh Bình FC, CLB Nam Định, Becamex TP.HCM... nhiều lần thay tướng. CLB Hà Nội xếp hạng 4 bị xem là chưa như ý vì cuộc cách mạng của HLV Harry Kewell vẫn đang dang dở. Ninh Bình FC thay HLV Albadalejo bằng HLV Vũ Tiến Thành, không lâu sau phải đưa ông Thành lên vai trò GĐKT để nhường ghế cho HLV Bae Ji-won. Kết quả sau 4 vòng gần nhất Ninh Bình FC nhận đủ kết quả thắng, hòa và thua. PVF-CAND thay HLV Nguyễn Thành Công bằng HLV Trần Tiến Đại từ vòng 15 vẫn chưa bật lên, đang xếp chót bảng và thất thế trước CLB Đà Nẵng trong cuộc đua vé play-off.

Trong 4 đội bóng vẫn giữ nguyên HLV từ đầu giải, CLB Công an Hà Nội vô địch trước 3 vòng bằng lối chơi tấn công được HLV Mano Polking xây dựng từ năm 2024. Đội nhì bảng Thể Công Viettel đã sớm chạy đà cùng HLV Velizar Popov từ mùa trước. Ở HAGL, HLV Lê Quang Trãi bền bỉ ươm mầm dàn cầu thủ trẻ HAGL tự đào tạo. CLB Đà Nẵng đã tiến rất sát việc thay tướng, nhưng phút cuối kiên nhẫn vì cả đội ủng hộ mạnh mẽ HLV Lê Đức Tuấn. Bốn đội không thay HLV, bao gồm 2 CLB ở tốp trên và 2 CLB đua trụ hạng có thể xem như sự ổn định.

Bình luận viên Vũ Quang Huy đánh giá: "CLB Công an Hà Nội và Thể Công Viettel không thay HLV nhờ nền tảng thực lực, gắn bó dài hơi với HLV tài năng là Polking và Popov. HAGL và CLB Đà Nẵng không thay tướng vì nội lực có hạn, chấp nhận vun vén với những gì đang có. Ngược lại, Ninh Bình FC đầu tư rất nhiều, thay HLV liên tục vì mới lên V-League cần thời gian để tìm sự ổn định. Nhìn rộng ra, tôi có cảm giác bao trùm V-League vẫn là văn hóa bóng đá đối phó, vẫn thiếu những cái tên "dám làm, dám chơi, dám chịu" hay CLB xây dựng được chiến lược dài hạn. Trong số này, vai trò của những GĐKT vẫn quá mờ nhạt, thậm chí đôi khi để hợp pháp hóa yêu cầu bằng cấp của AFC hay thậm chí là "lốp dự phòng" sẵn sàng thay các HLV trưởng. Điều này khiến áp lực dành cho các HLV càng lớn và đôi khi việc chia tay nhau đơn giản là cần sự thay đổi mà thôi".