Thủ tục gọn, dân lợi: Làm cả thứ bảy, đến tận nhà hỗ trợ

K HÔNG ĐẾN TRỤ SỞ, Ở NHÀ VẪN XONG THỦ TỤC

Những ngày đầu tháng 4, trời nắng gay gắt, các công chức của Trung tâm phục vụ hành chính công P.Sóc Trăng (TP.Cần Thơ) vẫn tích cực vận hành mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà". Từ tháng 1 đến đầu tháng 4.2026, phường đã giúp đỡ 91 trường hợp già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn và hành trình tiếp theo đã "gõ cửa" nhà ông Quách Hel (76 tuổi, ở khu vực 20, P.Sóc Trăng) - người bị tai biến hơn 10 năm nay.

Đường vào nhà ông Hel không mấy dễ dàng bởi có một đoạn đổ đá tạm, bề ngang nhỏ hẹp, xe ô tô phải "đầu hàng" từ xa. Trước đây, để ra ủy ban làm thủ tục nhận tiền bảo trợ xã hội, ông Hel phải thuê xe ôm chở từ nhà ra lộ lớn, rồi bắt taxi đi. Với căn bệnh tai biến, mỗi lần sang xe đối với ông như một "cực hình".

Trung bình mỗi ngày, một công chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công P.Sóc Trăng tiếp 50 người dân đến liên hệ làm các thủ tục ẢNH: THANH DUY

Nỗi lo ấy càng nhân lên khi 4 phường sáp nhập lại thành P.Sóc Trăng mới. Bà Lâm Thị Bình (69 tuổi, vợ ông Hel) lo ngại vì làm thủ tục tại "cửa quan" vốn đã nhiêu khê, giờ khoảng cách đến trụ sở mới càng xa hơn. "Con cái đi làm ăn ở TP.HCM, trong nhà chỉ có tôi với ông ấy. Mỗi lần đưa chồng đi làm giấy tờ là mỗi lần khó, sợ giấy tờ gặp trục trặc thì không biết kêu ai", bà Bình tâm sự.

Thế rồi, nỗi lo ấy tan biến khi các công chức của Trung tâm phục vụ hành chính công P.Sóc Trăng đã mang hồ sơ đến tận nhà, hỗ trợ ông Hel làm giấy ủy quyền cho vợ đi nhận thay. Bà Bình phấn khởi: "Cũng thủ tục này, trước đây tôi mất vài ngày lận. Bây giờ một ngày sau là có kết quả. Quy trình nhanh gọn hơn hẳn nên tôi rất hài lòng".

Vợ chồng ông Quách Hel vui mừng khi được công chức đến nhà hỗ trợ, hướng dẫn làm giấy ủy quyền nhận bảo trợ xã hội ẢNH: THANH DUY

Niềm vui này cũng lan tỏa đến cụ bà Thạch Thị Chanh (93 tuổi, khu vực 20) đang mang nhiều bệnh nền. Nhìn cụ ốm yếu lom khom, khó nhọc nhấc từng bước chân, ông Thạch Sol (con trai cụ Chanh) từng xót xa với tình cảnh phải dìu mẹ ra trụ sở ủy ban làm thủ tục nhận tiền bảo trợ xã hội. Giờ đây, niềm vui đã trở lại với ông Sol, khi công chức phường đến tận chiếc giường cụ Chanh hỗ cụ trợ lăn dấu vân tay để làm giấy ủy quyền cho ông. Điều này khiến ông Sol cảm nhận thông điệp chính quyền gần dân đã thực sự đi vào cuộc sống.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng ban Nhân dân khu vực 20, P.Sóc Trăng, cho biết trên địa bàn có 312 hộ dân với 1.127 nhân khẩu. Để triển khai mô hình hiệu quả, khu vực đã chung sức bằng cách lập nhóm cộng đồng trên mạng xã hội nhằm tuyên truyền thông tin và để bà con đăng ký nhu cầu. Mô hình đang được ủng hộ, minh chứng qua việc người dân phấn khởi đón tiếp và có tinh thần hợp tác cao khi phối hợp với công chức làm thủ tục tại nhà.

L ÀM CẢ NGÀY NGHỈ, XÓA ĐỊNH KIẾN GIỜ GIẤC HÀNH CHÍNH

Bên cạnh "Chứng thực chữ ký tại nhà", từ tháng 2.2026, Trung tâm phục vụ hành chính công P.Sóc Trăng còn triển khai mô hình "Ngày thứ bảy vì dân". Trong tháng, công chức sẽ dành một ngày thứ bảy để hỗ trợ người dân làm giấy tờ. Tại trung tâm, người dân được giải quyết tất cả thủ tục. Còn tại nhà, công chức tập trung chứng thực chữ ký, hỗ trợ lĩnh vực hộ tịch, bảo trợ xã hội và giảm nghèo.

