Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) đang phối hợp các đơn vị liên quan lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) đối với khám chữa bệnh y học gia đình, tại nhà, từ xa.

Dự thảo đề cập các điều kiện đối với người bệnh, yêu cầu của từng loại hình khám chữa bệnh, nhân lực, trang thiết bị, công nghệ, dịch vụ y tế, giá thuốc, mức thanh toán BHYT và mức đồng chi trả...

Tại hội nghị tham vấn chính sách về nội dung này, diễn ra chiều 27.11 tại TP.HCM, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế Trần Thị Trang cho biết sẽ tiếp thu ý kiến, khẩn trương hoàn thiện dự thảo, bảo đảm đúng quy định pháp luật và hướng đến quyền lợi của người bệnh.

Thông tư dự kiến ban hành và có hiệu lực từ tháng 4.2027.

Xây dựng chính sách sát với thực tế

Tại hội nghị, TS-BS Ong Thế Duệ, Trưởng khoa Tài chính y tế và Đánh giá công nghệ y tế, Viện Chiến lược và Chính sách y tế (Bộ Y tế), đề xuất 6 nội dung cần lưu ý khi xây dựng chính sách thanh toán BHYT cho khám chữa bệnh y học gia đình, khám chữa bệnh tại nhà và từ xa. Trong đó, cần xác định phạm vi dịch vụ, đối tượng và điều kiện thụ hưởng, năng lực cơ sở y tế và nhân lực; làm rõ trách nhiệm, quy trình thanh toán, lựa chọn phương thức chi trả phù hợp và gắn thanh toán với chất lượng, hiệu quả dịch vụ.

Với từng mô hình, ông đề xuất thanh toán hỗn hợp cho y học gia đình; phân loại dịch vụ, đối tượng và mức giá phù hợp khi khám chữa bệnh tại nhà. Đối với khám chữa bệnh từ xa, chủ yếu áp dụng phương thức thanh toán theo phí dịch vụ với mức giá phù hợp, đồng thời xem xét chi trả cho nhân viên y tế hỗ trợ người bệnh tại chỗ.

Những người yếu thế sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội của TP.HCM được quan tâm chăm sóc sức khỏe tại chỗ ẢNH: N.A.D

TS Dương Huy Lương, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, nhấn mạnh cần chuẩn hóa chuyên môn và đồng bộ hướng dẫn với chính sách chi trả. Với y học gia đình, cần làm rõ mô hình tổ chức, phạm vi chuyên môn, nhân lực và cơ chế chuyển người bệnh đến cơ sở chuyên sâu, đồng thời tiếp nhận lại sau điều trị để chăm sóc, phục hồi tại cộng đồng.

Đối với khám chữa bệnh tại nhà, cần rà soát 51 kỹ thuật hiện có, phân biệt kỹ thuật được phép thực hiện với kỹ thuật được BHYT thanh toán; lựa chọn dịch vụ ưu tiên, phù hợp nhu cầu và khả năng cân đối quỹ. Với khám chữa bệnh từ xa, cần phân biệt với hỗ trợ chuyên môn từ xa, làm rõ trách nhiệm pháp lý, điều kiện thực hiện và mức thanh toán. Chính sách cần có lộ trình chuyển tiếp, tránh khoảng trống pháp lý và không tạo thêm thủ tục cho cơ sở y tế.

Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng chính sách rất có lợi cho người bệnh. Tuy nhiên, đề nghị làm rõ quyền lợi khám chữa bệnh y học gia đình, điều kiện pháp lý khi khám chữa bệnh từ xa, tại nhà; đồng thời quy định cụ thể cơ chế giám định, thanh toán và kiểm soát nguy cơ trục lợi quỹ.

PGS-TS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM kỳ vọng dự thảo thông tư sớm được thông qua. Vì chính sách này sẽ giúp rất nhiều cho người cao tuổi, trẻ em, người tàn tật, đặc biệt là người yếu thế đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội của TP.HCM.

Những điểm nghẽn thanh toán BHYT cần tháo gỡ

Trước đó, phát biểu mở đầu hội nghị, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế nêu một số điểm nghẽn: quy trình chuyên môn, danh mục dịch vụ, điều kiện và phương thức thanh toán chưa đồng bộ; cách hiểu, áp dụng chính sách chưa thống nhất. Vướng mắc trong giám định, quyết toán ảnh hưởng đến dòng tiền và khả năng cung ứng thuốc, vật tư y tế của bệnh viện.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ nói về một số điểm nghẽn trong thanh toán BHYT

ẢNH: ĐỖ BÁ

Bên cạnh đó, dữ liệu chưa đồng bộ, thủ tục còn gây áp lực cho cơ sở khám chữa bệnh. Các bệnh viện vừa phải bảo đảm chất lượng điều trị, an toàn người bệnh, vừa cân đối tài chính và chăm lo cho cán bộ. Trong khi đó, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm bảo vệ nguồn quỹ BHYT. Vì vậy, hai ngành cần chia sẻ trách nhiệm, thống nhất cách tháo gỡ khó khăn.

"Bảo vệ quỹ BHYT và bảo đảm quyền lợi người bệnh không phải là hai mục tiêu đối lập. Cần kiên quyết chống lạm dụng, trục lợi, lãng phí, đồng thời thanh toán đúng, đủ, kịp thời các chi phí thuộc phạm vi được hưởng theo quy định, không để người bệnh chịu thiệt thòi vì bất cập trong cơ chế quản lý", Thứ trưởng nói.

Đầu tư cho chăm sóc sớm để giảm chi phí điều trị

Sau khi nghe các tham luận, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ cho rằng không nên e ngại chi phí dành cho khám chữa bệnh từ xa, tại nhà và y học gia đình. Đây thực chất là khoản đầu tư cho phòng bệnh, giúp phát hiện, can thiệp sớm và ngăn bệnh diễn biến nặng.

Từ kinh nghiệm của một bác sĩ hồi sức, ông cho biết nếu bệnh được phát hiện và điều trị sớm, chi phí có thể chỉ khoảng 1.000 đồng. Nhưng khi bệnh diễn biến nặng, người bệnh phải chuyển tuyến hoặc vào hồi sức, chi phí có thể tăng lên hàng nghìn lần. Có những trường hợp điều trị tại khoa hồi sức phải thanh toán nhiều tỉ đồng cho một đợt điều trị.

Ngành y tế cần chuyển từ tư duy điều trị sang chủ động phòng bệnh, giảm tải tuyến trên ẢNH: DUY TÍNH

Theo Thứ trưởng, phát hiện sớm, xử lý kịp thời và chăm sóc người bệnh tại cộng đồng không chỉ nâng cao chất lượng chăm sóc mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống. Khi BHYT đầu tư cho các hoạt động này, tổng chi phí khám chữa bệnh có thể tiết kiệm đáng kể, thay vì chỉ nhìn vào khoản chi trước mắt.

Ông dẫn kinh nghiệm quốc tế, trong đó có mô hình Nhật Bản với định hướng phát hiện bệnh, dự phòng và can thiệp sớm, không đợi đến khi người khỏe mạnh trở thành người mắc bệnh nặng mới điều trị. Ngay khi xuất hiện nguy cơ, ngành y tế cần có biện pháp ngăn chặn.

Ông đặc biệt quan tâm và đánh giá cao mô hình chăm sóc sức khỏe cho người yếu thế tại các cơ sở bảo trợ xã hội, người cao tuổi và vùng sâu, vùng xa của TP.HCM.