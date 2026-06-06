Thủ tướng Anh cáo buộc Mỹ can thiệp nội bộ

Tranh cãi giữa Thủ tướng Anh Keir Starmer và Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance diễn ra xoay quanh vụ sát hại sinh viên Henry Nowak vào tháng 12.2025, theo tờ The Guardian ngày 5.6.

Hung thủ là Vickrum Digwa (người Anh theo đạo Sikh), người đã dùng dao đâm Nowak 5 nhát. Khi cảnh sát đến hiện trường, hung thủ Digwa đã đánh lừa lực lượng chức năng bằng cách vu cáo Nowak đã hành hung và có lời lẽ phân biệt chủng tộc với mình.

Henry Nowak bị cảnh sát còng tay dù đã bị đâm ẢNH: REUTERS

Tin lời kẻ sát nhân, các viên cảnh sát đã còng tay Nowak ngay trong lúc cậu đang hấp hối, dù Nowak liên tục kêu cứu, khẳng định mình bị đâm và không thể thở được. Sau khi cảnh sát nhận ra Nowak đang bị thương nặng và cởi còng tay để sơ cứu, cậu đã tử vong.

Digwa bị kết tội giết người và bị tù chung thân.

Phó tổng thống Vance gần đây cho rằng cái chết của Nowak xuất phát từ chính sách tiếp nhận người nhập cư hàng loạt của Anh.

Vị chính trị gia cấp cao của đảng Cộng hòa tuyên bố trong một bài đăng trên X rằng ông Nowak lẽ ra sẽ còn sống "nếu vài thế hệ giới tinh hoa châu Âu gần đây giữ vững lập trường chống lại chính trị tự thù hận và làn sóng người di cư ồ ạt mà trong đó có nhiều kẻ khinh miệt phương Tây".

Thủ tướng Anh Keir Starmer ẢNH: REUTERS

Văn phòng Thủ tướng Anh không nhắc trực tiếp đến ông Vance nhưng trong tuyên bố phản hồi có nêu rằng "trong những ngày gần đây, chúng tôi đã thấy một số người cố gắng can thiệp nền dân chủ của chúng tôi và tìm cách gây chia rẽ người dân".

"Gia đình Nowak đang đau buồn sau vụ sát hại kinh hoàng. Họ đã nói là không muốn cái chết của anh ấy bị lợi dụng để gây chia rẽ, thù hằn hoặc căng thẳng thêm. Chúng ta nên tôn trọng ý muốn của họ. Nền chính trị của chúng ta nên hàn gắn mọi người ngay cả trong tình huống tồi tệ nhất. Đó là bản chất của đất nước ta", một người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh nói.

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Từ khi hung thủ bị kết án, các nhân vật cánh hữu tại Mỹ đã có nhiều bình luận về vụ án. Tỉ phú Elon Musk cho rằng cái chết của Nowak là bằng chứng của sự phân biệt đối xử chống người da trắng. Bộ Ngoại giao Mỹ gọi vụ án này là ví dụ của sự "suy thoái văn minh" của nước Anh.

Thủ tướng Starmer cáo buộc ông Musk can thiệp nền chính trị của Anh và tìm cách gây chia rẽ. Ông cũng phản đối quan điểm của Bộ Ngoại giao Mỹ đối với lực lượng cảnh sát Anh.

Thủ tướng tuyên bố sẽ điều tra cách phản ứng của cảnh sát trong vụ án nhưng nhấn mạnh rằng lực lượng cảnh sát cần kiên định thực thi nhiệm vụ, không thiên vị, dù cho ai nói gì và người nói đến từ đâu.