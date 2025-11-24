Thu tiền tỉ mỗi năm từ mô hình nuôi cầy hương

Thu tiền tỉ mỗi năm

Yêu động vật và đam mê nông nghiệp, anh Chu Xuân Lộc (36 tuổi, trú xã Liên Minh, Hà Nội) đã rong ruổi khắp mọi miền để học hỏi mô hình chăn nuôi hiệu quả.

Sau nhiều tháng đi khắp từ Bắc vào Nam tìm hiểu các mô hình nuôi những con vật độc lạ như hươu, nhím, dúi, chim công, rắn…, anh Lộc quyết định thử sức với nuôi cầy hương, một vật nuôi còn mới mẻ tại địa phương.

Thời gian đầu nuôi cầy hương, anh Lộc gặp không ít khó khăn ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo anh Lộc, dù bản thân đã nghiên cứu rất kỹ, nhưng thời gian đầu anh gặp không ít khó khăn khi đàn cầy chưa sinh sản, thậm chí có con cầy mẹ bị stress sau sinh, nếu không chăm kịp thời sẽ ảnh hưởng tới tỷ lệ sống của cầy con.

Để khắc phục, anh chủ động tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm từ các trại khác và điều chỉnh quy trình chăm sóc. Kết quả, nỗ lực của anh đã được đền đáp khi những lứa cầy non đầu tiên chào đời khỏe mạnh.

Anh Lộc chia sẻ, anh bắt tay đầu tư mô hình này từ đầu năm 2023 với 32 cá thể cầy. Số giống là 27 cầy cái và 5 cầy đực được anh Lộc nhập từ một trại giống ở Hà Nội, với giá thời điểm đó là 14 triệu đồng/con cái, 16 triệu đồng/con đực.

32 cá thể cầy được anh Lộc nhập về đều đã trưởng thành để có thể theo dõi tập tính sinh hoạt và đặc điểm, cũng như hạn chế rủi ro ốm, chết.

Nhờ những kinh nghiệm học hỏi được và đúc kết sau quá trình chăm nuôi, đến nay anh Lộc đã sở hữu 2 trang trại rộng hơn 5.700 m² với hơn 400 con cầy, cho doanh thu hơn 1 tỉ đồng/năm và tạo việc làm ổn định cho 2 lao động địa phương với thu nhập 8 triệu đồng/tháng.

2 trang trại cầy hương của anh Lộc hiện có tới 400 con, cho doanh thu 1 tỉ đồng/năm ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Anh Lộc cho biết, cầy hương là động vật thuộc diện quý hiếm, do đó mỗi biến động về số lượng, từ đẻ thêm, chết hay bán đi đều phải "khai sinh - khai tử" và phải khai báo, đăng ký với lực lượng kiểm lâm. Cạnh đó, định kỳ, lực lượng này cũng đến trang trại để kiểm tra việc chấp hành các quy định, nhằm tránh việc tiêu thụ động vật hoang dã ngoài tự nhiên trái phép.

Cầy hương ăn đơn giản, chủ yếu là chuối chín, trái cây ngọt và cá rô phi nghiền. Chi phí thức ăn chỉ khoảng 1.500 - 2.000 đồng/con/ngày, song chuồng trại phải đảm bảo thoáng mát, sạch sẽ, tiêm phòng đầy đủ để cầy phát triển tốt, bởi thời tiết miền Bắc không thuận lợi cho cầy hương phát triển tốt nhất.

Trung bình mỗi cầy mẹ sinh từ 2 - 5 con, giá bán thương phẩm đạt 2,5 triệu đồng/kg, đầu ra ổn định cho nhà hàng tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Trang trại của anh Lộc cũng sẵn sàng bán cầy giống cho những người có nhu cầu nuôi, nhưng phải đủ điều kiện.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Lộc còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn có cùng đam mê, mong muốn nhân rộng mô hình, khai thác hiệu quả quỹ đất nông nghiệp và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp của thanh niên.

Cầy hương ăn đơn giản, chủ yếu là chuối chín, trái cây ngọt và cá rô phi nghiền ẢNH: TRẦN CƯỜNG

"Trên địa bàn, quỹ đất nông nghiệp còn rất nhiều, do vậy tôi rất ủng hộ và sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm đã học, đã đúc kết được để truyền đạt lại cho các đoàn viên trẻ muốn khởi nghiệp. Cho đi là nhận lại, có người cùng đam mê sau này có thể hỗ trợ nhau để phát triển hơn nữa những mô hình nuôi động vật hoang dã tại địa phương", anh Lộc bày tỏ.

Hướng đi đột phá cho thanh niên khởi nghiệp

Theo anh Bùi Mạnh Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn thanh niên xã Liên Minh, ngoài mô hình nuôi cầy hương của anh Lộc, trên địa bàn hiện có một số mô hình nông nghiệp đáng chú ý như trồng nho hạ đen, vườn trại kết hợp với du lịch sinh thái, song mô hình nuôi cầy là một trong những hướng đi đột phá cho thu nhập cao.

"Mô hình nuôi cầy của anh Lộc là hình mẫu cho nhiều thanh niên trẻ dám nghĩ, dám làm, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên xã Liên Minh", anh Hùng nói.

Anh Bùi Mạnh Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Liên Minh (trái) và anh Chu Xuân Lộc thăm trang trại cầy ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Đại diện hạt kiểm lâm địa phương cho hay, định kỳ hàng tháng, đơn vị đều cử cán bộ về kiểm tra. Cơ sở của anh Lộc chấp hành tốt mọi quy định và tuân thủ việc khai báo di biến động của đàn cầy. Mỗi cá thể sinh ra đều được báo cáo đầy đủ.

Ông Lê Xuân Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, cho biết hiện hoạt động nuôi cầy hương và cầy mốc trên địa bàn Hà Nội phát triển khá phổ biến. Vài năm gần đây, các cơ sở đăng ký cấp mã số cơ sở nuôi cầy tăng nhanh, có một số cơ sở nuôi có quy mô phát triển tương đối lớn với số lượng hàng trăm cá thể cầy. Ông Thắng đánh giá việc nhiều cơ sở đăng ký nuôi cầy phát triển, nhu cầu thị trường về các sản phẩm chế biến từ cầy được đáp ứng nguồn cung cấp từ các trại nuôi cầy hợp pháp có ý nghĩa trong công tác bảo vệ động vật hoang dã.

Cạnh đó, hoạt động này cũng giúp người dân có nguồn thu nhập ổn định thông qua chăn nuôi, nhân giống và sản xuất sản phẩm hợp pháp; từng bước chuyển đổi sinh kế, giảm lệ thuộc vào săn bắt hoặc khai thác rừng. Đặc biệt, còn giúp tăng cường ý thức bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.

Dù khuyến khích, song ông Thắng cũng lưu ý việc giám sát chặt hoạt động của các cơ sở nuôi động vật hoang dã để truy xuất nguồn gốc, tránh tình trạng lợi dụng gây nuôi hợp pháp để tiêu thụ động vật hoang dã trái phép từ tự nhiên mượn bóng trại nuôi hợp pháp.