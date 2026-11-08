Sở Y tế TP.HCM đang tiếp tục lấy ý kiến, hoàn thiện dự thảo để tham mưu UBND TP.HCM trình HĐND thành phố xem xét ban hành nghị quyết hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi thường trú trên địa bàn, chưa được hỗ trợ từ các chính sách khác.

Gần 196.000 người chưa có bảo hiểm y tế

TP.HCM hiện có 573.779 người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi (407.383 người thường trú, 166.396 người tạm trú).

Với người thường trú, đã có 211.465 người có bảo hiểm y tế (diện hưu trí, đang tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc, thuộc nhóm được ngân sách hỗ trợ và các nhóm khác); 195.918 người chưa có thẻ bảo hiểm y tế và thuộc diện đề xuất hỗ trợ.

Theo đó, nhóm cao người chưa có bảo hiểm y tế sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định. Trường hợp người thuộc diện hỗ trợ đang có thẻ bảo hiểm y tế, mức hỗ trợ được áp dụng từ ngày liền kề sau khi thẻ hết hạn.

Với mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình hiện hành là 1,36 triệu đồng/người/năm, tổng kinh phí ngân sách thành phố dự kiến chi khoảng 267,6 tỉ đồng mỗi năm.

Dự kiến trong giai đoạn 2026 - 2030, tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 1.377 tỉ đồng. Số người thuộc diện hỗ trợ được dự báo tăng từ 195.918 người năm 2026 lên 207.368 người vào năm 2030.

TP.HCM sẽ hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho người từ 60 đến dưới 65 tuổi ẢNH: D.T

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ngày càng tăng

Theo dự thảo, luật Người cao tuổi, công dân từ đủ 60 tuổi trở lên được xác định là người cao tuổi.

Tuy nhiên, hiện nhóm từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi chưa thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết 56 năm 2025 của HĐND TP.HCM.

Tuy nhiên, nhóm người cao tuổi từ 60 đến dưới 65 tuổi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Trong đó, nhiều người đã giảm khả năng lao động, nghỉ việc hoặc có thu nhập không ổn định, chủ yếu là lao động tự do, lao động phi chính thức. Việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế được kỳ vọng giúp người dân duy trì tham gia, tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh và giảm gánh nặng chi phí khi ốm đau.

Theo tờ trình, trong 10 tháng đầu năm 2026, quỹ bảo hiểm y tế đã thanh toán khoảng 1,3 triệu lượt khám chữa bệnh cho người từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi, với tổng chi phí 1.221 tỉ đồng. Nhiều người trong nhóm tuổi này điều trị các bệnh mạn tính như cao huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, rối loạn lipid máu.

Việc mở rộng hỗ trợ sẽ tiếp nối chính sách góp phần thu hẹp khoảng trống hỗ trợ, hướng tới mục tiêu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế.

TP.HCM cũng kỳ vọng chính sách giúp người từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi duy trì thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục, trong đó có những người đã tham gia 3 - 4 năm và cần thêm 1 - 2 năm để hướng tới đủ 5 năm liên tục.

Dự thảo nghị quyết sẽ được trình HĐND TP.HCM xem xét, quyết định. Nếu được thông qua, chính sách dự kiến có hiệu lực từ ngày 1.1.2027.