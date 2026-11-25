Ngày 25.11, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề ngành y tế. Tại hội nghị, cử tri phản ánh nhiều vấn đề liên quan hoạt động của hệ thống y tế thành phố, từ thiếu nhân lực, cơ sở vật chất, chế độ cho nhân viên y tế tại trạm y tế, bệnh viện và Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM đến giá viện phí, đấu thầu, hiệu quả khám sức khỏe toàn dân.

Trong số các kiến nghị, khó khăn về đấu thầu, chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được nhiều cử tri quan tâm, đề nghị thành phố tháo gỡ. Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến hoạt động của các cơ sở y tế và quyền lợi người bệnh.

Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề ngành y tế TP.HCM ẢNH: T.T

Bệnh viện lo giá đấu thầu, khó mua thuốc hiếm

Bác sĩ Dương Công Hinh, Phó giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM, phản ánh giá thuốc, vật tư y tế khi bệnh viện mua sắm có sự khác biệt so với giá khai báo hải quan. Điều này khiến bộ phận mua sắm tại các bệnh viện công lập lo lắng. Ông đề nghị lãnh đạo thành phố, Sở Y tế và các sở, ngành liên quan hỗ trợ.

Bác sĩ Nguyễn Kiến Mậu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết các loại thuốc chuyên khoa đặc trị, thuốc hiếm thường có số lượng sử dụng thấp, ít nhà cung cấp. Việc nhập khẩu kéo dài khiến bệnh viện gặp khó khăn trong đáp ứng nhu cầu điều trị.

Đại diện Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh đề nghị ngành y tế thông tin về công tác kiểm soát, ngăn chặn thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Trong khi đó, các trạm y tế kiến nghị bổ sung danh mục thuốc thiết yếu để cung cấp cho người dân.

Bệnh viện đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ trong đấu thầu mua sắm cung ứng thuốc, vật tư y tế cho người bệnh ẢNH: DUY TÍNH

Trả lời các kiến nghị, TS-BS Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết từ năm 2025, ngành y tế đã nhận thấy khó khăn trong mua sắm thuốc tại trạm y tế nên giao các trung tâm y tế tổ chức đấu thầu tập trung. Các trạm sử dụng kết quả đấu thầu này để mua thuốc. Danh mục thuốc tương đối đầy đủ, gồm cả thuốc thuộc chương trình y tế quốc gia.

Trong chương trình kết nối bệnh viện với trạm y tế, các bệnh viện cũng hỗ trợ tuyến cơ sở về chuyên môn, mua sắm và cung ứng thuốc.

Đối với thuốc hiếm, trước đây thành phố thực hiện cơ chế theo Nghị quyết 98 về cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM, sau đó là Nghị định 84, cho phép nhập khẩu thuốc khi có nhu cầu điều trị. Trong năm qua, thành phố đã ban hành 28 quyết định cho phép nhập khẩu thuốc. Cơ chế này hiện được cập nhật trong quy định pháp luật mới, Sở Y tế đang trình Sở Tư pháp thẩm định.

Về xác định giá mua sắm, đại diện Sở Y tế cho biết Nghị định 214 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định 349 năm 2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan cũng có quy định ưu tiên đối với lĩnh vực y tế, cho phép sử dụng mức giá cao nhất trong các báo giá để xây dựng giá kế hoạch. Các đơn vị cần giải trình rõ cơ sở lựa chọn mức giá.

Chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế dự kiến vượt hơn 6.000 tỉ đồng

Tại hội nghị, ông Lò Quân Hiệp, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM, cho biết tình trạng vượt dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2026 ảnh hưởng đến việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh, thuốc và vật tư y tế cho các cơ sở.

Tổng chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2026 của thành phố dự kiến khoảng 37.400 tỉ đồng, vượt dự toán hơn 6.000 tỉ đồng.

Năm 2026 TP.HCM vượt chi 6.000 tỉ đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ẢNH: DUY TÍNH

Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp bổ sung 1.853 tỉ đồng và được cấp ngày 23.11. Trong vòng 10 ngày làm việc, số tiền này sẽ được phân bổ cho các cơ sở khám chữa bệnh theo công thức quy định.

Phần vượt dự toán còn lại hơn 4.200 tỉ đồng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ. Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ phối hợp Sở Y tế, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Y tế, Bộ Tài chính trình Chính phủ giải quyết, tránh ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện và nhà cung cấp thuốc, vật tư y tế.

Theo ông Lò Quân Hiệp, các khoản vượt dự toán từ năm 2025 trở về trước đã được giải quyết toàn bộ.

Không để bệnh viện e ngại trong đấu thầu, mua sắm

Trước kiến nghị điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo hướng tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí thực tế, ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, đề nghị không để bệnh viện công lập phải tự xoay xở khi giá dịch vụ chưa tính đúng, tính đủ chi phí.

Các cơ quan liên quan cần tổng hợp bất cập, kiến nghị điều chỉnh; đồng thời phối hợp giải quyết các khoản chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế còn tồn đọng, rà soát việc xuất toán, từ chối thanh toán trên tinh thần hợp lý, bảo đảm quyền lợi người bệnh.

HĐND TP.HCM cũng đề nghị duy trì đối thoại giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và bệnh viện để thống nhất quy trình, mã hóa bệnh lý, giám định, tránh để thủ tục hành chính ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu tại hội nghị ẢNH: T.T

Về đấu thầu, mua sắm, ông Huỳnh Thanh Nhân cho rằng sau đại dịch Covid-19, nhiều vụ việc xảy ra trong ngành y tế đã khiến cán bộ làm công tác mua sắm lo ngại. Một trong những vướng mắc được cử tri phản ánh là giá đấu thầu, giá trúng thầu bị yêu cầu so sánh với giá kê khai hải quan, trong khi đây là thông tin thuộc bí mật thương mại của doanh nghiệp mà bệnh viện không thể tiếp cận.

Lãnh đạo HĐND TP.HCM khẳng định cần bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì người bệnh; đồng thời sẽ kiến nghị cơ quan Trung ương tháo gỡ bất cập và nghiên cứu cơ chế đặc thù theo quy định pháp luật mới.