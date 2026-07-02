Thủ tướng: Đấu tranh quyết liệt với tội phạm thao túng thị trường, trục lợi chính sách

Ngày 2.7, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm và sơ kết 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và chỉ đạo tại hội nghị. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị.



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những kết quả nổi bật của lực lượng công an nhân dân, từ đó thể hiện rõ vai trò kiến tạo môi trường an ninh, an toàn cho phát triển và là lá chắn vững chắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: BỘ CÔNG AN

Đánh giá cao và cơ bản đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra trong thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị lực lượng công an nhân dân tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong cụ thể hóa, thực hiện chủ trương, chiến lược của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiên phong trong kiến tạo phát triển bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể, đo đếm được; tích cực tham gia rà soát, kiến nghị khắc phục những bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật…

Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng công an xây dựng hệ thống dự báo thống nhất tổng hợp thông tin đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế, tài chính, công nghệ, xã hội, không gian mạng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…

Cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung xây dựng "lá chắn an ninh kinh tế" và "tường lửa quốc gia trên không gian mạng", hai trụ cột quan trọng trong kiến trúc an ninh quốc gia trong giai đoạn mới. Đồng thời, phát huy thực chất vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; củng cố và mở rộng các xã, phường, không ma túy; quyết liệt kéo giảm thêm 10% tội phạm về trật tự xã hội.

Đối với công tác đấu tranh tội phạm, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm thao túng thị trường, trục lợi chính sách, tài chính, ngân hàng, sở hữu trí tuệ, lừa đảo… Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tập trung thu hồi tối đa tài sản thất thoát.

Về công tác xây dựng lực lượng, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp an ninh, xác định đây là công cụ chiến lược để nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia… Xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thủ tướng nhấn mạnh, giai đoạn tới, lực lượng công an nhân dân không chỉ là "thanh bảo kiếm" của Đảng và Nhà nước, là "lá chắn thép" để bảo vệ an ninh Tổ quốc, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân, mà còn góp phần bảo vệ tương lai phát triển lâu dài của đất nước, tạo lập môi trường an toàn để đất nước bứt phá đi lên.

Không chỉ đấu tranh với cái xấu, cái ác, cái vi phạm, công an nhân dân còn cần thúc đẩy cái đúng, cái tốt, cái tiến bộ, bảo vệ niềm tin của nhân dân và khát vọng phát triển của dân tộc…