Thủ tướng họp khẩn về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tham dự cuộc họp tại điểm cầu TP.Huế. Theo báo cáo của Bộ trưởng NN-MT Trần Đức Thắng, đợt mưa lũ lịch sử đã gây ngập lụt cho 32/40 xã, phường với 35.000 hộ dân tại Huế và trên 75.000 hộ dân tại Đà Nẵng.

Các hồ chứa đã vận hành giảm lũ cho hạ lưu, trong đó thủy điện A Vương đã cắt giảm được gần 451 triệu m3 và hồ thủy điện Sông Bung 4 cắt giảm được 327 triệu m3 cho hạ du.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp khẩn về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền Trung ẢNH: THANH GIANG

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất sớm và tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó mưa lũ kịp thời hiệu quả, bám sát diễn biến tình hình. Đã sơ tán trên 7.000 hộ với trên 21.000 người tại các khu vực bị ngập lụt, nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Tình hình mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp; các tỉnh, thành phố cần tập trung triển khai ứng phó theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện.

Bộ NN-MT sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan dự báo tăng cường thông tin dự báo, cảnh báo và cung cấp đến người dân, chính quyền những thông tin sớm nhất, nhanh, kịp thời, chính xác nhất.

Ông Thắng cũng đề nghị các địa phương cần huy động lực lượng, đặc biệt là lực lượng vũ trang, rà soát các khu vực đang ngập sâu, nguy cơ lũ quét, sạt lở. Kiên quyết di dời người dân đến nơi trú tránh an toàn.

Tiếp cận những nơi ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân. Hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, vệ sinh môi trường ngay sau khi lũ rút.

Đồng thời, khẩn trương tổng hợp thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ, nhất là gạo cứu đói, giống cây trồng, hóa chất khử nước gửi Bộ Tài chính, Bộ NN-MT, Bộ Y tế để xuất cấp hỗ trợ kịp thời đến người dân.

"Tiếp tục theo dõi vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và không làm gia tăng lũ cho hạ du. Khẩn trương kiểm tra, có ngay các phương án khắc phục sự cố, cung cấp lại thông tin, điện lưới ngay khi đảm bảo an toàn", Bộ trưởng NN-MT đề nghị.

Cạnh đó, cần khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục, thông các tuyến đường giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục duy trì lực lượng sẵn sàng thực hiện theo nhiệm vụ để xử lý các vấn đề phát sinh khi diễn biến lũ còn phức tạp, kéo dài.

Từ điểm cầu TP.Huế, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá, công tác chỉ đạo đã kịp thời, công tác dự báo khá chính xác. Vì vậy, công tác ứng phó, phòng chống của các địa phương, đặc biệt là ở TP.Huế triển khai nhìn chung bài bản, đặc biệt là các lực lượng quân đội, công an đã chủ động và tích cực tham gia ngay từ đầu.

Đến nay, mặc dù phạm vi bị ảnh hưởng, ngập lụt tại TP.Huế rất lớn với 32/40 xã, phường, nhưng người dân và chính quyền địa phương 2 cấp đã nỗ lực ứng phó, cấp ủy và chính quyền quan tâm sát sao đến tình hình của nhân dân.

Hiện nước lũ ở TP.Huế đã rút khá nhanh, nên trong những ngày tới, thành phố tiếp tục theo dõi các vùng cao, các khu vực dễ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở. Việc di dời dân từ trước vẫn được duy trì đến hết ngày 31.10. Các hoạt động khác, như giao thông và vệ sinh môi trường, cũng đã được chỉ đạo cụ thể để triển khai trong và sau lũ.

TP.Huế đã huy động tàu, xuồng cứu hộ cùng các phương tiện quân sự để phục vụ các vùng ngập sâu. Quân khu 4 đang hỗ trợ trực tiếp, Quân khu 5 duy trì sẵn sàng, đảm bảo thực hiện tốt phương châm "bốn tại chỗ" tại các đơn vị quân đội và địa phương.

Về hỗ trợ hậu lũ, TP.Huế đề xuất bổ sung vật tư tại chỗ cho các khu vực sản xuất, đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh. Bộ NN-MT sẽ huy động hóa chất, phương tiện từ dự trữ quốc gia để đáp ứng nhu cầu này.

Sáng nay, đoàn công tác của Phó thủ tướng sẽ kiểm tra một số địa phương, thăm hỏi và đánh giá tình hình các tuyến giao thông và tiếp tục kiểm tra tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Đà Nẵng.