Thế giới

Thẩm phán Mỹ tuyên chính sách trục xuất di dân sang nước thứ ba là trái luật

Vi Trân
Vi Trân
26/02/2026 08:48 GMT+7

Một thẩm phán liên bang vừa ra phán quyết rằng việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trục xuất người nhập cư sang nước thứ ba mà không báo trước hay cho họ thời gian để phản đối là bất hợp pháp.

Thẩm phán Brian Murphy tại bang Massachusetts ngày 25.2 ra phán quyết đồng tình với nhóm nguyên đơn là những người nhập cư, phản đối chính sách trục xuất của bị đơn là Bộ An ninh nội địa Mỹ.

Thẩm phán Mỹ tuyên chính sách trục xuất di dân sang nước thứ ba là trái luật - Ảnh 1.

Người nhập cư được đưa lên máy bay quân sự Mỹ tại Texas để trục xuất hồi tháng 1.2025

ẢNH: REUTERS

Theo CNN, thẩm phán Murphy cho rằng chính sách trục xuất người nhập cư sang nước thứ ba mà họ không có mối liên hệ nào là trái pháp luật và phải bị bãi bỏ. Dù vậy, ông đồng ý tạm hoãn thi hành phán quyết trong 15 ngày để chính quyền kháng cáo.

Năm ngoái, ông Murphy đã đưa ra một phán quyết tương tự nhưng bị chính quyền kiện lên Tòa án Tối cao. Sau đó, Tòa án Tối cao đứng về phía chính quyền, ra lệnh tạm dừng phán quyết của ông Murphy và cho phép thực hiện các chuyến bay chở người nhập cư sang Nam Sudan, nước mà họ không có liên hệ gì. Khi đó, tòa không phân tích tính hợp pháp của chính sách, mà chủ yếu xử lý vấn đề khẩn cấp, nghĩa là cho phép chính quyền thực thi chính sách trong lúc vụ kiện tiếp tục.

Lần này, ông Murphy khẳng định chính sách trục xuất sang nước thứ ba là trái pháp luật, nhấn mạnh rằng chính phủ không thông báo đầy đủ trước khi trục xuất và không cho người nhập cư cơ hội để khiếu kiện. "Không ai bị tước đoạt sự sống, tự do hay tài sản khi không có thủ tục tố tụng đúng pháp luật", thẩm phán Murphy viện dẫn hiến pháp Mỹ nhấn mạnh.

Có gì trong "siêu ngục" giam giữ người bị Mỹ trục xuất ở El Salvador?

Chính quyền ông Trump chưa bình luận về phán quyết, có thể lại được đưa lên Tòa án Tối cao một lần nữa.

Trong chiến dịch bắt giữ và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp quyết liệt, chính quyền Tổng thống Trump đã đàm phán với các nước như Costa Rica, Panama hay Rwanda để họ tiếp nhận người di cư không phải công dân của mình nhằm đổi những ưu đãi. Mỹ cũng đạt thỏa thuận với El Salvador để quốc gia Trung Mỹ này giam giữ người di cư Venezuela tại một nhà tù khét tiếng.

