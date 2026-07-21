Thủ tục về điện tái tạo sẽ do Sở Công thương TP.HCM giải quyết

Điểm đáng chú ý là Quyết định 4396 không chỉ mở rộng phạm vi phân cấp mà còn đưa các lĩnh vực "nóng" của ngành công thương vào cơ chế giải quyết trực tiếp tại Sở, như lĩnh vực thương mại điện tử, điện lực, năng lượng tái tạo, cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA)...

Theo đó, Giám đốc Sở Công thương được trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở 10 lĩnh vực, gồm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quản lý bán hàng đa cấp, hóa chất, quản lý vùng trời, xuất nhập khẩu, vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ, thương mại quốc tế, thương mại điện tử, hội nhập kinh tế quốc tế và điện lực.

Việc ủy quyền được thực hiện trên cơ sở hàng loạt quy định mới của Chính phủ và Bộ Công thương ban hành trong năm nay như các nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính; các nghị định về phân quyền trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử, cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn, phát triển điện năng lượng tái tạo, cũng như các nhiệm vụ liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA).

Các thủ tục về điện lực, điện tái tạo tại TP.HCM được UBND TP ủy quyền cho Giám đốc Sở Công thương thực hiện ẢNH: NHẬT THỊNH

Việc phân cấp này đồng nghĩa nhiều thủ tục trước đây phải trình UBND TP.HCM xem xét sẽ được giải quyết ngay tại Sở Công thương, qua đó giảm một cấp trung gian trong quy trình xử lý hồ sơ, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Một điểm mới khác là Sở Công thương được sử dụng văn bản và con dấu của đơn vị mình để thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền, đồng thời phải chủ động công khai các thủ tục hành chính thay đổi, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực thực hiện, báo cáo định kỳ kết quả và chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM cũng như trước pháp luật đối với toàn bộ nội dung được giao.

Tuy nhiên, quyết định cũng quy định rõ Giám đốc Sở Công thương không được ủy quyền lại cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác. UBND TP.HCM vẫn thực hiện chức năng theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ đã phân cấp nhằm bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Theo Quyết định, một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xuất nhập khẩu được ủy quyền đến hết ngày 28.2.2027, trong khi phần lớn các thủ tục và nhiệm vụ còn lại có thời hạn đến ngày 1.4.2031. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (17.7.2026) và thay thế một phần nội dung ủy quyền trước đây tại Quyết định số 2218/QĐ-UBND năm 2025.