Từng được giúp đỡ, bà Lý Thị Duyên (70 tuổi, khu vực 20) dành nhiều lời khen cho sự nhiệt tình của các công chức phường. Bà cảm thấy ấm lòng vì nhà nằm sâu trong một con hẻm cụt nhưng đã không bị bỏ lại phía sau. "Tôi bị lãng tai. Dẫu giao tiếp rất khó khăn, nhưng các công chức vẫn kiên nhẫn, cố gắng hướng dẫn đơn giản nhất để tôi hiểu, hoàn thành thủ tục nhận trợ cấp hưu trí", bà Duyên cảm kích nói.

Bà Lâm Thị Mỹ Nhiên, Giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công P.Sóc Trăng, hỗ trợ bà Thạch Thị Chanh làm thủ tục hành chính tại nhà ẢNH: THANH DUY

Đằng sau những nụ cười của người dân là nỗ lực thầm lặng của đội ngũ công chức tại trung tâm. Bà Lâm Thị Mỹ Nhiên, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công P.Sóc Trăng, cho biết khi vận hành mô hình 2 cấp, phường có trách nhiệm tiếp nhận 2.000 thủ tục hành chính cấp thành phố, cấp xã. Tháng 2 và tháng 3 vừa qua, mỗi ngày trung tâm tiếp nhận khoảng 300 lượt dân, tương đương một công chức phải tiếp 50 người/ngày. Với nhiều người không biết chữ, không biết sử dụng máy vi tính thì công chức sẽ hỗ trợ hết quy trình từ việc điền hồ sơ trực tuyến, đánh máy, viết hộ…

Khối lượng công việc nhiều, nhưng mọi người vẫn quyết tâm thực hiện thêm mô hình vì tính nhân văn và sự thấu hiểu. "Khi mình bỏ một ít thời gian nhưng giúp cô chú hưởng lợi ích cao hơn thì ai cũng cảm thấy rất xứng đáng", bà Nhiên nói và cho biết đa phần người dân cần hỗ trợ tại nhà đều đi lại khó khăn. Trường hợp nhận tiền bảo trợ hằng tháng là 500.000 đồng, nếu thuê xe đi về làm thủ tục thì tốn kém, thực nhận chẳng còn bao nhiêu.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng ban Nhân dân khu vực 20, P.Sóc Trăng, đi ghi nhận những người dân có nhu cầu hỗ trợ thủ tục tại nhà ẢNH: THANH DUY

Từ sự đồng lòng thực hiện, trung tâm đã linh hoạt chia ca trực vào thứ bảy để công chức vẫn có thời gian nghỉ ngơi, đồng thời tăng cường nhân sự chuyên môn về văn hóa - xã hội hay hộ tịch khi cần thiết. Mọi người sẵn sàng hỗ trợ bà con khắp 24 khu vực trên địa bàn, có nơi cách trụ sở hàng chục cây số. Dù hiện tại, mỗi đợt tổ chức chỉ phục vụ khoảng 30 người, do bà con còn e ngại định kiến về giờ giấc hành chính, nhưng lãnh đạo phường quyết tâm sẽ tăng cường tuyên truyền để lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Theo bà Nhiên, dù các công chức đã dần quen với guồng quay công việc nhưng sự phục vụ người dân vẫn còn phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa. Bởi vẫn còn đó những kỳ vọng công chức sẽ giải quyết thủ tục hành chính đơn giản và nhanh gọn hơn. (còn tiếp)

Ấp ủ mô hình đăng ký khai sinh trực tuyến tại bệnh viện Theo bà Lâm Thị Mỹ Nhiên, Giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công P.Sóc Trăng, tiếp theo sự thành công của mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", và lắng nghe ý kiến của người dân, trung tâm đang ấp ủ thực hiện tiếp mô hình đăng ký khai sinh trực tuyến tại bệnh viện. Theo kế hoạch, nhân viên bệnh viện sẽ hỗ trợ trực tiếp, còn trung tâm sẽ hỗ trợ gián tiếp thông qua điện thoại hoặc ultraviewer. "Với mô hình này, những em bé chào đời sẽ có ngay giấy khai sinh mà cha mẹ không cần phải tất tả ngược xuôi đến trụ sở ủy ban để làm", bà Nhiên thông tin.



